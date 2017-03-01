Đây là cách hoãn chu kỳ kinh nguyệt an toàn nhất không cần dùng thuốc

Sống khỏe 01/03/2017 16:42

Đây là những cách an toàn nhất để hoãn chu kỳ kinh nguyệt mà chị em phụ nữ nhất định phải biết, theo Boldsky.

Kinh nguyệt là hiện tượng tự nhiên xảy ra ở phụ nữ mỗi tháng khi đến tuổi dậy thì và kéo dài cho đến kỳ mãn kinh. Hiện tượng này xảy ra đều đặn hàng tháng đi kèm với nhiều triệu chứng khó chịu khác. Dù thích hay không thì chị em cũng phải chịu bởi vì nó là điều không thể tránh khỏi. Kinh nguyệt khiến chị em gặp nhiều bất tiện, nhất là trong trường hợp bạn cần đi du lịch hay tham dự một hoạt động nào đó. Vì thế, điều đầu tiên phụ nữ muốn làm là hoãn kỳ đèn đỏ.

Đây là cách hoãn chu kỳ kinh nguyệt an toàn nhất không cần dùng thuốc - Ảnh 1
Đây là cách hoãn chu kỳ kinh nguyệt một cách tự nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn làm điều này, nó có thể ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe. Những loại thuốc dùng để làm chậm ngày đèn đỏ có thể gây hại cho phụ nữ về sau. Nó có thể khiến bạn khó thụ thai, thậm chí gây vô sinh. Vậy bạn làm cách nào để trì hoãn ngày 'tới tháng' một cách an toàn?

Trong bài này chúng tôi sẽ giải thích cho bạn những cách tự nhiên để hoãn chu kỳ kinh nguyệt. Những phương pháp này vô cùng hiệu quả và không hề có tác dụng phụ. 

Tránh đồ ăn cay

Thực phẩm cay có thể kích thích tuần hoàn máu. Vì thế nếu muốn hoãn kinh nguyệt, bạn cần tránh ăn đồ cay ít nhất 1 tuần trước ngày 'tới tháng' dự kiến. Đây là một trong những cách tốt nhất để hoãn ngày 'đèn đỏ'.

Tập thể dục

Chạy bộ hoặc đi bộ nhiều hàng ngày ít nhất 1 tuần trước ngày 'đèn đỏ' có thể giúp bạn làm chậm thời gian tới thăm của ‘vị khách’ quen thuộc này.

Lá mùi tây

Cho vài lá mùi tây vào nửa lít nước rồi bắc lên bếp đun sôi với lửa nhỏ khoảng 15 phút. Tiếp theo, tắt bếp, bắc xuống lọc lấy nước, chờ nguội một chút rồi uống. Hãy dùng mỗi ngày trong 1 tuần trước ngày 'tới tháng' dự kiến.

Đây là cách hoãn chu kỳ kinh nguyệt an toàn nhất không cần dùng thuốc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Boldsky

Stress

Stress có ảnh hưởng tiêu cực tới kinh nguyệt. Mức stress cao có thể khiến bạn bị chậm kinh, thậm chí tắt kinh. Tuy nhiên, đây là 1 cách khá tiêu cực mà có lẽ bạn không nên áp dụng.

Giấm táo

Cho 2-3 thìa giấm táo vào 1 li nước. Uống ít nhất 2 ngày/lần trong 1 tuần trước ngày 'đèn đỏ'. Điều này sẽ giúp hoãn chu kỳ kinh nguyệt.

Gelatin

Một trong những cách tự nhiên tốt nhất để hoãn chu kỳ là dùng gelatin. Trộn 1 thìa bột gelatin cùng với nước ấm rồi uống. Nó sẽ giúp chị em tạm hoãn được chu kỳ để tham gia các hoạt động vui chơi của mình.

Chúc bạn sống khỏe (thông tin mang tính tham khảo, bạn có thể hỏi ý kiến chuyên gia trước khi áp dụng).

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