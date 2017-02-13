Mặc dù tình dục là chuyện rất thú vị, song về lâu dài 'độ nóng' của nó cũng sẽ nhạt dần, nhất là với các cặp vợ chồng lâu năm. Cho dù bạn đã tìm nhiều cách để cải thiện chuyện chăn gối, không thể nào tránh khỏi việc giảm dần 'lửa yêu' sau một thời gian. Nếu không có biện pháp kịp thời, cuộc 'yêu' không chỉ giảm về số lượng mà còn cả chất lượng, dẫn tới nhiều hệ lụy khác như ngoại tình, rạn nứt mối quan hệ.

Theo 1 nghiên cứu mới, gần 43% các cặp đôi thừa nhận có đời sống tình dục tốt hơn sau khi cùng nhau tham gia 1 hoạt động thể chất. Họ khẳng định điều này có ảnh hưởng tích cực đến chuyện 'yêu'.

Nhiều người thắc mắc làm thế nào để đời sống phòng the vẫn luôn viên mãn, cho dù bạn đã kết hôn nhiều năm? Các nhà khoa học đã giải đáp cho bạn thắc mắc này. Hóa ra, bí quyết để đời sống tình dục luôn thăng hoa không hề khó và phức tạp như bạn nghĩ. Những cặp đôi cùng nhau tham gia một hoạt động thể chất nào đó (chẳng hạn tập thể dục , hoặc tham gia 1 trò chơi vận động chung) không chỉ giúp họ gắn bó hơn mà còn giúp cả hai có đời sống chăn gối viên mãn nhất.

Do Sykes Cottages thực hiện, cuộc khảo sát tiết lộ 56% cặp đôi tin rằng việc đổ mồ hôi cùng nửa kia sẽ tăng cảm xúc cho chuyện phòng the. Một phần ba (36%) nghĩ rằng điều này sẽ cho họ thêm năng lượng để làm những việc khác. 19% cho biết nó sẽ kích thích ham muốn tình dục của họ, trong khi 1/10 (8%) thừa nhận nó sẽ khiến họ muốn phiêu lưu hơn trên giường.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện việc cùng nhau tham gia hoạt động thể chất có thể giúp các cặp đôi ít tranh cãi và cười nhiều hơn. Các cặp đôi thừa nhận cùng nhau tập thể dục giúp họ nói chuyện với nhau nhiều hơn, đồng thời xây dựng sự tin cậy trong mối quan hệ.

Bên cạnh đó, cuộc khảo sát cũng tiết lộ hoạt động lãng mạn nhất trong ngày Valentine mà các cặp đôi mong muốn là 1 kỳ nghỉ cuối tuần ở miền quê, đứng thứ 2 là 1 bữa tối dưới ánh nến ở nhà hàng và thứ 3 là cùng nhau trải qua 1 kỳ nghỉ tại thành phố.

Nhà tâm lí học hàng đầu Donna Dawson (Anh) cho biết, bất kỳ hoạt động thể chất nào mà các cặp đôi làm cùng nhau sẽ giúp giải phóng các hormone tạo ra sự gắn kết, chung thủy và tin cậy. Điều này sẽ khiến đời sống tình dục của họ viên mãn hơn.

Vậy còn chờ gì nữa, hãy bắt đầu cùng nhau làm điều này ngay từ hôm nay!