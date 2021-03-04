Dấu hiệu không ngờ cảnh báo ung thư gan, nếu bị NGỨA chỗ này bạn cần đi bác sĩ ngay

Sống khỏe 04/03/2021 13:54

Liệu có bao giờ bạn nghĩ rằng những cơn ngứa ngáy cơ thể lại là dấu hiệu ung thư gan? Các chuyên gia đã giải thích vì sao bạn nên đi gặp bác sĩ ngay khi gặp trường hợp này.

Ngứa (pruritus) là một triệu chứng của bệnh gan mãn tính, mặc dù không phải ai bị bệnh gan cũng phát triển bệnh này.

Bạn có thể bị ngứa cục bộ, chẳng hạn như ở cánh tay dưới hoặc có thể là ngứa toàn thân. Dù thế nào đi nữa, nó có thể dẫn đến sự mất tập trung bởi sự thèm khát được gãi liên tục.

Một chút ngứa ngáy thì không có lý do gì để lo lắng. Nhưng ngứa liên tục có thể cản trở giấc ngủ và dẫn đến một loạt các vấn đề khác. Khi điều đó xảy ra, đã đến lúc bạn cần quan tâm đến sức khỏe gan của mình.

Ngứa ngáy là cảnh báo của cơ thể về tình trạng của gan

dau hieu ung thu gan
Ngứa một bộ phận hoặc toàn thân có thể là dấu hiệu của các vấn đề về gan - Ảnh minh họa: Internet

Suy gan, gan gặp vấn đề, đôi khi sẽ kèm theo triệu chứng ngứa. Tuy nhiên, ngứa ở nhiều nơi trên cơ thể có thể xảy ra ở bất kỳ giai đoạn nào của bệnh gan. Chỉ riêng triệu chứng này không nói lên được mức độ nghiêm trọng, tiến triển hoặc tiên lượng của bệnh gan.

Việc ngứa liên quan đến bệnh gan có xu hướng nặng hơn vào buổi tối và ban đêm. Một số người có thể bị ngứa ở một vùng nhất định như tay chân, lòng bàn chân hoặc lòng bàn tay, trong khi một số khác bị ngứa khắp toàn thân.

Ngứa liên quan đến bệnh gan thường không liên quan đến bệnh phát ban. Tuy nhiên, bạn có thể bị kích ứng, mẩn đỏ và nhiễm trùng do gãi quá nhiều.

Ngứa hậu môn có phải là một dấu hiệu?

dau hieu ung thu gan
Ngứa hậu môn khiến chúng ta xấu hổ và ảnh hưởng đến hoạt động thường nhật - Ảnh minh họa: Internet

Theo Sohu, hiện tượng hậu môn bị ngứa có thể do mắc bệnh trĩ hoặc mắc một số bệnh ngoài da. Nhưng trên thực tế, khi mắc một số bệnh về gan rất dễ dẫn đến tình trạng này. 

Khi gan gặp vấn đề, chức năng giải độc sẽ bị suy giảm đáng kể, dễ khiến chất độc trong cơ thể khó thải ra ngoài một cách thuận lợi. Những chất độc này vì vậy sẽ lắng đọng tại nhiều nơi trên cơ thể gây ra dấu hiệu bất thường trên da.

Trong thực tế, khu vực hậu môn cũng là nơi dễ sinh sôi độc tố và mầm bệnh. Một khi gan không còn hoạt động tốt, các chất thải này sẽ không được lọc, đào thải ra ngoài mà đi thẳng vào hệ tuần hoàn. Lâu ngày chúng sẽ tích tụ tại đây, gây kích ứng các sợi thần kinh của các mô da xung quanh, và gây ngứa ngáy bất thường.

Những dấu hiệu khác có thể liên quan đến vấn đề về gan 

Dấu hiệu không ngờ cảnh báo ung thư gan, nếu bị NGỨA chỗ này bạn cần đi bác sĩ ngay - Ảnh 3
Vàng da do chức năng gan bị suy giảm - Ảnh minh họa: Internet

Vàng da

Khi gan gặp vấn đề, cơ thể sẽ có một số tín hiệu đặc để cảnh báo, và vàng da là một trong những tín hiệu rõ ràng nhất. Do sự thoái hóa hoặc hoại tử của các tế bào gan trong quá trình phát triển của bệnh gan, làm tăng mức độ bilirubin sẽ dẫn đến hiện tượng vàng da. 

Dấu hiệu không ngờ cảnh báo ung thư gan, nếu bị NGỨA chỗ này bạn cần đi bác sĩ ngay - Ảnh 4
Dấu sao mạch xuất hiện trên da - Ảnh minh họa: Internet

Dấu sao mạch (Spider angioma)

Khi gặp các bệnh lý về gan, khả năng bất hoạt estrogen của cơ thể giảm xuống. Lúc này, sau khi chức năng gan suy giảm, các mao mạch giãn nở đáng kể, biểu hiện hình thành các dấu sao mạch trên bề mặt da.

Làm gì để tăng sức khỏe cho gan?

Dấu hiệu không ngờ cảnh báo ung thư gan, nếu bị NGỨA chỗ này bạn cần đi bác sĩ ngay - Ảnh 5
Giấc ngủ là yếu tố quan trọng để giữ sức khỏe tốt cho gan - Ảnh minh họa: Internet

Theo Sohu, nếu bạn có các vấn đề về gan thì nên tránh xa các loại thực phẩm có hại như đồ cay, mốc, đồ để qua đêm, thực phẩm chế biến công nghiệp. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo ý kiến của cơ sở y tế để mua và sử dụng các chế phẩm bổ sung dinh dưỡng cho gan.

Đa số loại thực phẩm bổ sung này có thể giúp ổn định và cải thiện chức năng gan, thúc đẩy hoạt hóa tế bào gan và cải thiện chức năng gan, để phát huy hết tác dụng giải độc, bài tiết, dự trữ và chuyển hóa.

Để có một lá gan khỏe mạnh, giấc ngủ đều đặn và ổn định là điều kiện tiên quyết. Sau cùng thì lá gan có trọng trách lớn trong cơ thể. Nếu ngủ không đủ giấc để tạo điều kiện cho gan hoạt động thì dễ sinh bệnh gan, viêm nhiễm.

Khi nào nên đi gặp bác sĩ?

dau hieu ung thu gan
Các bệnh về gan có thể dễ dàng phát hiện và điều trị nếu chúng ta chú ý đển các dấu hiệu trên cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn có tiền sử bệnh về gan, hãy đến gặp bác sĩ bất cứ khi nào bạn có các triệu chứng mới hoặc trầm trọng hơn, bao gồm ngứa.

Mặc dù nó có thể không có ý nghĩa gì liên quan đến sự tiến triển hoặc tiên lượng của bệnh, nhưng bạn sẽ không thể biết được điều đó nếu không được kiểm tra kỹ lưỡng.

Điều đặc biệt quan trọng là bạn phải nói với bác sĩ nếu việc ngứa và khó ngủ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Trên thực tế, các bệnh về gan không khó để phòng tránh nhưng mọi người thường lơ là đối với chính cơ thể của mình. Điều này dẫn đến sức khỏe của gan vô tình ngày càng chuyển biến xấu đi. 

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Ung thư gan được mệnh danh là “vua của các loại ung thư” bởi 3 đặc điểm chính: độ ác tính cao, diễn biến nhanh và khó điều trị. Có nhiều lý do dẫn đến ung thư gan, nhưng một trong những tác nhân chính là viêm gan.

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