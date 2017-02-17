Cực hay: Mụn cóc rụng cấp tốc và không để lại sẹo sau khi thoa hỗn hợp này

Mụn cóc là những sự phát triển bất thường về da do virus HPV gây ra. Có khoảng 70 loại virus dạng này. Chúng khiến cho tế bào phát triển đột ngột. Theo thời gian, nó tạo ra các nốt mụn cóc vô hại và không đau đớn nhưng có thể lây lan nhanh.

Tỏi và chanh là 'cặp bài trùng' đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều phương thuốc trị bệnh dân gian. Đây là một trong những chất kháng sinh và kháng nấm tự nhiên dành cho các bệnh về da. Bản thân mỗi nguyên liệu đều chứa các hợp chất cực mạnh. Chúng có thể hủy diệt và ức chế sự phát triển của vài loại nấm, virus và vi khuẩn.

Trong khi phần lớn có vẻ vô hại, nó là dấu hiệu của hệ miễn dịch suy yếu. Nhiều người muốn cắt bỏ chúng vì lí do thẩm mỹ. Có nhiều cách để loại bỏ những nốt mụn cóc này, chẳng hạn phẫu thuật. Tuy nhiên, bạn có thể đánh bay chúng bằng 2 nguyên liệu mà hầu như ai cũng có sẵn trong bếp: tỏi và chanh. Không chỉ trị dứt vĩnh viễn, phương pháp này còn không để lại sẹo.

Chưa hết, chúng còn rất dễ kiếm, rẻ tiền và không chứa những hóa chất có thể gây hại cho sức khỏe như những sản phẩm thương mại.

Lợi ích của tỏi

Được xem là chất kháng sinh mạnh nhất trong tự nhiên, tỏi cực kỳ hiệu quả trong việc loại bỏ các dạng viêm nhiễm dẫn tới mụn cóc. Allicin trong thực phẩm này có đặc tính kháng virus và kháng viêm. Nó có thể giảm sự hình thành mụn cóc ở ngón tay, cổ và những nơi dễ thấy của cơ thể. Ăn hoặc thoa trực tiếp đều có thể giúp bạn chữa bệnh này. Đó là vì các dưỡng chất của tỏi tăng cường hệ miễn dịch và kích thích phản ứng miễn dịch chống lại sự tấn công của các vi sinh vật.

Hơn nữa, nó kích thích tái tạo tế bào, giảm vết sẹo sau khi loại bỏ mụn cóc.

Lợi ích của chanh

Nước cốt chanh giàu các hợp chất axit giúp điều chỉnh mức pH của da. Do đó, nó giúp loại bỏ các khiếm khuyết trên da như mụn cóc. Đó là vì nó có đặc tính kháng nấm, kháng vi rus và kháng khuẩn. Tất cả chúng đều giúp tiêu diệt nhiều vi khuẩn ảnh hưởng tới sức khỏe cả trong lẫn ngoài.

Ngoài ra, nó còn có khả năng làm sáng da. Sau 1 thời gian, nó có thể làm mờ các vết sẹo.

Cách làm hỗn hợp tỏi chanh trị mụn cóc

Nguyên liệu

1 múi tỏi

Nước cốt của nửa quả chanh

Băng dính (nếu cần)

Hướng dẫn

Nghiền múi tỏi cho đến khi tạo thành hỗn hợp sền sệt, sau đó trộn với nước cốt của nửa quả chanh. Chờ vài phút trong khi hỗn hợp sánh lại, sau đó thoa trực tiếp lên mụn cóc. Tiếp theo, dùng băng dính dán lại rồi đi ngủ. Ngày hôm sau, rửa sạch rồi lau khô. Hãy lặp lại mỗi đêm cho đến khi rụng mụn cóc.

Lưu ý

Đừng bao giờ dùng sức hoặc công cụ sắc bén để cắt bỏ mụn cóc. Điều này có thể gây viêm nhiễm và chấn thương. Để ngăn lây lan, tránh dùng lại đồ dụng đã tiếp xúc trực tiếp với mụn cóc. Ngoài ra, bạn cần ăn những thực phẩm hỗ trợ hệ miễn dịch.

Chúc bạn sống khỏe (thông tin mang tính tham khảo).