Đây là cách chữa viêm phế quản nhanh nhất tại nhà không cần thuốc kháng sinh

Sống khỏe 08/02/2017 07:43

Đây là cách trị dứt điểm căn bệnh viêm phế quản tại nhà mà không cần uống thuốc kháng sinh, theo Boldsky.

Viêm phế quản là căn bệnh cực kỳ phổ biến mà nhiều người mắc phải, nhất là khi thời tiết thay đổi. Khi bị bệnh này, bạn cũng có thể bị ho có đờm. Có 2 dạng viêm phế quản: mãn tính và cấp tính. Nếu bị viêm phế quản mãn tính, bạn cần đi khám để có giải pháp triệt để. Nhưng nếu bạn chỉ bị viêm phế quản cấp tính, bệnh có thể tự hết sau vài ngày.

Đây là cách chữa viêm phế quản nhanh nhất tại nhà không cần thuốc kháng sinh - Ảnh 1
Cách chữa viêm phế quản tại nhà không cần thuốc kháng sinh - Ảnh minh họa: Internet

Một số triệu chứng của viêm phế quản là ho, mệt mỏi, sốt, khó thở, đau ngực và đờm. Nếu bạn hút thuốc, sống trong môi trường ô nhiễm, có hệ miễn dịch yếu và trào ngược axit, chúng có thể khiến bạn khó lành bệnh hơn.

Bước đầu tiên để chữa viêm phế quản là trị ho. Trong bài này chúng tôi sẽ chỉ cho bạn một số phương thuốc dân gian cực hay để trị dứt điểm vấn đề này thay vì uống thuốc kháng sinh. Nhưng nếu sau vài ngày mà không khỏi, bạn nên đi sớm khám.

Bột nghệ

Đun sôi 1 chén sữa với 1 thìa bột nghệ rồi uống 3 lần/ngày. Đặc tính kháng viêm và làm long đờm của nghệ sẽ phát huy hiệu quả trong thời gian ngắn. Lưu ý: nếu bạn bị viêm loét dạ dày, trào ngược axit hay sỏi thận hoặc vàng da, đừng thử phương pháp này.

Muối epsom

Cho 1 ly muối epsom vào bồn nước tắm (nước ấm). Dùng tay khuấy đều cho đến khi muối tan hết. Sau đó, ngâm mình trong bồn tắm khoảng nửa giờ. Hãy làm điều này 2 lần/tuần. Bạn sẽ thấy bệnh tình thuyên giảm ngay.

Hành tây

Uống 1 muỗng nước ép hành tây trước khi ăn sáng. Nó có thể giúp bạn hết đờm nhanh chóng vì hành tây có tác dụng làm long đờm.

Dầu bạch đàn

Đun sôi 1 ít nước rồi cho 1 vài giọt dầu bạch đàn (dầu khuynh diệp) vào đó. Dùng 1 miếng khăn vải che mũi rồi hít. Phương pháp này được gọi là xông hơi. Bạch đàn có khả năng chống vi khuẩn, việc xông hơi này sẽ giúp thông tắc đường thở và tống xuất đờm dãi.

Tỏi

Trước khi đi ngủ, đun sôi 1 ít sữa cùng 3 múi tỏi đập dập rồi uống. Tỏi là thuốc kháng sinh tự nhiên và có khả năng kháng virus hiệu quả.

Mật ong

Cho 1 thìa mật ong vào nước ấm, thêm 2 thìa nước cốt chanh vào rồi trộn đều. Uống vào buổi sáng. Hỗn hợp này có khả năng hỗ trợ tiêu hóa và giảm viêm. Mật ong có tính kháng khuẩn và kháng virus.

Gừng

Đập dập 1 miếng gừng nhỏ cùng 2 múi tỏi và 1 miếng quế. Trộn tất cả những nguyên liệu này cùng một ít nước ấm rồi uống vào buổi sáng. Làm liên tục 3-4 ngày. Gừng có thể giúp giảm viêm trong các ống phế quản.

Chúc bạn sống khỏe (thông tin mang tính tham khảo, bạn nên hỏi ý kiến chuyên gia trước khi áp dụng)

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