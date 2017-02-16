Cảnh báo: Nhiều người rước bệnh chỉ vì không làm điều này trước khi sex

Sống khỏe 16/02/2017 08:18

Bạn cần làm điều này trước khi quan hệ để bảo vệ sức khỏe bản thân và đối tác, theo gurl.com.

Hãy thử hình dung cảnh này: bạn và đối tác đang ngồi ở nhà xem phim, và 1 cảnh nóng bỏng xuất hiện. Trước khi bạn kịp nhận ra thì quần áo của bạn đã được cởi sạch. Nhưng điều quan trọng là bạn có thực sự chuẩn bị cho việc ‘yêu’ ngay lúc này chưa? Mặc dù tâm trạng của bạn đã sẵn sàng, nhưng thể chất và tinh thần thì sao?

Cảnh báo: Nhiều người rước bệnh chỉ vì không làm điều này trước khi sex - Ảnh 1
Cần làm những điều này trước khi sex - Ảnh minh họa: Internet

Sex tùy hứng không phải lúc nào cũng là ý hay. Có nhiều thứ bạn cần làm trước khi ân ái để đảm bảo an toàn cho chính mình và đối phương. Chắc bạn đã nghe nói rất nhiều về những điều cần làm sau khi sex, nhưng ít khi chú ý tới những việc cần làm trước khi làm ‘chuyện ấy’. Nên nhớ, chúng cực kỳ quan trọng với sức khỏe tình dục của cả hai, vì thế đừng bỏ qua.

Sau đây là những điều bạn nên làm trước khi sex:

Làm một ít động tác thể dục

Đây là điều cực kỳ quan trọng nhưng thường bị bỏ qua. Sex thực sự là 1 công việc vất vả, và nếu không 'khởi động' trước, bạn có thể bị căng cơ. Bạn có thể làm vài động tác yoga hoặc uốn dẻo để cơ thể dẻo dai hơn và tránh nguy cơ chấn thương.

Chuẩn bị bao cao su

Đừng quy trách nhiệm mang bao cao su cho đối tác. Bạn lúc nào cũng nên tự chuẩn bị để phòng ngừa. Việc mang bao cao su bên người không có nghĩa bạn là người dễ dãi, đây là cách để bảo vệ bản thân trong mọi trường hợp xấu. Lưu ý, hãy đổi bao cao su khi hết hạn.

Đi tiểu

Còn gì cụt hứng hơn khi đang dạo đầu, bạn đẩy đối tác ra rồi chạy ngay vào phòng tắm để đi tiểu? Sex gây áp lực lớn lên bàng quang, điều này có nghĩa là để không bị gián đoạn khi ‘yêu’, bạn nên đi tiểu sớm trước đó. Ngoài ra, bạn cần đi tiểu sau khi sex để tống hết vi khuẩn ra ngoài.

Vệ sinh sạch sẽ

Mặc dù không bắt buộc, song đây là điều nên làm. Ít nhất bạn nên vệ sinh một chút trước khi sex (và đối tác cũng thế). Vùng kín và cơ thể dễ có mùi hôi khó chịu, cũng như dễ bị nhiễm khuẩn, do đó bạn có thể bị viêm nhiễm nếu không vệ sinh sạch sẽ.

Chuẩn bị sẵn chất bôi trơn

Chất bôi trơn cực kỳ quan trọng. Đó có thể là sự khác biệt giữa 1 cuộc ‘yêu’ bình thường và tuyệt vời. Chất bôi trơn giúp mọi thứ diễn ra suôn sẻ và thoải mái, giúp chị em không bị đau rát khi quan hệ. Do đó, bạn luôn nên chuẩn bị sẵn chất bôi trơn, phòng khi cần.

Uống nước

Như đã nói, sex là 1 công việc nặng nhọc. Bạn tiêu hao nhiều năng lượng, do đó cần phải giữ cho cơ thể đủ nước nếu không muốn bị chóng mặt hoặc thậm chí đột quỵ. Nghe đáng sợ, nhưng thực sự nó có thể xảy ra, nhất là khi cả hai đổ mồ hôi quá nhiều. Nhớ uống một ít nước và giữ một chai nước bên cạnh để có thể bổ sung kịp thời khi cần.

Mặc bộ đồ khiến bạn trông đẹp nhất

Mặc dù không bắt buộc, nhưng mặc bộ đồ khiến bạn cảm thấy tự tin thực sự có thể thay đổi cảm giác khi 'yêu'. Việc mặc bộ đồ lót sexy sẽ cho bạn sự tự tin, giúp bạn thăng hoa hơn khi ân ái.

Thư giãn

Cuộc ‘yêu’ sẽ không thể vui nếu bạn bị căng thẳng. Điều đó khiến cho âm đạo bị co thắt, khiến sex trở nên cực kỳ đau đớn và khó chịu. Hãy cố gắng thư giãn trước khi sex. Có thể tắm, hoặc làm hết mọi công việc nhà để bạn có thể quan hệ mà không phải lo lắng. 

Chúc bạn sống khỏe.

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