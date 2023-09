Trị mất ngủ

Mất ngủ kéo dài không chỉ gây ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày mà về lâu dài còn khiến sức khỏe bị suy giảm. Sử dụng gừng là một trong những phương pháp trị mất ngủ hiệu quả. Mùi hương của gừng có tác dụng an thần, giúp bạn thư giãn và dễ đi vào giấc ngủ.

Nếu gặp tình trạng mất ngủ hàng đêm, bạn chỉ cần dùng 15g gừng tươi cắt nhỏ, dùng vải sạch bọc lại rồi đặt cạnh gối sẽ giúp bạn có giấc ngủ ngon và sâu hơn.

Diệt khuẩn, thanh lọc không khí

Gừng có tác dụng diệt khuẩn và thanh lọc không khí nên chỉ cần đặt vài lát gừng ở đầu giường sẽ giúp bạn phòng ngừa những căn bệnh thường gặp vào mùa lạnh. Đồng thời, mùi cay của gừng còn giúp trị nghẹt mũi hiệu quả và tạo cảm giác ấm áp, nhất là trong những ngày thời tiết se lạnh.

Cải thiện “chuyện ấy”

Theo các nghiên cứu khoa học, mùi thơm của gừng có chứa nhiều zingiberen và bisabolene, đây là hai thành phần tạo nên mùi cay nồng đặc trưng cho loại gia vị này. Mùi hương của gừng sẽ giúp kích thích khứu giác, làm tăng ham muốn và khiến cả hai hưng phấn hơn khi “yêu”.

Chính vì vậy, bạn đừng quên đặt vài lát gừng ở đầu giường để cải thiện chất lượng "chuyện ấy” nhé!

Chống say xe, kích thích hệ tiêu hóa

Say xe là một hiện tượng phổ biến do cơ thể không thích nghi được trước những thay đổi từ môi trường bên ngoài khi di chuyển bằng các phương tiện đi lại. Người bị say tàu xe thường cảm thấy buồn nôn, đau đầu, khó chịu và dễ nôn ói.

Tuy nhiên, tình trạng này có thể được khắc phục chỉ với vài lát gừng đặt ở đầu giường vào đêm trước khi ngồi xe. Mùi hương của gừng sẽ giúp kích thích hệ tiêu hóa, hạn chế cảm giác buồn nôn, đẩy lùi các triệu chứng say xe.

Bên cạnh đó, bạn nên chuẩn bị sẵn vài lát gừng trong túi để ngửi khi đi tàu xe, cách này sẽ giúp giảm tình trạng đau đầu, chóng mặt và buồn nôn trong suốt chuyến đi.