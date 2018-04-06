Đây là cách giảm stress trong 30 giây hiệu quả hơn cả thuốc

Tuy nhiên, bạn không cần quá lo lắng vì vấn đề có thể được giải quyết triệt để và nhanh chóng nếu thường xuyên áp dụng những cách giảm stress trong 30 giây dưới đây.

Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta không thể tránh khỏi những áp lực từ công việc, chuyện gia đình... Những gánh nặng tâm lý này sẽ khiến bạn luôn cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng lâu dần có thể dẫn đến mất ngủ, chán ăn và stress nặng.

Cách này đã được nhiều dân văn phòng áp dụng để giải tỏa căng thẳng trong công việc. Thực hiện thường xuyên sẽ khiến mọi căng thẳng của bạn "bốc hơi" nhanh chóng.

Mỗi khi gặp phải khó khăn, cảm thấy áp lực, bạn hãy hít một hơi thật sâu bằng mũi, cảm nhận không khí tràn đầy lồng ngực. Khi thở ra, bạn hãy tưởng tượng một khối sương mù khổng lồ chứa tất cả âu lo, căng thẳng đang thoát ra khỏi cơ thể.

Tạm rời xa máy tính

Ngồi máy tính liên tục trong nhiều tiếng đồng hồ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng, đặc biệt là những người làm việc văn phòng.

Tạm rời xa máy tính vài phút là cách giúp bạn giảm stress - Ảnh minh họa: Internet

Cách tốt nhất trong trường hợp này là bạn nên đứng lên đi lại quanh văn phòng để vận động cơ thể, thư giãn mắt và giúp bộ não thoải mái hơn. Đơn giản hơn, bạn chỉ cần ngồi tại chỗ và nhắm mắt chừng 30 giây để giúp mắt đỡ mệt mỏi.

Nhai kẹo cao su

Kẹo cao su không chỉ giúp hơi thở của bạn trở nên thơm tho mà còn là một cách giảm stress tuyệt vời. Chính vì thế, nếu bạn thường xuyên bị stress, tốt nhất hãy mang theo loại kẹo cao su có hương thơm yêu thích bên mình.

Theo các chuyên gia tâm lý thuộc trường Đại học Oxford (Anh), việc nhai kẹo cao su sẽ giúp máu lưu thông lên não tốt hơn và làm tăng serotonin - hormone hạnh phúc, từ đó bạn sẽ cảm thấy tỉnh táo và vui vẻ hơn rất nhiều.

Uống một tách trà

Bận rộn, áp lực với công việc khiến cơ thể mệt mỏi và tâm trạng xuống dốc, lúc này việc uống một tách trà xanh sẽ giúp bạn cảm thấy khá hơn. Đây là nguồn cung cấp dồi dào axit amin L - Theanine, một chất làm thư giãn, chống căng thẳng, đồng thời giúp tăng cường sức đề kháng.

Trà xanh rất tốt cho sức khỏe, vừa có công dụng làm đẹp vừa giảm stress hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Nghe nhạc

Nhiều chuyên gia tâm lý trên thế giới cho biết, âm nhạc có khả năng làm giảm lo âu và căng thẳng cho mọi người. Đặc biệt những bản nhạc cổ điển với giai điệu du dương, nhẹ nhàng sẽ giúp xua tan sự mệt mỏi và tinh thần trở nên phấn chấn lên rất nhiều.

Xoa bóp bàn tay

Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Nhật Bản, khi cảm thấy stress, bạn có thể tự xoa bóp ngón cái và ngón trỏ, sau đó đến các ngón khác và cả bàn tay.

Thời gian xoa bóp cả bàn tay không quá 30 giây nhưng lại có tác dụng cân bằng nhịp tim, giảm căng thẳng và giúp bạn tập trung hơn.

Xoa bóp bàn tay là một trong những cách làm giảm stress nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần 30 giây với vài cách giảm stress đơn giản, bạn đã có thể xua tan mọi mệt mỏi và lấy lại tinh thần phấn chấn nhanh chóng để làm việc.