Vùng kín của phụ nữ là khu vực rất nhạy cảm và dễ bị viêm ngứa . Nếu bạn bị ngứa, nóng rát ở khu vực này hay dịch âm đạo đổi màu, điều này chứng tỏ bạn đang bị viêm âm đạo. Trước tiên, bạn cần quan sát kỹ và đừng hoảng loạn. Viêm âm đạo ảnh hưởng đến phụ nữ ở mọi độ tuổi. Hầu như ai cũng từng gặp tình trạng này ít nhất 1 lần trong đời. Thậm chí, nhiều chị em còn gặp vấn đề khó nói này thường xuyên. Nguyên nhân là do thay đổi mức hormone, vi khuẩn, thiếu vệ sinh và hoạt động tình dục. Thủ phạm gây viêm âm đạo thường là do nấm, trùng mảng uốn roi đuôi (trichomoniasis) và nhiễm khuẩn âm đạo.

Các triệu chứng gồm ra khí hư, ngứa ngáy và đau rát. Nếu không chữa trị, tình trạng này sẽ gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày của chị em. Không chỉ ảnh hưởng tới đời sống chăn gối, nó còn khiến phụ nữ bị ngượng ngùng trong nhiều trường hợp. Phương pháp điều trị hay nhất vẫn là dùng các nguyên liệu tự nhiên. Trong bài này chúng tôi sẽ chỉ cho bạn những phương pháp tốt nhất để trị viêm âm đạo tại nhà.

Rót 1 thìa nước cốt chanh vào nước ấm rồi rửa vùng kín hàng ngày. Cảm giác ngứa ngáy khó chịu sẽ hết trong vài ngày. Đồng thời, nó cũng giúp bạn trị hết viêm nhiễm.

Giấm

Cho 2 thìa giấm táo vào một ít nước ấm và dùng để rửa phần bên ngoài của vùng kín. Lặp lại điều này cho đến khi hết viêm nhiễm. Đây được xem là một trong những phương pháp tự nhiên tốt nhất để trị viêm âm đạo.

Trà cúc La Mã

Cho 2 thìa hoa cúc La Mã khô vào nước sôi rồi ủ 5-10 phút. Dùng nước này để rửa vùng kín, bạn sẽ thấy hiệu quả ngay lập tức.

Nước

Uống nhiều nước và ăn các thực phẩm giàu dinh dưỡng là điều rất quan trọng để duy trì sức khỏe vùng kín. Đây là một trong những phương thuốc tại gia hay nhất để trị viêm âm đạo.

Nước ép nam việt quất

Loại nước ép này giúp chống nhiễm nấm, đồng thời loại bỏ hết mọi hình thức viêm nhiễm vùng kín. Nó được xem là một trong những cách hay nhất để trị viêm âm đạo.

Chúc bạn sống khỏe (thông tin mang tính tham khảo)