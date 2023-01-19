Dấu hiệu cảnh báo ung thư cổ tử cung tuyệt đối không được bỏ qua, 1 biểu hiện cũng cần đi khám gấp

Sống khỏe 19/01/2023 13:28

Ung thư cổ tử cung đang là mối lo ngại lớn về sức khỏe của phụ nữ. Nó là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong liên quan đến ung thư. Đây là loại ung thư phổ biến thứ hai ở phụ nữ mặc dù đây là loại ung thư dễ phòng ngừa nhất. Trong tháng nâng cao nhận thức về ung thư cổ tử cung, hãy cùng tìm hiểu về căn bệnh này để phòng tránh.

 

Dấu hiệu cảnh báo ung thư cổ tử cung tuyệt đối không được bỏ qua, 1 biểu hiện cũng cần đi khám gấp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Sampada Dessai, Bác sĩ chuyên khoa Ung thư Phụ khoa, Bệnh viện PD Hinduja & MRC, Mumbai cho biết: “Ung thư cổ tử cung là ung thư phát triển chậm ở phụ nữ. Loại ung thư này cũng có một thứ gọi là giai đoạn tiền ung thư, tức là giai đoạn trước ung thư. Phải mất nhiều năm để nó tiến triển từ giai đoạn tiền ung thư sang ung thư. Điều này mang lại cho các bác sĩ nhiều cơ hội để phát hiện nó trong giai đoạn tiền ung thư hoặc giai đoạn đầu. Nếu được phát hiện ở giai đoạn tiền ung thư, bệnh ung thư này có thể được ngăn ngừa xảy ra. Các xét nghiệm sàng lọc có sẵn để phát hiện ung thư này ở giai đoạn tiền ung thư hoặc giai đoạn đầu. Điều này là do các triệu chứng của giai đoạn đầu không có hoặc có thể hoàn toàn không có triệu chứng hoặc các triệu chứng không đặc hiệu.”

​Những triệu chứng ban đầu của ung thư cổ tử cung không nên bỏ qua

Các triệu chứng không đặc hiệu có nghĩa là triệu chứng có thể xảy ra do nhiều thứ khác. Nhưng điều cần thiết là người ta phải kiểm tra triệu chứng này để loại trừ ung thư cổ tử cung. Khả năng cao là nó không có gì nghiêm trọng.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư cổ tử cung tuyệt đối không được bỏ qua, 1 biểu hiện cũng cần đi khám gấp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các triệu chứng phụ nữ nên biết và chú ý là:

Tiết dịch âm đạo bất thường

Dịch tiết có thể đục, có mùi hôi và tanh nhưng ở dạng lỏng. Sự gia tăng lượng dịch tiết âm đạo thường xuyên cũng cần được chú ý.

Chảy máu âm đạo bất thường

Dấu hiệu cảnh báo ung thư cổ tử cung tuyệt đối không được bỏ qua, 1 biểu hiện cũng cần đi khám gấp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Điều này có thể ở dạng nặng hơn hoặc kéo dài hơn so với chu kỳ kinh nguyệt bình thường. Chảy máu hoặc thậm chí ra máu sau khi giao hợp là một trong những dấu hiệu sớm của ung thư cổ tử cung và không bao giờ được bỏ qua. Đôi khi chảy máu có thể ở giữa các chu kỳ kinh nguyệt.

Ở phụ nữ lớn tuổi, nó có thể xuất hiện dưới dạng chảy máu sau mãn kinh. Bất kỳ chảy máu bất thường với bất kỳ số lượng nào đều phải được thực hiện nghiêm túc và nên báo cáo với bác sĩ của họ.

Triệu chứng sớm của ung thư cổ tử cung

Khi bệnh tiến triển, các dấu hiệu và triệu chứng khác có thể xuất hiện bao gồm:

Đau khi quan hệ tình dục

Đau khi giao hợp là một triệu chứng quan trọng hơn của bệnh ung thư cổ tử cung. Ngoài ra, đau chân hoặc đau thắt lưng có thể là triệu chứng và những triệu chứng này thường thấy ở giai đoạn sau của ung thư cổ tử cung.

Thay đổi hoạt động của bàng quang và ruột

Dấu hiệu cảnh báo ung thư cổ tử cung tuyệt đối không được bỏ qua, 1 biểu hiện cũng cần đi khám gấp - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Đi tiểu thường xuyên hoặc có cảm giác như lúc nào cũng phải đi là những triệu chứng liên quan đến bệnh. Nếu triệu chứng này kéo dài hơn một tuần, bạn nên đi khám bác sĩ.

​Sụt cân không rõ nguyên nhân không nên bỏ qua

Ung thư cổ tử cung, giống như nhiều khối u ác tính khác, có thể dẫn đến chán ăn. Ngoài ra, giảm cân có thể là một khó khăn cho dù ăn bao nhiêu thức ăn. Nếu bạn đột nhiên giảm cân mặc dù ăn uống đầy đủ và có một số triệu chứng khác kể trên, đó có thể là do ung thư cổ tử cung. Điều quan trọng là bạn phải đi kiểm tra y tế.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư cổ tử cung tuyệt đối không được bỏ qua, 1 biểu hiện cũng cần đi khám gấp - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Hầu như tất cả các trường hợp ung thư cổ tử cung đều do nhiễm các loại vi rút u nhú ở người (HPV) gây ung thư. HPV lây truyền qua đường tình dục. Hiện đã có vắc-xin có thể làm giảm nguy cơ nhiễm vi-rút HPV dai dẳng. Các xét nghiệm sàng lọc khác, như xét nghiệm pap hoặc xét nghiệm DNA HPV giúp nhận biết sớm tình trạng nhiễm vi-rút này và những thay đổi trong tế bào xảy ra do nhiễm vi-rút HPV.

Theo Times of India

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