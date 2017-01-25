Có dấu hiệu này đừng chủ quan vì bạn đã bị cao huyết áp

Sống khỏe 25/01/2017 08:14

Nếu thấy những dấu hiệu này, hãy đi khám ngay lập tức vì bạn đã bị cao huyết áp, theo Boldsky.

Hiện nay, cao huyết áp đã trở thành 1 'đại dịch' bởi rất nhiều người mắc căn bệnh này. Chế độ ăn uống thiếu lành mạnh, thiếu vận động cùng với nhiều yếu tố khác của cuộc sống hiện đại khiến ngày càng nhiều người - kể cả người trẻ tuổi - trở thành nạn nhân của nó. Thông thường, các triệu chứng của cao huyết áp rất khó nhận ra trong giai đoạn đầu. Vì thế, khi phát hiện ra thì bệnh đã nặng.

Có dấu hiệu này đừng chủ quan vì bạn đã bị cao huyết áp - Ảnh 1
Dấu hiệu cao huyết áp chớ chủ quan - Ảnh minh họa: Boldsky

Vì sao bạn cần chú ý kỹ đến các triệu chứng cao huyết áp? Vì căn bệnh này được coi là ‘sát thủ’ thầm lặng, có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho cơ thể. Cao huyết áp hầu như không thể được chữa lành mà bạn phải sống chung với nó cả đời. Do đó, điều tiên quyết là bạn phải nhận ra những dấu hiệu cảnh báo sớm của nó để có cách đối phó phù hợp.

Nếu bị cao huyết áp, bạn sẽ đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng. Những người có tiền sử gia đình mắc bệnh này cần đi khám thường xuyên trước khi quá trễ. Bạn cần phải luôn để ý tới các dấu hiệu cao huyết áp vì chẩn đoán trễ có thể dẫn tới các bệnh về tuyến giáp, thận, dị thường ở mạch máu, đau tim đột ngột, ngừng thở khi ngủ hoặc hẹp mạch máu ở tim.

Sau đây là những triệu chứng cao huyết áp bạn không nên chủ quan:

Đau đầu dữ dội

Nếu bạn thường xuyên bị đau đầu bất thường, thế thì cần đi khám ngay lập tức vì đây là 1 triệu chứng phổ biến của cao huyết áp. Uống thuốc giảm đau chỉ là giải pháp ngắn hạn và cực hại cho sức khỏe.

Mệt mỏi

Cảm giác mệt mỏi thường xuyên là một trong những dấu hiệu cao huyết áp bạn cần chú ý. Nhiều người thường nhầm dấu hiệu này với 1 số bệnh khác, do đó đến khi phát hiện thì đã muộn.

Vấn đề về thị lực

Đột nhiên, bạn bị mờ mắt và không thể nhìn rõ mọi thứ. Đây cũng là một trong những dấu hiệu hàng đầu của cao huyết áp.

Đau ngực

Đây là một trong những triệu chứng nguy hiểm nhất của cao huyết áp. Nếu bị lờ đi, nó có thể dẫn tới những bệnh chết người như đau tim.

Khó thở

Bạn có thể cảm thấy khó thở sau khi làm một số việc đơn giản, điều mà bạn chưa từng bị trước đó. Khó thở là dấu hiệu rất quan trọng cho biết bạn có thể bị cao huyết áp.

Có dấu hiệu này đừng chủ quan vì bạn đã bị cao huyết áp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Boldsky

Tim đập bất thường

Căn bệnh này sẽ khiến tim bạn đập nhanh bất thường, vì thế hãy lưu ý khi thấy những dấu hiệu này.

Nước tiểu có máu

Đây được xem là một trong những dạng triệu chứng nguy hiểm nhất của cao huyết áp, thường xảy ra ở giai đoạn muộn. Trong trường hợp này, bạn cần đến bệnh viện để khám gấp.

Hãy lưu ý vì sức khỏe nhé.

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