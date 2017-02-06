Cảnh báo: Nguy hiểm chết người khi ăn vải vào thời điểm này

Sống khỏe 06/02/2017 12:00

Vải là loại trái cây được nhiều người ưa thích, tuy nhiên việc ăn vào thời điểm này sẽ khiến bạn gặp nguy hiểm nghiêm trọng về sức khỏe, thậm chí tử vong.

Theo Davidwolfe, mỗi năm có hàng trăm trẻ em tử vong vì ăn quá nhiều 1 loại trái cây cực kỳ phổ biến: vải. Đây là loại trái cây thơm ngon, bổ dưỡng mà bạn có thể gặp ở bất cứ đâu. Ai cũng thích vải vì hương vị ngọt thanh của nó. Trái vải chứa rất nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, có lẽ bạn chưa bao giờ nghĩ rằng loại quả này có thể gây tử vong nếu bạn ăn sai cách.

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Hàng trăm trẻ em Ấn Độ tử vong mỗi năm vì ăn quá nhiều vải lúc bụng đói - Ảnh: Davidwolfe

Mỗi năm ở Ấn Độ, có 1 căn bệnh bí ẩn cướp đi tính mạng của hàng trăm trẻ em. Triệu chứng chủ yếu là tai biến và sưng não. Gần một nửa số ca này sẽ tử vong trong 1 thời gian ngắn. Các bác sĩ và phụ huynh đã đau đầu tìm hiểu nguyên nhân của căn bệnh lạ này trong nhiều năm nhưng không thể tìm ra được.

Nhưng mới đây, các nhà nghiên cứu tin rằng họ đã tìm ra câu trả lời cho bí ẩn này. Thủ phạm là trái vải. Nói đúng hơn, nguyên nhân là do ăn quá nhiều vải lúc bụng đói.

Trong quá trình tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh, các bác sĩ nhận thấy số ca bệnh thường tăng vọt vào mùa thu hoạch vải và chỉ ảnh hưởng tới những trẻ em ở vùng nông thôn nghèo khó. Họ ngờ rằng những trẻ em nghèo này thường ăn nhiều vải để thay cơm vì gia đình chúng chẳng có đủ đồ ăn. Ở Ấn Độ, việc trẻ nhà nghèo nhịn đói mỗi ngày là điều cực kỳ bình thường.

Mặc dù chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe, song trái vải cũng sản xuất ra nhiều hypoglycin, 1 chất ức chế khả năng tổng hợp glucose của cơ thể. Điều này khiến mức đường huyết tăng vọt nếu bạn ăn quá nhiều lúc bụng đói, gây ra tình trạng giảm glucose huyết, càng khiến bệnh tình thêm nặng hơn. Sau 1 thời gian ngắn, nạn nhân sẽ bị tai biến, thường dẫn tới bất tỉnh và trong một nửa trường hợp thì nạn nhân sẽ tử vong.

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Ảnh minh họa: Internet

Đây không phải là lần đầu tiên 1 loại trái cây có vẻ vô hại lại gây tử vong cho nhiều trẻ em. Tại vùng Caribe, trái ackee cũng gây ra những triệu chứng tương tự (tai biến và sưng não) do mức hypoglycin quá cao. Ngay cả trái bưởi cũng có thể gây chết người nếu bạn ăn khi đang uống một số loại thuốc cụ thể.

Các nhà chức trách Ấn Độ đã phát ra cảnh báo tới các bậc phụ huynh, kêu gọi họ hạn chế cho trẻ ăn vải quá nhiều và cần cho trẻ ăn no vào bữa tối. Kể từ khi lời kêu gọi được phát ra, số ca ngộ độc hypoglycin đã giảm đáng kể chỉ còn khoảng 50 ca/năm.

Vì thế, không chỉ trẻ em mà ngay cả người lớn cũng cần lưu ý khi ăn vải. Mặc dù vải rất tốt, bạn chỉ nên ăn với số lượng vừa phải và tránh ăn nhiều khi đói nếu không muốn rước họa.

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