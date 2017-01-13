Cực hay: Đây là công thức giảm mỡ máu hiệu quả nhất được các bác sĩ xác nhận

Sống khỏe 13/01/2017 11:59

Đây chính là phương pháp giảm mỡ máu tốt nhất đã được các bác sĩ khẳng định, theo Boldsky.

Nếu bạn là người thích ăn, ghét tập thể dục và hút thuốc thường xuyên, thế thì bạn rất có khả năng đã bị mỡ máu cao. Mỡ máu (cholesterol) nằm trong dòng máu và các tế bào của cơ thể. Nó giúp thực hiện nhiều chức năng quan trọng như sản xuất các màng tế bào, kích thích sản xuất một số hormone, giúp cơ thể hấp thụ vitamin D, vv. Tuy nhiên, nếu khối lượng mỡ máu trong cơ thể tăng lên, nó sẽ tích tụ ở các động mạch dưới dạng mảng bám và khiến dòng máu không thể lưu thông tới những bộ phận quan trọng như tim, gây hậu quả nghiêm trọng.

Cực hay: Đây là công thức giảm mỡ máu hiệu quả nhất được các bác sĩ xác nhận - Ảnh 1
Công thức trị mỡ máu thần kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Hàm lượng chất béo không lành mạnh và đường trong đồ ăn có thể khiến mỡ máu tăng vọt. Ngoài việc điều chỉnh chế độ ăn uống và tăng cường tập thể dục, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn 1 phương pháp tự nhiên giúp đánh tan mỡ máu cấp tốc. Phương pháp đã được nhiều bác sĩ Ấn Độ xem là phương thuốc dân gian hay nhất trị mỡ máu.

Nguyên liệu

3-4 quả chà là không hột

2 thìa nước ép gừng

Hướng dẫn

Cho tất cả nguyên liệu vào máy xay sinh tố. Cho thêm ít nước vào rồi xay nhuyễn để tạo thành 1 hỗn hợp thuần nhất. Sau đó, đổ vào ly rồi uống hỗn hợp này mỗi tối, sau khi ăn tối. Bạn nên uống trong ít nhất 2 tháng. Nếu cơ thể bạn dư axit, bạn có thể dùng ít chà là hơn.

Cực hay: Đây là công thức giảm mỡ máu hiệu quả nhất được các bác sĩ xác nhận - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phương thuốc giảm mỡ máu này có công hiệu tuyệt vời, nhất là khi bạn uống thường xuyên kết hợp với chế độ ăn uống và tập luyện phù hợp. Trong khi dùng bài thuốc này, bạn cần tránh đồ ăn béo và nhiều dầu mỡ.

Vì sao bài thuốc này có công dụng giảm mỡ máu cấp tốc? Đó là vì chà là cực kỳ giàu chất xơ, vì thế chúng sẽ đi qua các mạch máu và đánh bay mỡ tích tụ bên trong, cuối cùng giúp tống chúng ra khỏi cơ thể. Trong khi đó, nước ép gừng chứa một số axit có khả năng giúp cơ thể giảm tích trữ mỡ máu thừa. 

Chúc bạn sống khỏe (thông tin mang tính tham khảo).

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