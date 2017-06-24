Có thể thiếu mọi thứ, nhưng phụ nữ không thể thiếu vitamin này

Phụ nữ phải làm rất nhiều việc trong cuộc sống hàng ngày, nào là công việc, nấu nướng, chăm sóc gia đình, vv. Chúng đòi hỏi chị em có sức khỏe tốt để hoàn thành những nhiệm vụ mệt nhọc này. Cơ thể phụ nữ cần vitamin và khoáng chất để hoạt động bình thường. Nếu muốn duy trì sức khỏe, chị em tuyệt đối không thể bỏ qua những loại cực kỳ quan trọng này.

Sau đây là những vitamin và khoáng chất mà mọi phụ nữ cần phải bổ sung hàng ngày:

Còn gọi là vitamin B7 hay H, biotin chịu trách nhiệm duy trì cơ chế trao đổi chất trong cơ thể. Vitamin này cực kỳ quan trọng trong việc xử lý đường và biến nó thành năng lượng. Ngoài ra, nó còn ảnh hưởng tới sức khỏe da. Biotin có thể được tìm thấy trong chuối, cà rốt, nấm, thịt gà, cá, men bia và lòng đỏ trứng.

Vitamin B12

Loại vitamin này vô cùng quan trọng với chức năng não, đồng thời giúp ngừa bệnh tim mạch và đột quỵ.

Nó cũng hỗ trợ quá trình xây dựng DNA, duy trì tế bào máu và thần kinh khỏe mạnh, phòng ngừa thiếu máu. Vitamin này có trong hầu hết các loại cá ngừ (nhất là cá mòi), thịt (thịt động vật được nuôi bằng thức ăn tự nhiên), trứng, sữa và các chế phẩm từ bơ sữa.

Vitamin D

Thực tế, vitamin này là 1 hormone. Nó chịu trách nhiệm củng cố xương, giúp hấp thụ canxi, củng cố hệ miễn dịch, duy trì hoạt động bình thường của thần kinh và tuyến giáp, đồng thời ngăn ngừa ung thư vú. Vitamin D chủ yếu có trong thịt và dầu cá, sữa và chế phẩm từ bơ sữa và lòng đỏ trứng.

Dĩ nhiên nguồn vitamin D lớn nhất là mặt trời. Tuy nhiên, hiện tại nhiều người ngại phơi nắng khi ra đường, dẫn tới sự thiếu hụt vitamin D trầm trọng.

Magie

Khoáng chất này cực kỳ quan trọng với sức khỏe phụ nữ. Magie đặc biệt ảnh hưởng tới sức khỏe cơ bắp, xương, thần kinh và hệ miễn dịch nói chung. Nó giúp bạn chống stress. Bạn có thể lấy magie từ rau xanh, chẳng hạn cải bó xôi, cải xoăn, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt.

Canxi

Khoáng chất này đóng vai trò quan trọng trong hoạt động bình thường của máu, và chịu trách nhiệm cho sức mạnh của xương và cơ bắp. Ngoài ra, canxi rất quan trọng với huyết áp. Nguồn canxi tự nhiên là sữa và các chế phẩm từ bơ sữa, các loại hạt, rau củ, cá mòi, trái cây khô và rong biển.

Axit folic

Đây là vitamin quan trọng giúp xây dựng tế bào mới, bảo vệ thai nhi, duy trì sức khỏe tim mạch. Rau họ đậu, đậu nành, cá ngừ và các loại trái cây như bơ, cam đều là nguồn axit folic tự nhiên tuyệt vời.