Đây là cách giảm stress trong 30 giây hiệu quả hơn cả thuốc

Sống khỏe 06/04/2018 15:43

Là người bận rộn, bạn không có thời gian cho những buổi tập yoga hay du lịch cuối tuần… Tuy nhiên, bạn có thể áp dụng ngay những cách giảm stress trong 30 giây vô cùng đơn giản, hiệu quả dưới đây.

Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta không thể tránh khỏi những áp lực từ công việc, chuyện gia đình... Những gánh nặng tâm lý này sẽ khiến bạn luôn cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng lâu dần có thể dẫn đến mất ngủ, chán ăn và stress nặng.

Đây là cách giảm stress trong 30 giây hiệu quả hơn cả thuốc - Ảnh 1
Stress khiến bạn luôn cảm thấy mệt mỏi, ảnh hưởng trực tiếp đến công việc hàng ngày -  Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, bạn không cần quá lo lắng vì vấn đề có thể được giải quyết triệt để và nhanh chóng nếu thường xuyên áp dụng những cách giảm stress trong 30 giây dưới đây.

Cách giảm stress đơn giản trong 30 giây đừng nên bỏ qua

Hít thở sâu

Mỗi khi gặp phải khó khăn, cảm thấy áp lực, bạn hãy hít một hơi thật sâu bằng mũi, cảm nhận không khí tràn đầy lồng ngực. Khi thở ra, bạn hãy tưởng tượng một khối sương mù khổng lồ chứa tất cả âu lo, căng thẳng đang thoát ra khỏi cơ thể.

Cách này đã được nhiều dân văn phòng áp dụng để giải tỏa căng thẳng trong công việc. Thực hiện thường xuyên sẽ khiến mọi căng thẳng của bạn "bốc hơi" nhanh chóng.

Tạm rời xa máy tính

Ngồi máy tính liên tục trong nhiều tiếng đồng hồ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng, đặc biệt là những người làm việc văn phòng.

Đây là cách giảm stress trong 30 giây hiệu quả hơn cả thuốc - Ảnh 2
Tạm rời xa máy tính vài phút là cách giúp bạn giảm stress - Ảnh minh họa: Internet

Cách tốt nhất trong trường hợp này là bạn nên đứng lên đi lại quanh văn phòng để vận động cơ thể, thư giãn mắt và giúp bộ não thoải mái hơn. Đơn giản hơn, bạn chỉ cần ngồi tại chỗ và nhắm mắt chừng 30 giây để giúp mắt đỡ mệt mỏi.

Nhai kẹo cao su 

Kẹo cao su không chỉ giúp hơi thở của bạn trở nên thơm tho mà còn là một cách giảm stress tuyệt vời. Chính vì thế, nếu bạn thường xuyên bị stress, tốt nhất hãy mang theo loại kẹo cao su có hương thơm yêu thích bên mình.

Theo các chuyên gia tâm lý thuộc trường Đại học Oxford (Anh), việc nhai kẹo cao su sẽ giúp máu lưu thông lên não tốt hơn và làm tăng serotonin - hormone hạnh phúc, từ đó bạn sẽ cảm thấy tỉnh táo và vui vẻ hơn rất nhiều.

Uống một tách trà

Bận rộn, áp lực với công việc khiến cơ thể mệt mỏi và tâm trạng xuống dốc, lúc này việc uống một tách trà xanh sẽ giúp bạn cảm thấy khá hơn. Đây là nguồn cung cấp dồi dào axit amin L - Theanine, một chất làm thư giãn, chống căng thẳng, đồng thời giúp tăng cường sức đề kháng.

Đây là cách giảm stress trong 30 giây hiệu quả hơn cả thuốc - Ảnh 3
Trà xanh rất tốt cho sức khỏe, vừa có công dụng làm đẹp vừa giảm stress hiệu quả -  Ảnh minh họa: Internet

Nghe nhạc

Nhiều chuyên gia tâm lý trên thế giới cho biết, âm nhạc có khả năng làm giảm lo âu và căng thẳng cho mọi người. Đặc biệt những bản nhạc cổ điển với giai điệu du dương, nhẹ nhàng sẽ giúp xua tan sự mệt mỏi và tinh thần trở nên phấn chấn lên rất nhiều.

Xoa bóp bàn tay

Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Nhật Bản, khi cảm thấy stress, bạn có thể tự xoa bóp ngón cái và ngón trỏ, sau đó đến các ngón khác và cả bàn tay.

Thời gian xoa bóp cả bàn tay không quá 30 giây nhưng lại có tác dụng cân bằng nhịp tim, giảm căng thẳng và giúp bạn tập trung hơn.

Đây là cách giảm stress trong 30 giây hiệu quả hơn cả thuốc - Ảnh 4
Xoa bóp bàn tay là một trong những cách làm giảm stress nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần 30 giây với vài cách giảm stress đơn giản, bạn đã có thể xua tan mọi mệt mỏi và lấy lại tinh thần phấn chấn nhanh chóng để làm việc.

Không cần dùng thuốc, những loại thực phẩm dưới đây cũng đánh bay stress vô cùng hiệu quả

Không cần dùng thuốc, những loại thực phẩm dưới đây cũng đánh bay stress vô cùng hiệu quả

Trong cuộc sống hằng ngày, căng thẳng, stress luôn là một rào cản gây khó khăn trong công việc. Để thoát khỏi tình trạng này các bạn cứ nhâm nhi những thực phẩm dưới đây mà không cần dùng đến sự trợ giúp của thuốc an thần.

Xem thêm
Từ khóa:   stress cách giảm stress

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 19 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 30 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 35 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 12 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?