Đậu đen ngâm dấm có tác dụng gì?

Sống khỏe 16/05/2018 09:39

Đậu đen ngâm dấm được xem là bài thuốc dân gian có nhiều hiệu quả rất tốt với sức khỏe của con người. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa đậu đen và dấm mang lại nhiều công dụng không phải ai cũng nắm rõ. Vậy đậu đen ngâm dấm có tác dụng gì? Cách làm đậu đen ngâm dấm như thế nào? Sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thật kỹ về vấn đề này nhé!

1. Đỗ đen ngâm giấm có tác dụng gì?

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Đậu đen có nhiều thành phần tốt cho sức khỏe -Ảnh: Internet

Đậu đen và dấm đều có nhiều thành phần đặc biệt tốt cho sức khỏe con người. Đậu đen có tính mát giúp thanh nhiệt giải độc, giảm cân rất tốt cho sức khỏe của con người. Giấm là thực phẩm có tác dụng giảm cân rất hiệu quả.

Đậu đen ngâm dấm có tác dụng gì? - Ảnh 2
Dấm là thực phẩm giúp giảm cân hiệu quả -Ảnh: Internet

Ăn đậu đen ngâm dấm giảm cân rất hiệu quả vì công thức này sẽ đốt cháy mỡ thừa, đốt cháy năng lượng, đào thải chất béo, ngăn chặn mỡ tích tụ dưới da gây béo phì, béo bụng và ức chế quá trình chuyển hóa đường thành năng lượng.

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Đỗ đen ngâm dấm giúp giảm cân và chăm sóc cho vòng hai trở nên săn chắc hơn

-Ảnh: Internet

Đỗ đen ngâm dấm giảm cân, giúp cho vòng hai trở nên săn chắc hơn và là cách làm sạch, cải thiện hệ tiêu hóa, tăng cường sự lưu thông máu, giảm cholesterol, điều hòa huyết áp hiệu quả.

Kết quả một nghiên cứu trên Tạp chí Dinh dưỡng Mỹ cho thấy ăn đậu đen ngâm giấm thường xuyên giúp bổ sung vitamin và khoáng chất có lợi, giúp cơ thể khỏe mạnh và tránh được các bệnh mãn tính.

2. Ngâm giấm với đậu đen như thế nào?

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Đậu đen ngâm dấm thường hay dấm gạo đều tốt -Ảnh: Internet

Bạn có thể thực hiện hững công thức đỗ đen ngâm giấm thường được áp dụng hiện nay như: đậu đen ngâm dấm trắng, đậu đen ngâm dấm gạo.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng và các thầy thuốc Đông y, nên dùng đỗ đen ngâm giấm có xuất xứ Nhật, Thái sẽ càng tốt. Vì sao vậy? Loại giấm này được lên men từ gạo lứt chứa nhiều thành phần tốt, đặc biệt là bổ sung vitamin với rất nhiều khoáng chất tốt cho cơ thể con người mà loại gạo thông thường không có được.

Vậy, đậu đen ngâm dấm thường có được không?

Bạn vẫn có thể ngâm đậu đen với dấm thường. Dù là giấm thường hay giấm Nhật, giấm Thái thì khi kết hợp với đỗ đen đều mang lại nhiều hiệu quả như nhau.

3. Cách làm đỗ đen ngâm dấm gạo

Các bước thực hiện:

  • Rửa sạch hạt đậu đen và loại bỏ những hạt hỏng. Sau đó trút ra rổ cho thật ráo nước.
  • Cho đỗ đen vào chảo rang chín thơm. Bạn có thể rang cho hơi cháy một chút càng tốt.
  • Sau khi rang xong, bắc xuống đổ ra rá để cho nguội, thật khô.
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Rang đỗ đen, cho vào hũ rồi cho dấm gạo vào -Ảnh: Internet
  • Sau đó, bạn đổ đậu đen vào một chiếc hũ thủy tinh sạch có nắp đậy.
  • Cuối cùng, bạn cho dấm gạo vào sao cho ngập mặt đậu đen.
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Dùng 2-3 muỗng đậu trước khi bữa cơm 30 phút -Ảnh: Internet
  • Cách bảo quản hiệu quả đó là bạn đậy kín nắp hũ và để nơi nơi khô ráo, thoáng mát.
  • Chỉ sau khoảng 3 – 5 ngày bạn có thể dùng được rồi! Trước bữa cơm 30 phút, bạn chỉ cần lấy ra 2 – 3 muỗng đậu dùng.

Vây là bạn đã có thể nắm được giải đáp cho thắc mắc Đậu đen ngâm dấm có tác dụng gì? Bạn có thể yên tâm sử dụng bài thuốc này hằng ngày để có vóc dáng thon gọn, bồi bổ sức khỏe và duy trì thể trạng và tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa, hệ tim mạch.

Hy vọng bài thuốc dân gian từ đậu đen và dấm sẽ mang lại cho bạn và gia đình sức khỏe dồi dào và thật dẻo dai nhé!

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