Giữ ấm đầu để bảo vệ các dây thần kinh nhạy cảm, ngủ đủ giấc để “sạc điện” não bộ, sử dụng paracetamol giảm nhanh cơn đau đầu... giúp bạn nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo để đón Tết thật ngầu.

Đau đầu ngày Tết: Làm sao để đón Tết thật ngầu? - Ảnh 1

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Bài viết: PV

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