Chồng ngáy to như sấm, vợ chỉ cần áp dụng mẹo này đảm bảo chàng im thin thít đến sáng

Uống nước ấm, thay đổi tư thế hay không nên ăn trước khi ngủ... là những mẹo chữa ngủ ngáy đơn giản và vô cùng hiệu quả mà các bà vợ nên áp dụng ngay để giúp chồng im lặng đến sáng.

Khi chúng ta ngủ, không khí vào mũi hoặc miệng xuống phổi rồi ra ngoài một cách tự nhiên, đều đặn. Nhưng với một số người, không khí phải di chuyển qua một vùng hẹp hơn làm các niêm mạc mô xung quanh rung lên tạo nên một loại âm thanh mà người ta gọi đó là ngáy. Những người mắc tật ngủ ngáy thường cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ, thiếu tỉnh táo khi thức dậy. Điều này khiến cho hiệu quả học tập và làm việc bị giảm sút. Thậm chí họ có thể gặp nguy hiểm khi điều khiển các phương tiện giao thông.

Người có tật ngủ ngáy thường cảm thấy mệt mỏi sau khi thức dậy - Ảnh minh họa: Internet Chữa ngủ ngáy cho chồng bằng mẹo đơn giản và hiệu quả Thay đổi tư thế ngủ Khi nằm ngửa, lưỡi và vòm miệng mềm sẽ đè vào cổ họng, cản trở hơi thở và tạo ra những âm thanh không mấy dễ chịu. Vì thế, bạn nên khuyên chồng nằm nghiêng khi ngủ. Tư thế này sẽ giúp cổ họng luôn mở và hạn chế tối đa những âm thanh khó chịu phát ra. Ngoài ra, bạn nên cho chồng nằm gối cao hơn một chút để các luồng khí trong cổ họng di chuyển dễ dàng theo đường thẳng.

Uống nước ấm trước khi lên giường Uống nước ấm trước khi đi ngủ giúp tạo độ ẩm trong cổ họng, hạn chế tình trạng ngáy khi ngủ. Một tách trà nóng sẽ giúp khắc phục tình trạng ngủ ngáy - Ảnh minh họa: Internet Bạn cũng có thể cùng chàng vừa uống trà nóng vừa trò chuyện trước khi ngủ. Điều này không chỉ có tác dụng giữ ẩm cho cổ họng mà còn làm cho giấc ngủ sâu hơn, từ đó khắc phục tình trạng ngủ ngáy. Tập thói quen đi ngủ đúng giờ Các bà vợ hãy có gắng nhắc nhở nửa kia đi ngủ đúng giờ bởi theo nhiều nghiên cứu, những người thiếu ngủ hoặc ngủ không đúng giờ rất dễ ngáy. Việc này không chỉ giúp các quý ông hạn chế được tình trạng ngủ ngáy mà còn giúp chuyện vợ chồng của của cả hai thêm mặn nồng. Không nên ăn trước khi ngủ Nhiều quý ông có thói quen ăn nhẹ trước khi đi ngủ. Khi đó, cơ thể sẽ tăng sản xuất nước bọt và chất nhầy, có thể gây khó thở, dẫn hiện tượng ngủ ngáy. Để giảm ngáy ngủ, các bà vợ nên khuyên chồng ăn trước khi ngủ trước ít nhất 2 giờ. Điều đó sẽ đảm bảo hệ tiêu hóa được nghỉ ngơi cũng như giúp bạn có một một giấc ngủ yên tĩnh. Hy vọng với mẹo đơn giản trên, chị em sẽ giúp bạn đời hết ngủ ngáy cũng như có được giấc ngủ ngon.

Những sai lầm khi tắm có thể gây chết người cần tránh ngay lập tức Vòi sen phun vào mặt, dùng nhiều sữa tắm hay tắm khi quá đói hoặc no... đều là những sai lầm khi tắm ảnh hưởng đến sức khỏe mà ai cũng từng mắc phải một lần trong đời.

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