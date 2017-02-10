Đây là cách trị chứng khó tiêu hay nhất không cần dùng thuốc

Khó tiêu là tình trạng khó chịu mà rất nhiều người gặp phải, nhất là sau khi ăn no. Bạn có thể cảm thấy đầy bụng hoặc đôi khi là ruột kích thích. Một số triệu chứng phổ biến của khó tiêu là chướng bụng đầy hơi, phát ra âm thanh rột rột trong bụng, đau bụng, cảm giác nóng rát, buồn nôn và ợ chua.

Nếu bạn thường xuyên bị khó tiêu, hãy áp dụng những phương pháp tự nhiên sau:

Sự thay đổi cơ bản trong thói quen ăn uống sẽ giúp ngừa chứng khó tiêu đồng thời đẩy lùi các dạng rối loạn đường ruột. Bạn nên lưu ý rằng những hoạt động nặng cũng gây cản trở cho quá trình tiêu hóa. Để dễ tiêu hóa, bạn nên ăn chậm, nhai kỹ. Tránh đồ uống lạnh trong khi ăn cũng như đừng uống nước khi ăn. Ăn nhiều trái cây sẽ giúp cải thiện tiêu hóa, tuy nhiên chỉ nên ăn cách bữa chính khoảng vài tiếng đồng hồ.

Nước ép nha đam

Đây là phương pháp tự nhiên tốt nhất bạn có thể dùng để trị các vấn đề liên quan tới tiêu hóa, nhất là khó tiêu. Nha đam giàu đặc tính kháng viêm, chống oxy hóa và chống ung thư. Nước ép nha đam giúp thải độc và xử lý các vấn đề tiêu hóa.

Hạt thìa là Ai cập

Nhai một ít hạt thìa là Ai cập khô sau khi ăn sẽ giúp kích thích quá trình tiêu hóa. Hoặc bạn có thể dùng dưới dạng trà với hiệu quả không kém.

Gừng

Trà gừng hoặc viên gừng giúp xoa dịu chứng rối loạn tiêu hóa và dạ dày nôn nao. Ngoài ra, nó còn giúp trị say xe rất hữu hiệu. Đây là một trong những liệu pháp tự nhiên hay nhất để trị khó tiêu.

Hạt rau mùi

Hạt rau mùi kích thích tiêu hóa vì chúng có đặc tính kháng viêm. Bên cạnh đó, loại hạt này còn giúp thải kim loại nặng khỏi cơ thể.

Thực phẩm lên men

Loại thực phẩm này chứa lợi khuẩn được tạo ra một cách tự nhiên. Chúng giúp ngăn vi khuẩn candida phát triển quá mức cũng như những nguyên nhân khác gây khó tiêu.

Baking soda

Thực phẩm này đóng vai trò như chất làm giảm độ chua để trung hòa hàm lượng axit cao gây khó tiêu trong dạ dày. Uống baking soda sẽ giúp bạn hết đầy hơi.

Giấm táo

Mặc dù giấm táo có tính axit, song tác dụng kiềm hóa của nó giúp trị khó tiêu và các vấn đề đi kèm cực kỳ hiệu quả.

Trà thảo mộc

Uống trà thảo mộc sau khi ăn no sẽ giúp bạn ngừa chứng khó tiêu. Đặc biệt, trà bạc hà và cúc La Mã sẽ giúp đẩy lùi các vấn đề tiêu hóa nhanh chóng. Đây là 1 trong những phương pháp tự nhiên hay nhất trong việc trị chứng khó tiêu.

Chúc bạn sống khỏe (thông tin mang tính tham khảo).