Chữa bệnh chỉ nhờ 1 viên đá lạnh đặt sau gáy: Kết quả sẽ khiến bạn bất ngờ

Sống khỏe 26/10/2017 11:30

Dùng đá lạnh đặt sau gáy là một phương pháp chữa bệnh theo Đông y tuy đơn giản nhưng mang đến hiệu quả vô cùng tuyệt vời.

Theo Đông y, mỗi huyệt trên cơ thể con người đều có một công năng riêng biệt, là đầu mối của các dây thần kinh và mạch máu. Tác động lên những huyệt này đúng cách sẽ giúp điều hòa được những rối loạn bệnh lý.

Nếu bạn đang cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, cơ thể thiếu năng lượng thì có thể áp dụng phương pháp đặt đá lạnh lên huyệt Phong Phủ sau gáy. Bạn sẽ có cảm giác thư thái tuyệt diệu, cơ thể dường như trẻ ra hàng chục tuổi.

Trong châm cứu, huyệt Phong Phủ được xem là nơi gió tập trung vào. Tác động đúng cách lên huyệt này có thể trị các chứng bệnh như mất ngủ, đau đầu, nghẹt mũi, đãng trí, tai ù, mắt hoa…

Chữa bệnh chỉ nhờ 1 viên đá lạnh đặt sau gáy: Kết quả sẽ khiến bạn bất ngờ - Ảnh 1
Đặt đá lạnh sau gáy giúp tinh thần thoải mái, giảm căng thẳng - Ảnh: Internet

Phương pháp đặt đá lạnh sau gáy có công dụng gì?

Phương pháp đặt đá lạnh lên huyệt Phong Phủ sau gáy có thể hỗ trợ điều trị nhiều loại bệnh như: bệnh tim, hen phế quản, thoái hóa cột sống, nhiễm trùng đường tiêu hóa, rối loạn chu kỳ kinh nguyệt, liệt dương…

Bên cạnh đó, phương pháp này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe:

  • Giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ.
  • Giúp tinh thần sảng khoái, cơ thể tràn đầy năng lượng.
  • Cải thiện tiêu hóa.
  • Giúp giảm đau đầu, đau răng, đau khớp.
  • Cải thiện những rối loạn về tâm lý như trầm cảm, mất ngủ, mệt mỏi và căng thẳng.

Cách thực hiện:

Đầu tiên, bạn cần xác định vị trí huyệt Phong Phủ. Huyệt này nằm ở chỗ lõm giữa 2 cơ thang sau gáy (cơ thang sẽ nổi lên khi bạn cúi đầu).

Chữa bệnh chỉ nhờ 1 viên đá lạnh đặt sau gáy: Kết quả sẽ khiến bạn bất ngờ - Ảnh 2
Đặt đá lạnh lên huyệt Phong Phủ sẽ giúp điều trị nhiều loại bệnh - Ảnh: Internet

Bạn nằm úp hoặc ngồi cúi đầu, đặt một viên đá lên huyệt Phong Phủ, giữ trong khoảng 15 - 20 phút. Bạn có thể giữ đá lâu tan bằng cách bọc đá bằng khăn.

Bạn nên thường xuyên thực hiện phương pháp này vào buổi sáng hoặc buổi tối trước khi đi ngủ để mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. 

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