Các biểu hiện trên da cảnh báo bệnh nguy hiểm bạn không nên bỏ qua

Sống khỏe 11/10/2017 11:04

Khi da có những hiện tượng bất thường dưới đây thì bạn hãy đi kiểm tra ngay vì đó có thể là biểu hiện của các căn bệnh nguy hiểm.

Khi da có những biểu hiện dưới đây, bạn đừng bỏ qua vì đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe nguy hiểm đấy!

Trên da xuất hiện các mảng trắng

Việc xuất hiện các mảng màu trắng trên da có thể là biểu hiện của bệnh bạch biến. Đó là khi tế bào biểu bì tạo sắc tố da bị hệ miễn dịch của cơ thể tiêu diệt khiến da không còn tạo ra sắc tố được nữa.

Căn bệnh này có thể là hậu quả gây ra do thiếu hụt hoocmon ở tuyến thượng thận. Để biết chính xác nguyên nhân và có phương pháp điều trị thích hợp bạn hãy đến bệnh viện kiểm tra sớm.

Các biểu hiện trên da cảnh báo bệnh nguy hiểm bạn không nên bỏ qua - Ảnh 1
Các mảng trắng trên da là dấu hiệu của bệnh bạch biến - Ảnh minh họa: Internet

Tay bị phù

Tay thường xuyên phù là một trong những biểu hiện của bệnh cường giáp. Các triệu chứng đi kèm với căn bệnh này có thể bao gồm da khô, rụng tóc, móng giòn và tăng cân.

Bệnh xảy ra khi tuyến giáp không thể sản sinh ra đủ lượng hoocmon cần thiết cho cơ thể. Chị em hãy đi kiểm ra sớm để khắc phục các tình trạng này, tránh các ảnh hưởng đến sức khỏe về lâu dài.

Các biểu hiện trên da cảnh báo bệnh nguy hiểm bạn không nên bỏ qua - Ảnh 2
Tay phù là biểu hiện của bệnh cường giáp - Ảnh minh họa: Internet

Da xuất hiện nhiều nốt ruồi mới 

Da đột ngột xuất hiện nhiều nốt ruồi mới có thể là do bị tiếp xúc nhiều với tia cực tím, thay đổi hoocmon hoặc nghiêm trọng hơn là ung thư da. Lúc này bạn hãy gặp bác sĩ kiểm tra để có kết luận bệnh lý chính xác nhất.

Các biểu hiện trên da cảnh báo bệnh nguy hiểm bạn không nên bỏ qua - Ảnh 3
Xuất hiện nhiều nốt ruồi mới là biểu hiện của ung thư da - Ảnh minh họa: Internet

Xuất hiện các đốm nâu trên da 

Các đốm nâu xuất hiện nhiều một biểu hiện của bệnh Addison. Bên cạnh các đốm nâu trên da, bệnh này còn gây ra tình trạng đau cơ, khớp, mất cảm giác ngon miệng. Bệnh nhân cũng thường bị tụt huyết áp và có lượng đường huyết dưới mức cho phép. Tất cả những triệu chứng trên có thể gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe về lâu dài nên bạn hãy đi khám ngay nếu rơi vào trường hợp này.

Các biểu hiện trên da cảnh báo bệnh nguy hiểm bạn không nên bỏ qua - Ảnh 4
Da xuất hiện đốm nâu là biểu hiện của bệnh Addison - Ảnh minh họa: Internet

Da bị bong tróc

Da bị bong tróc có thể là lời cảnh báo cho thấy cơ thể của bạn đang thiếu hụt vitamin, rối loạn hoocmon hoăc viêm da... Nếu tình trạng này kéo dài thì bạn hãy đi khám vì đôi khi đây là dấu hiệu của bênh vảy nến, dị ứng hay các bệnh nghiêm trọng khác.

Các biểu hiện trên da cảnh báo bệnh nguy hiểm bạn không nên bỏ qua - Ảnh 5
Da bị bong tróc do nhiều nguyên nhân - Ảnh minh họa: Intermet

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   biểu hiện trên da cảnh báo bệnh cảnh báo bệnh nguy hiểm cảnh báo bệnh nguy hiểm qua thay đổi của da nhìn da đoán bệnh

TIN MỚI NHẤT

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 1 giờ 0 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 2 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 5 giờ 0 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 5 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?