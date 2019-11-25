Cảnh báo những sai lầm 'chết người' khi ăn bưởi, đừng chủ quan kẻo hối hận không kịp!

Sống khỏe 25/11/2019 05:25

Mặc dù bưởi tốt cho sức khỏe nhưng không có nghĩa là nó vô hại. Nếu ăn bưởi sai cách, bạn có thể gặp nguy hiểm khôn lường.

Bưởi được nhiều người yêu thích vì ngon miệng và cực tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, việc ăn bưởi sai cách sẽ trở thành “con dao hai lưỡi”, không tốt cho sức khỏe, thậm chí có thể gây chết người.

Ăn bưởi khi đang đói

Trong quả bưởi có một lượng axit rất lớn, nếu bạn ăn khi đói sẽ làm hại dạ dày. Đặc biệt những người đang thực hiện chế độ giảm cân với bưởi cần hết sức lưu ý vấn đề này.

Bạn chỉ nên ăn bưởi sau khi đã ăn cơm hoặc bánh lót dạ. Như thế việc ăn bưởi giảm cân mới phát huy tác dụng tốt nhất.

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Không nên ăn bưởi khi đang đói - Ảnh minh họa: Internet

Ăn bưởi khi bị rối loạn tiêu hóa

Theo Đông y, quả bưởi có tính lạnh, nếu ăn lúc rối loạn tiêu hóa hoặc tiêu chảy có thể khiến cho bệnh ngày càng nặng hơn. Đối với những người bị nhiệt, nếu ăn quá nhiều bưởi cũng sẽ gây ra tác dụng phụ như đau bụng.

Ăn bưởi sau khi hút thuốc lá, uống rượu

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Ăn bưởi ngay sau khi uống rượu sẽ làm tăng độc tính của rượu - Ảnh minh họa: Internet

Theo các bác sĩ, sau khi uống rượu hoặc hút thuốc bạn không nên ăn bưởi trong khoảng 48 tiếng đồng hồ. Trong trường hợp này nước ép bưởi cũng không được sử dụng, nếu không có thể gây chết người.

Ăn bưởi ngay sau khi uống rượu sẽ làm tăng độc tính của rượu, kích thích các chất độc hấp thụ vào cơ thể nhanh hơn mức bình thường.

Ăn bưởi khi uống thuốc

Các chuyên gia sức khỏe cho rằng nếu bạn đang sử dụng thuốc, nhất là người già và trẻ em thì không nên uống nước ép bưởi hoặc ăn bưởi. Đặc biệt, những người dùng thuốc giảm cân cần lưu ý điều này. Nếu vẫn cố lạm dụng có thể gây ra hiện tượng đau cơ, mắc các bệnh về thận.

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Không nên ăn bưởi khi uống thuốc - Ảnh minh họa: Internet

Những người đang trong thời kỳ sử dụng thuốc chống dị ứng nhất định cũng không nên ăn bưởi bởi có thể gây ra tình trạng: tim đập mạnh, loạn nhịp, đau đầu… nghiêm trọng hơn có thể gây đột tử.

Qua bài viết này, hy vọng bạn đã biết không nên ăn bưởi vào thời điểm nào để đảm bảo sức khỏe cho chính mình và người thân.

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