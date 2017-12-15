Chị em thi nhau đặt gừng ở đầu giường vì những tác dụng thần kỳ ít ai biết

Sống khỏe 15/12/2017 15:48

Chỉ cần đặt vài lát gừng ở đầu giường, bạn sẽ phải bất ngờ trước những tác dụng mà nó mang lại cho sức khỏe.

Gừng không chỉ là loại gia vị quen thuộc mà còn được dùng như một vị thuốc giúp phòng và chữa nhiều loại bệnh. Nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa cao, gừng có khả năng giảm đau, kháng viêm, cải thiện tuần hoàn máu, ngăn ngừa bệnh tim mạch…

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết chỉ cần đặt vài lát gừng ở đầu giường mỗi đêm cũng có thể mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

Chị em thi nhau đặt gừng ở đầu giường vì những tác dụng thần kỳ ít ai biết - Ảnh 1
Gừng mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Những tác dụng khi đặt gừng ở đầu giường

Trị mất ngủ

Mất ngủ kéo dài không chỉ gây ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày mà về lâu dài còn khiến sức khỏe bị suy giảm. Sử dụng gừng là một trong những phương pháp trị mất ngủ hiệu quả. Mùi hương của gừng có tác dụng an thần, giúp bạn thư giãn và dễ đi vào giấc ngủ.

Nếu gặp tình trạng mất ngủ hàng đêm, bạn chỉ cần dùng 15g gừng tươi cắt nhỏ, dùng vải sạch bọc lại rồi đặt cạnh gối sẽ giúp bạn có giấc ngủ ngon và sâu hơn.

Diệt khuẩn, thanh lọc không khí

Gừng có tác dụng diệt khuẩn và thanh lọc không khí nên chỉ cần đặt vài lát gừng ở đầu giường sẽ giúp bạn phòng ngừa những căn bệnh thường gặp vào mùa lạnh. Đồng thời, mùi cay của gừng còn giúp trị nghẹt mũi hiệu quả và tạo cảm giác ấm áp, nhất là trong những ngày thời tiết se lạnh.

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Đặt vài lát gừng dưới gối sẽ giúp trị mất ngủ, ngăn ngừa cảm lạnh - Ảnh: Internet

Cải thiện “chuyện ấy”

Theo các nghiên cứu khoa học, mùi thơm của gừng có chứa nhiều zingiberen và bisabolene, đây là hai thành phần tạo nên mùi cay nồng đặc trưng cho loại gia vị này. Mùi hương của gừng sẽ giúp kích thích khứu giác, làm tăng ham muốn và khiến cả hai hưng phấn hơn khi “yêu”.

Chính vì vậy, bạn đừng quên đặt vài lát gừng ở đầu giường để cải thiện chất lượng "chuyện ấy” nhé!

Chống say xe, kích thích hệ tiêu hóa

Say xe là một hiện tượng phổ biến do cơ thể không thích nghi được trước những thay đổi từ môi trường bên ngoài khi di chuyển bằng các phương tiện đi lại. Người bị say tàu xe thường cảm thấy buồn nôn, đau đầu, khó chịu và dễ nôn ói.

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Mùi thơm của gừng sẽ làm giảm triệu chứng say tàu xe nhanh chóng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, tình trạng này có thể được khắc phục chỉ với vài lát gừng đặt ở đầu giường vào đêm trước khi ngồi xe. Mùi hương của gừng sẽ giúp kích thích hệ tiêu hóa, hạn chế cảm giác buồn nôn, đẩy lùi các triệu chứng say xe.

Bên cạnh đó, bạn nên chuẩn bị sẵn vài lát gừng trong túi để ngửi khi đi tàu xe, cách này sẽ giúp giảm tình trạng đau đầu, chóng mặt và buồn nôn trong suốt chuyến đi.

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