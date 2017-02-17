Cực hay: Mụn cóc rụng cấp tốc và không để lại sẹo sau khi thoa hỗn hợp này

Sống khỏe 17/02/2017 10:36

Bạn có thể đánh bay tất cả những nốt mụn cóc xấu xí bằng cách thoa hỗn hợp này, theo steptohealth.

Mụn cóc là những sự phát triển bất thường về da do virus HPV gây ra. Có khoảng 70 loại virus dạng này. Chúng khiến cho tế bào phát triển đột ngột. Theo thời gian, nó tạo ra các nốt mụn cóc vô hại và không đau đớn nhưng có thể lây lan nhanh.

Cực hay: Mụn cóc rụng cấp tốc và không để lại sẹo sau khi thoa hỗn hợp này - Ảnh 1
Mẹo trị mụn cóc - Ảnh minh họa: Internet

Trong khi phần lớn có vẻ vô hại, nó là dấu hiệu của hệ miễn dịch suy yếu. Nhiều người muốn cắt bỏ chúng vì lí do thẩm mỹ. Có nhiều cách để loại bỏ những nốt mụn cóc này, chẳng hạn phẫu thuật. Tuy nhiên, bạn có thể đánh bay chúng bằng 2 nguyên liệu mà hầu như ai cũng có sẵn trong bếp: tỏi và chanh. Không chỉ trị dứt vĩnh viễn, phương pháp này còn không để lại sẹo.

Tỏi và chanh là 'cặp bài trùng' đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều phương thuốc trị bệnh dân gian. Đây là một trong những chất kháng sinh và kháng nấm tự nhiên dành cho các bệnh về da. Bản thân mỗi nguyên liệu đều chứa các hợp chất cực mạnh. Chúng có thể hủy diệt và ức chế sự phát triển của vài loại nấm, virus và vi khuẩn.

Chưa hết, chúng còn rất dễ kiếm, rẻ tiền và không chứa những hóa chất có thể gây hại cho sức khỏe như những sản phẩm thương mại.

Lợi ích của tỏi

Được xem là chất kháng sinh mạnh nhất trong tự nhiên, tỏi cực kỳ hiệu quả trong việc loại bỏ các dạng viêm nhiễm dẫn tới mụn cóc. Allicin trong thực phẩm này có đặc tính kháng virus và kháng viêm. Nó có thể giảm sự hình thành mụn cóc ở ngón tay, cổ và những nơi dễ thấy của cơ thể. Ăn hoặc thoa trực tiếp đều có thể giúp bạn chữa bệnh này. Đó là vì các dưỡng chất của tỏi tăng cường hệ miễn dịch và kích thích phản ứng miễn dịch chống lại sự tấn công của các vi sinh vật.

Hơn nữa, nó kích thích tái tạo tế bào, giảm vết sẹo sau khi loại bỏ mụn cóc.

Lợi ích của chanh

Nước cốt chanh giàu các hợp chất axit giúp điều chỉnh mức pH của da. Do đó, nó giúp loại bỏ các khiếm khuyết trên da như mụn cóc. Đó là vì nó có đặc tính kháng nấm, kháng vi rus và kháng khuẩn. Tất cả chúng đều giúp tiêu diệt nhiều vi khuẩn ảnh hưởng tới sức khỏe cả trong lẫn ngoài.

Ngoài ra, nó còn có khả năng làm sáng da. Sau 1 thời gian, nó có thể làm mờ các vết sẹo.

Cách làm hỗn hợp tỏi chanh trị mụn cóc

Nguyên liệu

1 múi tỏi

Nước cốt của nửa quả chanh

Băng dính (nếu cần)

Hướng dẫn

Nghiền múi tỏi cho đến khi tạo thành hỗn hợp sền sệt, sau đó trộn với nước cốt của nửa quả chanh. Chờ vài phút trong khi hỗn hợp sánh lại, sau đó thoa trực tiếp lên mụn cóc. Tiếp theo, dùng băng dính dán lại rồi đi ngủ. Ngày hôm sau, rửa sạch rồi lau khô. Hãy lặp lại mỗi đêm cho đến khi rụng mụn cóc.

Lưu ý

Đừng bao giờ dùng sức hoặc công cụ sắc bén để cắt bỏ mụn cóc. Điều này có thể gây viêm nhiễm và chấn thương. Để ngăn lây lan, tránh dùng lại đồ dụng đã tiếp xúc trực tiếp với mụn cóc. Ngoài ra, bạn cần ăn những thực phẩm hỗ trợ hệ miễn dịch.

Chúc bạn sống khỏe (thông tin mang tính tham khảo).

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   Mụn cóc trị mụn cóc cách trị mụn cóc mẹo trị mụn cóc cách trị mụn cóc an toàn

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 1 giờ 6 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 1 giờ 6 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 2 giờ 36 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 3 giờ 36 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?