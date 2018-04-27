Cách trị nhiệt miệng bằng mật ong: Rẻ, an toàn, hiệu quả chỉ sau 3 ngày

Theo y học hiện đại, nhiệt miệng do nhiều nguyên nhân gây nên: có thể là vi khuẩn, virus hay do phản ứng của khoang miệng với thành phần hóa học nào đó trong kem đánh răng...

Nhiệt miệng là một trong những bệnh lý thường gặp ở hầu hết mọi người, nhất là vào những ngày hè oi bức.

Có nhiều cách chữa nhiệt miệng khác nhau. Các nhà nghiên cứu ở Ả Rập Saudi đã chia 90 người bị nhiệt miệng ở các tình trạng khác nhau thành 3 nhóm. Một nhóm chỉ dùng mật ong để điều trị, hai nhóm còn lại sử dụng thuốc chống viêm có chứa corticoid để bôi vào vết loét ở miệng.

Theo Đông y, bệnh này cũng có thể phát sinh do cơ thể nhiễm phải nhiệt độc từ bên ngoài (nắng nóng)... ảnh hưởng đến tỳ, vị. Nhiệt miệng có biểu hiện ban đầu là những vết loét nhỏ trong niêm mạc miệng, cổ họng. Sau đó những vết loét này có thể bị bội nhiễm, xuất hiện mủ, gây đau rát khiến bạn ăn uống không ngon, thậm chí mất ngủ hoặc rối loạn tiêu hóa.

Kết quả cho thấy, nhóm người được điều trị bằng mật ong đã khỏi trong 3 ngày mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Trong khi đó, hai nhóm sử dụng thuốc phải mất hơn 7 ngày mới hết bệnh hoàn toàn.

Mật ong có khả năng trị nhiệt miệng hiệu quả và nhanh chóng hơn cả thuốc - Ảnh minh họa: Internet

Các nhà khoa học giải thích, mật ong có tính axit mạnh khiến cho vi khuẩn trong khoang miệng không thể phát triển. Ngoài ra, khi vi khuẩn tấn công niêm mạc tạo thành những vết loét ở miệng, thành phần defensin-1 trong mật ong sẽ có tác dụng giảm đau và giúp vết thương nhanh chóng bình phục.

Do đó muốn mau lành, bạn cần "bỏ túi" 3 cách trị nhiệt miệng bằng mật ong đơn giản và hiệu quả sau.

Cách trị nhiệt miệng nhanh chóng, an toàn bằng mật ong

Thoa mật ong trực tiếp

Khi bị nhiệt miệng, bạn có thể dùng tăm bông thấm một ít mật ong rồi thoa vào chỗ bị loét sau mỗi bữa ăn. Kiên trì thực hiện phương pháp này 3 lần/ngày, bạn sẽ thấy cảm giác đau giảm dần và nhiệt miệng sẽ biến mất hoàn hoàn sau 3 ngày.

Mật ong + bột nghệ

Mật ong có tính sát trùng, tiêu diệt các vi khuẩn có hại hiệu quả. Trong khi đó, nghệ vốn được biết đến là thực phẩm có khả năng giúp vết thương mau lành và hạn chế sự hình thành của sẹo. Chính vì thế, kết hợp mật ong nguyên chất và nghệ sẽ tạo ra một hỗn hợp điều trị nhiệt miệng vô cùng hữu hiệu và nhanh chóng hơn cả dùng thuốc.

Bột nghệ và mật ong là hỗn hợp trị những vết loét trong miệng an toàn nhất - Ảnh minh họa: Internet

Người bị nhiệt miệng chỉ cần trộn đều 1/2 muỗng cà phê bột nghệ với 1 muỗng cà phê mật ong nguyên chất. Sau đó, đắp hỗn hợp này lên chỗ bị loét khoảng 1 - 2 phút rồi súc miệng thật sạch với nước ấm.

Thực hiện phương pháp này 2 lần/ngày, sau khoảng 3 - 4 ngày bạn sẽ nhanh chóng hết bị nhiệt miệng.

Mật ong + rau ngót

Thêm một cách có thể trị nhiệt miệng nhanh chóng và an toàn đó là hỗn hợp rau ngót và mật ong. Bạn đem rửa sạch rau ngót sau đó giã nát vắt lấy nước cốt, hòa với ít mật ong.

Sau đó, bạn dùng tăm bông thấm vào hỗn hợp rồi chấm vào chỗ đau. Làm 2 - 3 lần/ngày, vết loét sẽ không còn đau và khỏi hẳn sau 3 ngày.

Chỉ cần thoa hỗn hợp rau ngót và mật ong vào chỗ loét, bạn sẽ nhanh chóng khỏi nhiệt miệng - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn mau khỏi bệnh với những cách trị nhiệt miệng bằng mật ong đơn giản này.

*Thông tin bài viết mang tính tham khảo.