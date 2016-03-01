Chuyện gì sẽ xảy ra khi uống những loại thuốc này lúc bụng đói?

NSAIDs - kháng t? vi êm không steroid: Nsaids được dùng để điều trị đau do chúng ức chế thụ thể đau prostaglandins. Thuốc naproxen điều trị đau đầu, đau xương khớp, đau do chu kỳ kinh nguyệt. Ibuprofene có thể làm hạ sốt, giảm đau răng. Aspirin được khuyên dùng như một loại thuốc kỳ diệu vì có khả năng ngăn ngừa bệnh tim, đột quỵ do thiếu máu cơ tim, chúng được sử dụng chống huyết khối. Dùng các loại thuốc giảm đau nhóm Nsaids sau khi ăn có thể hạn chế các tác dụng phụ ở đường tiêu hóa hoặc nguy cơ xuất huyết ruột, dạ dày...

Prednisone: Đây là thuốc thuộc nhóm corticosteroid, hormon tuyến thượng thận, có tác dụng chống viêm. Nhóm thuốc này nên dùng sau bữa ăn hoặc dùng với sữa để tránh kích ứng và gây loét dạ dày. Nếu dùng prednisone ở dạng dung dịch uống thì Cơ quan Quản lý thuốc và thực phẩm (FDA) khuyến cáo nên dùng chung với nước trái cây, nước táo...

Thuốc giảm đau narcotic: khác với nhóm Nsaids, giảm đau nhóm narcotic là các dẫn xuất của opioid có thành phần và nguồn gốc của thuốc phiện, cơ chế giảm đau tác động trên thần kinh trung ương, thường là: codein, hydrocodone, oxycodone và morphine. Dùng các loại thuốc này sau khi ăn sẽ tránh được tình trạng nôn, ói, nhóm thuốc này có tác dụng phụ là gây táo bón nên bổ sung thêm chất xơ vào khẩu phần ăn.

Metformin: metformin là loại thuốc điều trị đái tháo đường loại 2 khi cơ thể không kiểm soát được lượng đường. Cần uống sau bữa ăn để giúp bệnh nhân tránh được sự khó chịu ở đường tiêu hóa và cũng tránh được nguy cơ hạ đường huyết.

Một số kháng sinh: mỗi kháng sinh có cơ chế tác dụng khác nhau, cũng vậy dùng thuốc kháng sinh sau khi ăn chỉ áp dụng cho một số loại, một số khác thì không được. Các loại kháng sinh nên dùng sau khi ăn là: amoxcilline, augmentine, clofazimine...

Thuốc ngừa thai: dùng thuốc ngừa thai hàng ngày vào cùng một thời điểm rất quan trọng để thuốc có hiệu quả, nhưng cũng quan trọng không kém khi phải dùng chúng sau khi ăn, để làm giảm thiểu cảm giác nôn ói... Và khi dùng viên thuốc theo thời gian biểu như thế mà trùng với thời điểm của bữa ăn sẽ rất thích hợp để giúp bạn không quên uống thuốc.

Antacids: antacids làm giảm nóng rát vùng thượng vị và sự khó tiêu do làm trung hòa acid dịch vị. Bạn thường mua các loại thuốc này tự do không cần đơn bác sĩ, nhưng quan trọng là bạn phải dùng chúng sau bữa ăn một giờ. Tuy nhiên, nếu triệu chứng khó tiêu xảy ra vào buổi tối thì dùng không cần phụ thuộc vào bữa ăn.