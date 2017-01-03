Theo dailystar, quan hệ tình dục là chuyện thường ngày trong cuộc sống của con người. Tuy nhiên, không phải vì thế mà ai cũng có thể làm tốt. Rất nhiều yếu tố góp phần tạo nên 1 cuộc ‘yêu’ thành công. Cả đàn ông và phụ nữ đều mắc nhiều sai lầm trên giường, khiến cho đối tác cụt hứng và rất nhiều mối quan hệ đã tan vỡ chỉ vì một số thói quen tai hại khi ân ái.

Sau đây là những sai lầm phổ biến nhất mà phái mạnh thường mắc phải khiến chị em cảm thấy chán ngán. Các chuyên gia tình dục cảnh báo đàn ông cần bỏ ngay những thói quen này nếu không muốn đời sống chăn gối nguội lạnh, thậm chí có thể khiến vợ ra ngoài ‘ăn nem’.

Trung bình, phụ nữ mất 20 phút để đạt cực khoái, trong khi đàn ông chỉ cần 5 phút.

Vì thế, việc dạo đầu là cực kỳ quan trọng, giúp nàng cảm thấy hưng phấn và sẵn sàng cho ‘màn chính’. Rất nhiều nam giới quá vội vàng mà nhảy ngay đến màn chính, nhưng vở diễn làm sao có thể hay nếu không có màn dạo đầu? Việc bỏ qua bước này còn khiến nhiều chị em bị đau đớn khi ân ái, chưa nói đến việc không thể 'lên đỉnh'.

Giết chết tâm trạng

Hãy thử hình dung điều này: Đang giữa cuộc ‘yêu’, bạn cúi người về phía tai nàng và thì thầm điều gì đó hơi lả lơi. Và đột nhiên, bạn thốt ra 1 câu nào đó bẩn thỉu khiến nàng cụt hứng ngay lập tức.

Mặc dù ngôn từ lả lơi có thể giúp cả hai tăng hưng phấn, song lả lơi không đồng nghĩa với tục tĩu quá mức. Hãy kiềm chế đừng có quá đà kẻo hạnh phúc tan vỡ nhé.

Quá im lặng

Nếu đời thực phản ánh phim người lớn (mặc dù trong hầu hết trường hợp thì không), thế thì tất cả chúng ta đều tin rằng phụ nữ luôn làm ồn trên giường. Song bạn nên biết rằng chị em cũng thích nghe đàn ông bày tỏ cảm giác hài lòng, vì thế nếu bạn là người lớn tiếng, đừng ngại thể hiện ra nhé.

Thiếu giao tiếp

Một trong những sai lầm phổ biến nhất của đàn ông là thiếu giao tiếp trên giường. Điều này có thể là do bạn quá e dè hoặc ngại nói về mong muốn của mình.

Hãy phá tan những rào chắn này bằng cách nói chuyện với đối tác về những gì họ thích. Điều này sẽ cởi mở trải nghiệm tình dục của bạn, cho phép bạn cảm thấy thoải mái và sẵn sàng thử nghiệm những điều mới mẻ.

Bỏ qua nhu cầu của nàng hoàn toàn

Rất nhiều đàn ông hơi quá ích kỷ trên giường. Khi đàn ông ‘lên đỉnh’, coi như cuộc chơi kết thúc với họ, thế còn phụ nữ thì sao? Không ít mày râu lăn ra ngủ sau khi đạt cực khoái, bỏ mặc chị em nằm chơ vơ một mình. Điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến tình cảm và mối quan hệ. Nhiều trường hợp ngoại tình là do không thỏa mãn chuyện chăn gối.

Một lần nữa, đây là lý do tại sao màn dạo đầu cực kỳ quan trọng. Chỉ 20-25% phụ nữ có thể đạt cực khoái qua việc giao hợp, vì thế họ cần một dạng kích thích âm vật kiểu khác. Cánh đàn ông hãy chú ý đến nhu cầu của chị em vì tình dục là chuyện hai người chứ không phải chuyện 'thân ai nấy lo'.

Hãy lưu ý để bảo vệ hạnh phúc nhé.

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