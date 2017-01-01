Theo healthyfoodteam, việc âm đạo có mùi đặc trưng là điều bình thường ở phụ nữ. Mùi phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm vệ sinh cá nhân, chế độ ăn uống và quần áo bạn mặc. Tuy nhiên, trong trường hợp bị nhiễm nấm hay vi khuẩn, mùi hôi sẽ trở nên nồng hơn. Điều này thường xảy ra do vệ sinh kém hay bệnh lây qua đường tình dục. Ngoài mùi hôi, còn có những triệu chứng khác đi kèm như sưng tấy, kích ứng và ngứa.

Bạn cũng cần ăn uống lành mạnh và uống nhiều nước nếu muốn có hệ sinh sản khỏe mạnh. Cơ thể cần nước để loại bỏ chất độc và vi khuẩn, nếu không chúng có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe kể cả mùi hôi vùng kín khó chịu.

Một vùng kín khỏe mạnh thường có giàu axit do vi khuẩn sống trong khu vực này. Những vi khuẩn này duy trì độ pH bình thường, bảo vệ nó khỏi viêm nhiễm. Bạn nên tránh xà bông khử trùng hoặc dung dịch vệ sinh khi rửa vùng kín vì chúng có thể ảnh hưởng tới độ cân bằng pH và khiến vi khuẩn lây lan.

Bên cạnh đó, bạn cần quan hệ tình dục an toàn. Dùng bao cao su sẽ giúp bảo vệ bạn trước nhiều bệnh lây qua đường tình dục như mụn giộp, giang mai, lậu, chlamydia, hay HIV.

Bạn nên chọn quần áo kỹ lưỡng vì một số loại vải có thể tăng nhiệt và độ ẩm, tạo ra môi trường hoàn hảo cho vi khuẩn phát triển. Vùng kín cần được giữ khô ráo và sạch sẽ.

Ngoài ra, bạn nên thay băng vệ sinh và tampon thường xuyên trong kỳ kinh. Hơn nữa, không nên dùng băng vệ sinh ngoài thời điểm hành kinh vì chúng sẽ khiến khu vực quanh vùng kín bị nóng ẩm, có thể gây viêm nhiễm.

Sau đây là một số cách giúp bạn loại bỏ mùi hôi vùng kín dễ dàng và an toàn:

Lá chanh

Lá chanh có tác dụng tuyệt vời đối với việc vệ sinh vùng kín. Lá chanh chứa limonene có tính kháng sinh và kháng chuẩn mạnh, đồng thời ngừa dị ứng. Nó cũng có thể trị chứng khí hư, viêm âm đạo, giúp kiểm soát mức pH. Do đó, đây là chọn lựa thích hợp để loại bỏ mùi hôi và viêm ngứa.

Hướng dẫn

Rửa sạch 10 chiếc lá chanh. Vò nát rồi bỏ vào 1 ly nước, trộn đều, sau đó cho lên bếp đun sôi. Ngay khi nước chuyển sang màu xanh, hãy tắt bếp. Để nguội rồi lọc lấy nước. Hãy dùng hỗn hợp này để rửa vùng kín. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái sau khi rửa, hãy rửa lại bằng nước sạch. Tuyệt đối không dùng xà phòng.

Lưu ý, không nên để nước quá nóng trước khi dùng nếu không muốn bị bỏng. Ngoài ra, nếu bạn bị dị ứng với chanh thì cũng không nên sử dụng hỗn hợp này. Lặp lại quá trình này vài lần/tuần, bạn sẽ thấy mùi hôi và viêm ngứa biến mất.

Giấm táo

Đây là nguyên liệu cực kỳ hiệu quả trong việc trị viêm âm đạo. Nó có đặc tính kháng khuẩn và chống nấm, giúp loại bỏ mùi âm đạo và cân bằng mức pH.

Bạn cần 3 chén giấm táo và nước ấm. Đổ nước ấm vào bồn tắm, sau đó cho giấm táo vào. Ngâm mình trong bồn tắm từ 20-30 phút. Lặp lại quá trình này 3-5 lần nếu mùi vùng kín của bạn quá nặng.

Ngoài cách này, bạn có thể pha giấm táo với nước rồi nhúng tampon vào hỗn hợp này, sau đó nhét vào vùng kín. Chờ từ 30-60 phút rồi lấy ra.

Sữa chua

Đây là chất tẩy rửa tự nhiên rất hiệu quả cho vùng kín. Đổ 1/4 hoặc 1/2 chén sữa chua vào đĩa. Nhúng 1 miếng bông gòn vào đó cho đến khi ngấm đều, sau đó nhẹ nhàng chà vào vùng kín. Để yên vài phút rồi rửa lại bằng nước sạch, sau đó lau khô bằng khăn. Lặp lại quá trình này 3-4 lần/ngày.

Hoặc bạn có thể nhúng tampon vào sữa chua rồi đút vào âm đạo. Chờ một lúc, sau đó lấy ra rồi rửa lại bằng nước. Tuy nhiên, cần đảm bảo rằng bạn không bị dị ứng với các chế phẩm từ bơ sữa trước khi dùng sữa chua.

Nếu những liệu pháp này không hiệu quả, bạn nên đi khám phụ khoa.