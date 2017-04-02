Sex là điều không thể thiếu trong bất kỳ mối quan hệ nào. Nó được xem là chất xúc tác để tình cảm của cả hai thêm bền chặt. Tuy nhiên, chắc chắn có nhiều lúc chị em phụ nữ sẽ tự hỏi ‘đó là tình dục hay tình yêu ’? Liệu những cái vuốt ve âu yếm của chàng là để khơi gợi ham muốn của bạn hay đó là sự thể hiện tình yêu. Theo các chuyên gia tình dục, câu trả lời nằm ở những hành động phái mạnh làm sau khi mức adrenaline đã nguội đi. Đó là lí do người ta vẫn nói tình yêu được phản ánh qua những chi tiết nhỏ nhặt.

Bạn không nên chỉ căn cứ vào những điều như âu yếm, hôn, ôm ấp sau khi 'yêu' để phán đoán tình cảm của một người đàn ông. Vẫn còn nhiều chi tiết nhỏ mà bạn nên lưu ý. Nếu chàng làm những điều này sau khi sex, bạn đã tìm được 1 người đàn ông đáng tin cậy.

Những nụ hôn ngay sau khi sex chưa đủ để đánh giá xem chàng đến với bạn vì tình dục hay tình yêu. Bởi vì lúc này mức testosterone của đàn ông đang cao, thôi thúc chàng thể hiện tình cảm. Tuy nhiên, nụ hôn khi cả hai thức dậy sau 1 giấc ngủ ngắn là điều bạn nên chú ý. Còn nếu anh ta thức dậy và đi thẳng ra cửa, bạn biết nó ám chỉ điều gì rồi đấy.

Giúp bạn dọn dẹp, nấu nướng

Tình yêu không dừng lại trên giường. Một người yêu bạn thật lòng sẽ tiếp tục thể hiệu điều đó ngoài phòng ngủ. Họ sẽ giúp bạn dọn dẹp, nấu nướng. Họ có thể vào bếp chuẩn bị cho bạn bữa sáng.

Trò chuyện cùng bạn

Một người đàn ông chỉ nằm im thin thít sau cuộc ‘yêu’ không phải là người tình tuyệt vời. Nói chuyện sau khi sex là điều cần thiết giúp nâng tình cảm của cả hai lên tầm cao mới. Cuộc trò chuyện này không nhất thiết là về đề tài tình dục. Nếu thật lòng quan tâm tới bạn, chàng sẽ muốn nói chuyện/lắng nghe bạn. Cả hai có thể chia sẻ về những chuyện vặt vãnh, các tham vọng, kỷ niệm thời thơ ấu, bất cứ gì mà bạn quan tâm.

Chàng dõi theo sau lưng bạn

Tuy nhiên, đó không phải là cái nhìn chằm chằm vào mông/hông khi bạn ra khỏi giường. Chàng nhìn bạn, mỉm cười và tiếp tục dõi mắt theo khi bạn đã ra khỏi phòng. Bạn cảm nhận được ánh mắt đó trên người cho dù bạn đã đi khuất tầm mắt.

Chàng khen ngợi bạn

Bạn cảm nhận được sự thật lòng của chàng thông qua lời khen. Chàng có thể không khen ngợi đường cong của bạn mà là điều gì đó ở bạn khiến chàng thích thú, có lẽ là sở thích, hay những bài thơ bí mật mà bạn viết. Dĩ nhiên, thông qua giọng điệu, bạn có thể biết chàng khen thật hay 'đểu'.