Chuyện gì sẽ xảy ra khi uống những loại thuốc này lúc bụng đói?

NSAIDs - kháng viêm không steroid: Nsaids được dùng để điều trị đau do chúng ức chế thụ thể đau prostaglandins. Thuốc naproxen điều trị đau đầu, đau xương khớp, đau do chu kỳ kinh nguyệt. Ibuprofene có thể làm hạ sốt, giảm đau răng. Aspirin được khuyên dùng như một loại thuốc kỳ diệu vì có khả năng ngăn ngừa bệnh tim, đột quỵ do thiếu máu cơ tim, chúng được sử dụng chống huyết khối. Dùng các loại thuốc giảm đau nhóm Nsaids sau khi ăn có thể hạn chế các tác dụng phụ ở đường tiêu hóa hoặc nguy cơ xuất huyết ruột, dạ dày...