Chị em chú ý: Đây là 'tuyệt chiêu' dạo đầu khiến chàng phát cuồng ngay lập tức

Sống khỏe 11/02/2017 11:28

Nếu biết được tuyệt chiêu này, chị em sẽ khiến chàng có 1 đêm tuyệt vời không thể nào quên, theo thehealthsite.

Đàn ông thích được nuông chiều trên giường. Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa tất cả những gì họ muốn là sex và cực khoái. Trên thực tế, 1 cuộc khảo sát do hãng Lovehoney và chuyên gia tình dục Tracey Cox (Anh) tiến hành năm 2014 tiết lộ đàn ông thích dành ít nhất 30 phút dạo đầu trước khi 'lên đỉnh'. Do đó, chị em cần phải nắm một số bí kíp để khơi dậy hưng phấn cho chàng.

Chị em chú ý: Đây là 'tuyệt chiêu' dạo đầu khiến chàng phát cuồng ngay lập tức - Ảnh 1
Bí quyết dạo đầu cho phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Sau đây là một số bí quyết dạo đầu mà chị em cần nắm để cho chàng 1 đêm khó quên:

Xoa mái tóc của chàng

Dùng ngón tay xoa tóc sẽ khiến chàng hưng phấn tột cùng, giúp chàng thư giãn và tan chảy trong tình yêu của bạn. Cần nhớ rằng tóc là 1 bộ phận rất nhạy cảm của đàn ông, vì thế việc xoa tóc sẽ kích thích chàng ngay tức khắc.

Xoa mặt

Sau khi xoa tóc, hãy bắt đầu âu yếm gương mặt chàng. Đây cũng là bộ phận rất nhạy cảm của phái mạnh. Chỉ cần xoa ngón tay trên mặt và cằm của chàng, bạn sẽ thấy chàng ham muốn như thế nào.

Khám phá vùng cổ của chàng

Trái cổ là phần nhạy cảm nhất của nam giới ở vùng cổ. Bạn có thể hôn, cắn hoặc liếm nhẹ khu vực này. Chắc chắn chàng sẽ phát cuồng ngay lập tức. Trái cổ được tạo thành bởi sụn giáp của thanh quản chịu trách nhiệm cho cơ chế trao đổi chất và ham muốn.

Cắn tai chàng

Không còn điều gì kích thích ham muốn mãnh liệt hơn điều này. Tai có vài đầu dây thần kinh giúp kích thích khao khát ‘yêu’ ở nam giới. Chỉ cần cắn hay day nhẹ dái tai của chàng, bảo đảm chàng sẽ 'quỳ gối' trước bạn.

Gãi lòng bàn tay chàng

Có lẽ bạn chưa bao giờ nghĩ rằng đây là bộ phận cần chú ý khi dạo đầu. Rất tiếc, bạn đã bỏ lỡ 1 trong những nơi quan trọng nhất. Chỉ cần gãi hoặc xoa nhẹ mép lòng bàn tay, bạn sẽ giúp chàng giải phóng căng thẳng và khơi dậy ham muốn ngay lập tức.

Xoa lưng

Hãy bắt đầu bằng cách mát xa nhẹ vùng lưng dưới, vốn là nơi nhạy cảm nhất, sau đó di chuyển dần lên dọc theo xương sống (hãy dùng thêm một chút lực). Bạn cũng có thể cắn 'yêu' vào lưng chàng hoặc dùng mái tóc của mình để cù chàng.

Rốn

Đây là 1 nơi thú vị để khơi dậy ham muốn yêu đương của chàng. Bắt đầu bằng cách dùng ngón tay tạo những chuyển động tròn quanh rốn, sau đó di chuyển ra mép ngoài. Nhưng nên nhớ, bạn phải duy trì lực một cách nhất quán, nếu không chàng có thể nhột và phá ra cười.

Đầu gối

Khu vực sau đầu gối cực kỳ nhạy cảm nhưng nhiều người lại bỏ qua. Hãy hôn, cù hoặc liếm nhẹ chỗ này. Chàng sẽ có cảm giác tê rần chạy dọc sống lưng và khiến chàng không thể nào chờ nổi nữa.

Bàn chân

Gan bàn chân là 1 khu vực nhạy cảm khác bạn nên thử ngay. Tuy nhiên, bạn nên dùng lực một cách nhẹ nhàng, nếu không chàng sẽ cảm thấy buồn cười. 

Chúc bạn sống khỏe.

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