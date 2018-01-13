Chỉ mất vài giây, tạm biệt ngay cơn đau chuột rút hiệu quả đến không ngờ

Sống khỏe 13/01/2018 14:27

Chuột rút (vọp bẻ) là tình trạng co thắt cơ đột ngột, gây ra đau đớn và khiến người bệnh không thể cử động được. Để giảm bớt cơn đau chuột rút nhanh chóng bạn đừng bỏ qua những cách sau đây.

Chuột rút (vọp bẻ) có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, hay thấy nhất là ở những người chơi thể thao và người già, phụ nữ mang thai. Tuy hiện tượng này chỉ kéo dài vài phút nhưng nếu xảy ra đúng vào lúc đang chơi thể thao, chẳng hạn bơi lội thì rất nguy hiểm.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến chuột rút. Theo các chuyên gia phổ biến nhất là do rối loạn chức năng thần kinh thực vật, cơ thể mệt mỏi làm mất muối natri clorua hay cơ bắp hoạt động quá nhiều.

Để giảm cơn đau chuột rút nhanh chóng và đúng cách, bạn nên nhớ nhưng phương pháp đơn giản sau đây.

Cách giảm cơn đau chuột rút nhanh chóng 

Chuột rút chân

Nếu bạn bị chuột rút chân phải hãy giơ thẳng cánh tay trái lên theo chiều dọc của cơ thể và ngược lại (lưu ý: nếu giơ cùng bên sẽ không có hiệu quả). Chỉ cần áp dụng cách này đảm bảo trong vài giây cơn đau do chuột rút của bạn sẽ biến mất hoàn toàn.

Chỉ mất vài giây, tạm biệt ngay cơn đau chuột rút hiệu quả đến không ngờ - Ảnh 1
Xoa bóp vùng bắp chân bị căng trong khoảng 20 giây, cơn đau do chuột rút sẽ nhanh chóng biến mất - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn có thể massage nhẹ nhàng vùng chân đang căng cứng vì chuột rút để làm tăng tuần hoàn máu, thư giãn các cơ. Mặc dù việc massage có thể gây ra rất nhiều đau đớn lúc đầu nhưng ngay sau đó cơn đau của bạn sẽ biến mất.

Chuột rút bàn chân

Chỉ mất vài giây, tạm biệt ngay cơn đau chuột rút hiệu quả đến không ngờ - Ảnh 2
Chị em phụ nữ thường xuyên mang giày cao gót là đối tượng dễ bị chuột rút bàn chân nhất - Ảnh minh họa: Internet

Bạn vừa xoa vừa kéo thẳng các ngón chân sau đó từ từ đứng thẳng người nhưng không để gót chạm đất. Giữ tư thế này khoảng 15 giây bạn sẽ không còn đau nữa.

Chuột rút bàn tay

Trường hợp này thường xảy ra ở những người phải sử dụng bàn tay với những động tác lặp đi lặp lại trong một thời gian dài như người chơi đàn hay nhân viên văn phòng phải đánh máy nhiều.

Chỉ mất vài giây, tạm biệt ngay cơn đau chuột rút hiệu quả đến không ngờ - Ảnh 3
Nhân viên văn phòng rất dễ bị chuột rút bàn tay - Ảnh minh họa: Internet

Cách giảm đau tốt nhất trong trường hợp này là hãy kéo nhẹ các ngón, rồi xoa bóp nhẹ nhàng cả bàn tay.

Chuột rút cơ xương sườn

Bạn phải hít thở thật sâu để thư giãn cơ hoành đồng thời xoa bóp nhẹ các bắp thịt xung quanh lồng ngực trong khoảng 30 giây, cơn đau sẽ thuyên giảm.

Những phương pháp phòng ngừa chuột rút cực đơn giản

- Uống nước đầy đủ, tốt nhất là các loại nước giàu chất khoáng như: nước chanh đường muối, nước dừa… trước, trong và sau khi luyện tập thể thao hay hoạt động mạnh.

Chỉ mất vài giây, tạm biệt ngay cơn đau chuột rút hiệu quả đến không ngờ - Ảnh 4
Cần cung cấp nước đầy đủ cho cơ thể khi chơi thể thao hay hoạt động nhiều - Ảnh minh họa: Internet

- Khởi động thật tốt trước khi vận động cơ thể hay tập luyện thể thao.

- Khi chơi thể thao nên chọn giày vừa với chân để giúp các mạch máu được lưu thông dễ dàng.

- Thực hiện chế độ dinh dưỡng cân bằng, đủ các chất: đạm, đường, béo, vitamin và khoáng chất. 

- Hạn chế dùng các chất kích thích như thuốc lá, rượu, bia và các chất kích thích khác.

Với những cách giảm đau và phòng ngừa chuột rút này, bạn sẽ thoải mái và tự tin khi làm việc và chơi thể thao mỗi ngày.

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