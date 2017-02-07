Tất cả chị em phụ nữ nên lưu lại cách giảm đau vùng kín sau sinh hiệu quả và an toàn này phòng khi cần về sau, theo Boldsky.

Sinh nở là điều khiến nhiều chị em vừa trông đợi vừa lo sợ. Khi mang thai, ai cũng mong ngày được nhìn thấy con yêu chào đời, nhưng lại sợ cảm giác đau khủng khiếp khi sinh. Nếu bạn đã từng sinh con, nhất là sinh thường, chắc bạn chẳng thể nào quên được cảm giác đau rát kịch liệt ở vùng kín? Nhiều người cho rằng đau đớn khi sinh con là dạng đau đớn đáng sợ nhất mà con người phải chịu đựng.

Mang thai và sinh con – dù là thiên chức của phụ nữ - có thể khiến chị em mệt mỏi và gây ra nhiều biến chứng sức khỏe. Khi sinh thường, em bé được đẩy qua âm đạo của người mẹ, vì thế vách âm đạo phải mở rộng rất lớn. Do đó, vách âm đạo sẽ bị đau, chảy máu và chị em sẽ bị đau khu vực này trong vài ngày, thậm chí vài tuần. Ngoài ra, vùng kín còn bị nhiều tổn thương khác chẳng hạn rách tầng sinh môn, vv. Có nhiều cách để giảm đau cho chị em phụ nữ sau khi sinh thường. Bạn nên tìm những biện pháp tự nhiên thay vì uống thuốc tây vì chúng có thể ảnh hưởng tới sữa mẹ. Sau đây là công thức tự nhiên có thể giúp giảm đau âm đạo sau khi sinh an toàn và hiệu quả nhất mà mọi phụ nữ đều nên biết:

Nguyên liệu 1 thìa bột thìa là Ai Cập 2 thìa nước ép gừng Nửa chén nước nóng Hỗn hợp giảm đau âm đạo sau khi sinh này đã được nhiều người sử dụng và xác nhận hiệu quả tuyệt vời của nó. Tuy nhiên, trong khi áp dụng phương pháp này, bạn cũng cần giữ vệ sinh vùng kín sạch sẽ. Ngoài ra, nếu bị chảy máu mãi không khỏi, bạn nên đi khám bác sĩ ngay. Tại sao hỗn hợp này có khả năng giảm đau vùng kín? Gừng chứa một số chất chống oxy hóa mạnh và polyphenol có đặc tính kháng viêm có thể giúp giảm đau ở âm đạo. Trong khi đó, bột thìa là Ai cập chứa cuminaldehyde, vốn là 1 enzyme có thể giảm sưng viêm ở vùng kín, do đó giúp giảm đau. Hướng dẫn Cho tất cả nguyên liệu nói trên vào chén rồi khuấy đều. Hãy uống mỗi sáng sau khi ăn cho đến khi cơn đau thuyên giảm. Chúc bạn sống khỏe (thông tin mang tính tham khảo, bạn có thể hỏi ý kiến chuyên gia trước khi áp dụng).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/day-la-cach-giam-dau-vung-kin-sau-sinh-hieu-qua-va-an-toan-nhat-chi-em-can-biet-179013.html