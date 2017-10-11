Khi da có những biểu hiện dưới đây, bạn đừng bỏ qua vì đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe nguy hiểm đấy!

Căn bệnh này có thể là hậu quả gây ra do thiếu hụt hoocmon ở tuyến thượng thận. Để biết chính xác nguyên nhân và có phương pháp điều trị thích hợp bạn hãy đến bệnh viện kiểm tra sớm.

Việc xuất hiện các mảng màu trắng trên da có thể là biểu hiện của bệnh bạch biến. Đó là khi tế bào biểu bì tạo sắc tố da bị hệ miễn dịch của cơ thể tiêu diệt khiến da không còn tạo ra sắc tố được nữa.

Tay bị phù

Tay thường xuyên phù là một trong những biểu hiện của bệnh cường giáp. Các triệu chứng đi kèm với căn bệnh này có thể bao gồm da khô, rụng tóc, móng giòn và tăng cân.

Bệnh xảy ra khi tuyến giáp không thể sản sinh ra đủ lượng hoocmon cần thiết cho cơ thể. Chị em hãy đi kiểm ra sớm để khắc phục các tình trạng này, tránh các ảnh hưởng đến sức khỏe về lâu dài.

Da xuất hiện nhiều nốt ruồi mới

Da đột ngột xuất hiện nhiều nốt ruồi mới có thể là do bị tiếp xúc nhiều với tia cực tím, thay đổi hoocmon hoặc nghiêm trọng hơn là ung thư da. Lúc này bạn hãy gặp bác sĩ kiểm tra để có kết luận bệnh lý chính xác nhất.

Xuất hiện các đốm nâu trên da

Các đốm nâu xuất hiện nhiều một biểu hiện của bệnh Addison. Bên cạnh các đốm nâu trên da, bệnh này còn gây ra tình trạng đau cơ, khớp, mất cảm giác ngon miệng. Bệnh nhân cũng thường bị tụt huyết áp và có lượng đường huyết dưới mức cho phép. Tất cả những triệu chứng trên có thể gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe về lâu dài nên bạn hãy đi khám ngay nếu rơi vào trường hợp này.

Da bị bong tróc

Da bị bong tróc có thể là lời cảnh báo cho thấy cơ thể của bạn đang thiếu hụt vitamin, rối loạn hoocmon hoăc viêm da... Nếu tình trạng này kéo dài thì bạn hãy đi khám vì đôi khi đây là dấu hiệu của bênh vảy nến, dị ứng hay các bệnh nghiêm trọng khác.