Chúng ta đều biết một giấc ngủ ngon ban đêm là điều vô cùng quan trọng cho sức khỏe của bạn. Nhiều người mắc chứng khó ngủ, dẫn đến tâm trạng cáu gắt, suy giảm năng lượng vào sáng hôm sau. Nếu tình trạng này kéo dài, sức khỏe của bạn sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng, dẫn đến nhiều bệnh tật nguy hiểm, thậm chí chết sớm.

Sau đây là một số điều bạn nên tránh hoàn toàn trước khi đi ngủ, theo healthylifetricks:

Một nghiên cứu gần đây phát hiện việc dùng các thiết bị điện tử như máy đọc sách và smartphone, hay xem tivi trước hoặc khi đã lên giường có thể làm gián đoạn giấc ngủ của bạn. Nhiều chuyên gia khuyến cáo bạn nên tránh bất kỳ thiết bị phát sáng nào ít nhất 1 giờ trước khi lên giường. Ánh sáng xanh phát ra từ máy tính, smartphone, máy tính bảng và TV ngăn sự sản xuất melanin giúp cơ thể buồn ngủ.

Uống một số loại thuốc

Nếu bạn đang uống thuốc trị bệnh hoặc thuốc bổ và đang gặp vấn đề khó ngủ, hãy hỏi bác sĩ xem liệu có phải thời điểm uống thuốc khiến bạn mất ngủ không. Ví dụ thuốc chống trầm cảm có thể có ảnh hưởng tới giấc ngủ. Một số thuốc giảm đau có thể làm dạ dày nôn nao và khiến bạn khó ngủ.

Uống cà phê

Bạn có biết 1 tách cà phê chứa từ 80-120mg caffein không? Vì thế, bạn nên tránh nó bằng mọi giá trước khi lên giường. Trên thực tế, caffein có thể khiến bạn tỉnh táo tới 12 giờ.

Uống rượu

Bạn tuyệt đối nên tránh rượu trước khi lên giường. Nhiều người nghĩ rằng rượu khiến bạn say và làm bạn ngủ nhanh hơn. Tuy nhiên, khi cơ thể bắt đầu chuyển hóa rượu, giấc ngủ REM – giai đoạn giấc ngủ mang tính phục hồi cao nhất - bị giảm. Điều này khiến bạn thường thức dậy với sự mệt mỏi và không thể tập trung, khiến sức khỏe ngày càng suy yếu.

Ăn đồ ăn cay hoặc nhiều dầu mỡ

Việc ăn một bữa no gần giờ đi ngủ có thể khiến bạn khó ngủ. Đặc biệt, đồ ăn cay hay nhiều dầu mỡ càng nguy hiểm hơn vì chúng có thể gây trào ngược axit. Bạn nên ăn tối ít nhất 2 giờ trước khi đi ngủ để cho cơ thể thời gian tiêu hóa. Nếu bạn đã quen ăn gì đó trước khi lên giường, hãy uống 1 ly sữa hoặc ăn đồ ăn ít carb.

Tập thể dục quá nặng

Theo các chuyên gia, việc tập thể dục nặng trước khi lên giường có thể ảnh hưởng xấu tới giấc ngủ của bạn. Thay vào đó, bạn nên duy trì việc tập thể dục thường xuyên để giúp chữa mất ngủ.

Hút thuốc

Hút thuốc trước khi lên giường gây hại khủng khiếp cho sức khỏe, kể cả làm gián đoạn giấc ngủ. Nicotine là chất kích thích và có thể khiến chứng mất ngủ trở nên nặng nề hơn, nhất là nếu bạn hút gần giờ lên giường.

Uống nhiều nước

Nước rất cần để cơ thể hoạt động thích hợp, tuy nhiên uống nhiều trước khi lên giường sẽ khiến bạn phải thức dậy đi tiểu ban đêm, làm gián đoạn giấc ngủ của bạn.

Ngủ sai tư thế

Mọi người thích ngủ ở một tư thế khác nhau, vì thế hãy chọn tư thế mà bạn thấy thoải mái nhất. Tuy nhiên các chuyên gia khuyên bạn nên ngủ nằm ngửa hoặc nằm nghiêng chứ không nên ngủ bằng bụng. Tư thế ngủ sai không chỉ khiến bạn ngủ không ngon mà còn dẫn tới nhiều hậu quả nghiêm trọng, kể cả ngừng thở khi ngủ.

Dùng nệm rẻ tiền

Ngủ trên 1 tấm nệm rẻ tiền chẳng tiết kiệm được tiền cho bạn mà còn khiến bạn đau lưng, khó ngủ, dẫn tới thiếu năng lượng vào hôm sau. Hãy cố dành tiền mua một cái nệm chất lượng cao để cải thiện giấc ngủ và nghỉ ngơi hợp lý.