Muốn đời sống tình dục thăng hoa, chỉ cần làm điều đơn giản này trên giường

Sống khỏe 01/03/2017 16:43

Tất cả những người giỏi chuyện giường chiếu và có đời sống tình dục viên mãn nhất đều làm điều đơn giản này trên giường, theo dailystar.

Bạn có bao giờ tự hỏi những người có đời sống tình dục tuyệt vời nhất có bí quyết gì không? Làm thế nào để họ luôn thăng hoa trong mỗi cuộc 'yêu'? Trên thực tế, bí quyết để có cuộc sống phòng the viên mãn có thể đơn giản hơn bạn nghĩ nhiều. Nếu bạn muốn làm 'chuyện ấy' tốt hơn, hãy ồn ào hơn trong khi sex!

Muốn đời sống tình dục thăng hoa, chỉ cần làm điều đơn giản này trên giường - Ảnh 1
Bí quyết có cuộc sống phòng the viên mãn đơn giản hơn bạn nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Theo nghiên cứu, những ai rên rỉ, ồn ào khi quan hệ tình dục thường có cuộc ‘yêu’ nóng bỏng hơn và cảm thấy thỏa mãn hơn những người làm 'chuyện ấy' trong im lặng. Làm ồn là 1 hình thức giao tiếp giúp đối tác biết những gì mình thích hay không thích. Nó cũng giúp tăng sự tự tin của bạn tình vì nó khiến họ cảm thấy an tâm về bản lĩnh phòng the của mình. Đồng thời, nó ngụ ý rằng họ đã thành công trong việc giúp đối tác thỏa mãn.

Những người hay ồn ào khi sex cũng thường tự tin về kỹ năng giường chiếu của mình, điều đó có nghĩa là những người giỏi sex thường là những người ồn ào nhất trên giường.

1 nghiên cứu năm 2012 giải thích lí do tại sao phụ nữ hay rên rỉ khi sex. Nguyên nhân chính là để tăng khả năng giường chiếu của đàn ông. Các nhà nghiên cứu tại đại học Central Lancashire và đại học Leeds (Anh) đã khảo sát nhiều phụ nữ từ 18-48 tuổi có đời sống tình dục tích cực. Họ đặt câu hỏi về âm thanh mà những phụ nữ này phát ra khi sex.

Nghiên cứu phát hiện dù nhiều phụ nữ đạt cực khoái khi dạo đầu với đối tác hay khi thủ dâm, song âm thanh rên rỉ nhiều nhất được phát ra trước hoặc trong thời điểm cực khoái của đàn ông. 66% phụ nữ cho biết họ rên để tăng tốc độ lên đỉnh của đối tác và 87% cho biết họ rên để tăng sự tự tin của nam giới.

Trong khi đó, đàn ông cũng cần rên khi dạo đầu vì điều này sẽ tăng khoái cảm của phụ nữ, theo chuyên gia tình dục Pam Spurr. Đàn ông thường ít làm ồn khi sex so với phụ nữ, nhưng đây là sai lầm tai hại của họ. Tiếng rên rỉ đúng lúc hoặc 1 câu nói thể hiện sự khoái cảm thường là điều mà phụ nữ cần để kích thích ham muốn.

Ngoài việc rên rỉ, 1 nghiên cứu khác tiết lộ chỉ cần nói 3 từ ‘em yêu anh’ hoặc ‘anh yêu em’ giữa cuộc 'yêu' có thể giúp cả hai thăng hoa cùng lúc. 75% nam giới và 74% phụ nữ thừa nhận điều này khiến họ tăng hưng phấn tột độ.

Chúc bạn sống khỏe.

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