Chị em đến ngày rụng dâu kiêng ngay 5 thực phẩm nếu không muốn bị lạnh tử cung, bụng đau thắt từng cơn

Dưa hấu nhiều nước, có vị ngọt, là loại quả giải nhiệt mà hầu như chị em nào cũng thích. Tuy nhiên, đây là loại quả tính hàn, ăn trong ngày "đèn đỏ" dễ gây lạnh cơ thể khiến máu kinh lưu thông kém, kinh nguyệt không đều. Điều này cũng có thể gây ra đau bụng.

Thanh long là một loại trái cây phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Có hai loại, thanh long ruột đỏ và thanh long ruột trắng, thanh long ruột đỏ thường đắt hơn, bởi nhiều người cho rằng loại ruột đỏ có giá trị dinh dưỡng cao hơn. Tuy nhiên, bất luận là loại thanh long nào, kiến nghị phụ nữ đến kinh nguyệt cũng không được ăn. Thanh long hương vị thơm ngon, nhưng thuộc loại quả lạnh, cơ thể đang trong kỳ kinh nguyệt có sức đề kháng kém ăn loại quả này rất dễ dẫn đến khí lạnh đi vào cơ thể, từ đó dẫn đến lạnh tử cung, và gây ra đau bụng kinh . Ngoài ra, ăn thanh long trong kỳ kinh nguyệt cũng không tốt đối với lá lách và dạ dày.

Sản phẩm từ bơ sữa

Có thể bạn đã nghe nói rằng canxi giúp hạn chế chuột rút, nhưng hãy cảnh giác khi bổ sung canxi từ sản phẩm có nguồn gốc bơ sữa. Các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo rằng sữa có chứa axit arachidonic, kích thích sản sinh chất prostaglandin có thể làm tăng cơn đau bụng kinh.

Chính vì vậy, hãy tránh xa các món ăn có chứa bơ, sữa và nên bổ sung dinh dưỡng từ những nguồn khác như rau xanh và các loại hạt.

Táo gai

Táo gai có tác dụng thúc đẩy tuần hoàn máu, trị huyết ứ, rất tốt cho quá trình đào thải máu kinh nguyệt ra bên ngoài. Tuy nhiên, phụ nữ có kinh nguyệt ra nhiều thì nên tránh loại quả ngày. Ăn quá nhiều táo gai có thể khiến lượng kinh nguyệt ra nhiều hơn, thời gian kéo dài hơn, dễ gây ra tình trạng thiếu máu.

Ngoài ra, nhiều chị em trong kỳ kinh nguyệt cảm thấy chán ăn. Lúc này ăn táo gai sẽ kích thích niêm mạc dạ dày tiết axit dịch vị quá mức, làm ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa, dễ gây ra trào ngược axit.

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Hồng

So với thanh long, hồng không phải là thực phẩm được nhiều người ưa thích. Mặc dù ngày bình thường mọi người không ăn nhiều hồng, nhưng đối với phụ nữ nên cố gắng tránh xa quả hồng khi đang trong thời kỳ kinh nguyệt. Bởi vì cơ thể người phụ nữ khi đến kinh nguyệt sẽ mất khá nhiều máu, cơ thể tương đối yếu, cần phải bổ sung thêm nguyên tố sắt. Trong quả hồng có một loại chất gọi là tannin. Chất này sẽ ức chế sự hấp thụ sắt của cơ thể. Ngoài ra, hồng cũng là loại thực phẩm lạnh, làm tăng khí lạnh trong cơ thể và gây đau bụng kinh.