Chị em còn chần chờ gì mà không thử "ngủ khỏa thân" để thu được những kết quả vàng sau

Sống khỏe 15/12/2022 17:30

Ngủ khỏa thân chắc hẳn vẫn còn là điều xa lạ với nhiều chị em phụ nữ. Nhưng đừng vì ngại mà không thử bởi kiểu ngủ này mang lại vô vàn lợi ích cho sức khỏe, cũng như đời sống hôn nhân.

1. Giúp giảm béo bụng

Trong khoảng giờ ngủ sâu từ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng, lượng cortisol trong cơ thể giảm đến mức thấp nhất; sau đó, sau 2 giờ sáng thì việc sản xuất cortisol bắt đầu trở lại để chuẩn bị cho một ngày mới - bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng khi thức dậy cũng là nhờ sự chuẩn bị này. Vậy nên khi bạn ngủ không đủ đồng nghĩa với thức dậy với không đủ năng lượng, và sẽ dễ dàng tìm đến những món có tác dụng xoa dịu tức thời - thường là những thứ gây tích mỡ. Trong khi đó, giấc ngủ không áo quần giúp bạn mát mẻ hơn nên sẽ giúp điều hòa lượng cortisol tốt hơn cho vóc dáng.

Chị em còn chần chờ gì mà không thử 'ngủ khỏa thân' để thu được những kết quả vàng sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 2. Phòng chống các bệnh phụ khoa

Chị em còn chần chờ gì mà không thử 'ngủ khỏa thân' để thu được những kết quả vàng sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ kiên trì ngủ khỏa thân có thể phòng ngừa được các bệnh phụ khoa. Nếu phụ nữ trong quá trình ngủ thời gian dài mặc quần áo, phần vùng kín sẽ không thoáng khí, dễ ẩm ướt và là môi trường lý tưởng để các loại vi khuẩn sinh sôi nảy nở, gây ra nhiều các bệnh phụ khoa và ảnh hường đến cơ quan sinh dục của phụ nữ. Do đó, phụ nữ "ngủ khỏa thân" trong một thời gian dài không chỉ có thể ngăn ngừa bệnh phụ khoa mà còn có tác dụng giảm đau bụng trong kỳ nguyệt san rất hiệu quả.

3. Ngủ khỏa thân giúp cải thiện đời sống vợ chồng

Chị em còn chần chờ gì mà không thử 'ngủ khỏa thân' để thu được những kết quả vàng sau - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những lợi ích kể trên dành riêng cho bạn, còn nếu bạn có bạn chung giường ư, chuyện ngủ “nude” và có tiếp xúc chạm da lại sẽ thêm ích lợi đẩy mạnh sản sinh hormone oxytocin trong cơ thể. Oxytocin là loại hormone hạnh phúc đầy quyền lực, rất cần thiết để giúp bạn “lên đỉnh” cũng như nhiệt tình hơn với nhau, cải thiện khả năng đương đầu với căng thẳng, chống trầm cảm, giảm tình trạng viêm đường ruột, hạ huyết áp… Và tất nhiên, khi ngủ khỏa thân thì những trở ngại giữa bạn và anh ấy đã được loại bỏ hết rồi còn gì…

4. Cải thiện giấc ngủ

Ngủ khỏa thân mỗi ngày có thể giúp phụ nữ cải thiện chất lượng giấc ngủ. Theo một số nghiên cứu tại Anh, khỏa thân trong khi ngủ, máu lưu thông tốt hơn có thể khiến cơ thể từ từ đi vào giấc ngủ mà không có bất kỳ áp lực nào. Nếu bạn thực hiện ngay hôm nay, bạn sẽ cảm nhận được hiện tượng này càng ngày càng rõ rệt hơn, về lâu dài việc ngủ khỏa thân sẽ phát huy công hiệu trong việc cải thiện chất lượng giấc ngủ.

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