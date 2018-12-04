Cách pha trà nhụy hoa nghệ tây hấp thu trọn vẹn dinh dưỡng

Cách pha trà nhụy hoa nghệ tây để uống sao cho đúng và đủ liều lượng sẽ được bật mí trong những thông tin dưới đây.

Cách pha trà nhụy hoa nghệ tây (Saffron) uống sao cho hiệu quả nhất hoặc sử dụng nhụy hoa nghệ tây trong làm đẹp để tận dụng tối đa tinh túy của sản phẩm là điều mà tất cả những ai đang sử dụng nhụy hoa nghệ tây đều cần phải biết. Cái gì nhiều quá cũng không tốt, ít quá thì chưa đủ, bởi vậy cách pha saffron uống để có thể phát huy được tinh hoa trong loài thảo dược quý này là cả một nghệ thuật cần học hỏi.

Cách pha nhụy hoa nghệ tây

Có nhiều cách pha nhụy hoa nghệ tây để uống, nhưng trước khi sử dụng, cần lưu ý rằng để nhụy hoa nghệ tây có thể đem lại kết quả rõ rệt nhất, cần phải sử dụng đều đặn hàng ngày để các dưỡng chất có thời gian là đủ liều lượng để thẩm thấu vào cơ thể.

Uống trà nhụy hoa nghệ tây và hoa cúc

Thay vì sử dụng trà hoa cúc thông thường, có thể thêm một vài sợi nhụy hoa nghệ tây vào ấm trà để tăng thêm hương vị và giúp cơ thể khỏe mạnh, điều hòa sự lưu thông khí huyết. Cách pha cũng khá đơn giản, chỉ cần một bình trà hoa cúc loại ngon, đợi nước trà nguội bớt thì thả khoảng 5 sợi saffron vào ấm, hãm cùng nước trà khoảng 15 phút là có thể uống ngay.

Để tăng thêm hương vị và giúp trà có độ ngọt vừa phải dễ uống, có thể thêm vào ấm trà 1-2 lá cỏ ngọt, vừa tạo độ ngọt thanh, vừa không gây béo. Uống trà hoa cúc và saffron mỗi ngày là liều thuốc tinh thần giúp đầu óc tỉnh táo, giảm bớt stress và thanh lọc cơ thể rất tốt.

Trà nhụy hoa nghệ tây và hoa cúc là thức uống thanh lọc cơ thể

Uống trà nhụy hoa nghệ tây với nước ấm

Nghe có vẻ khá đơn giản nhưng đây là cách uống truyền thống để cơ thể hấp thu tốt nhất những công dụng của saffron. Đây là cách uống trà nhụy hoa nghệ tây có thể áp dụng mỗi ngày mà không làm tốn thời gian, giúp điều hòa kinh nguyệt, giảm stress hiệu quả và tăng vẻ đẹp tự nhiên cho làn da, tránh được các yếu tố lão hóa.

Cách pha không quá khó, chỉ cần đun 200ml nước sôi, đợi cho nguội bớt còn khoảng 70-80 độ thì thả vào cốc khoảng 5-6 sợi saffron. Đợi khoảng 15 phút cho sợi saffron lan tỏa hết dưỡng chất ra nước thì có thể sử dụng.

Uống sữa ấm với nhụy hoa nghệ tây

Với cách pha này, không nên sử dụng khi cơ thể đói vì có thể gây rối loạn tiêu hóa. Thời điểm thích hợp nhất là sau bữa sáng khoảng 30 phút hoặc trước khi đi ngủ khoảng 1 tiếng. Sữa ấm ngâm saffron có khả năng ngừa các bệnh tim mạch, huyết áp, tăng cường lưu thông máu và giúp chắc khỏe xương. Uống sữa ấm ngâm saffron trước khi đi ngủ còn là liều thuốc bổ cho tinh thần, giảm căng thẳng, mệt mỏi, giúp cơ thể dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu, quá trình tái tạo tế bào, trao đổi chất cũng được kích thích tăng cường.

Cách pha sữa ấm với nhụy hoa nghệ tây không khó, chỉ cần hâm ấm sữa một chút rồi thả vào cốc khoảng 2-3 sợi nhụy hoa nghệ tây, đợi khoảng 10 phút cho các dưỡng chất từ nhụy tan trong sữa là có thể uống. Nên uống khi sữa vẫn còn ấm là tốt nhất.

Uống sữa ấm với nhụy hoa nghệ tây trước khi đi ngủ giúp giấc ngủ sâu hơn

Pha trà nhụy hoa nghệ tây và mật ong

Những loại vitamin và khoáng chất dồi dào có trong mật ong kết hợp cùng với nhụy hoa nghệ tây tạo thành sản phẩm dinh dưỡng vô cùng tốt cho sức khỏe và sắc đẹp, giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa và thải độc cho cơ thể.

Cách pha như sau: Lấy một cốc 200ml nước ấm, thả vào cốc 4-5 sợi saffron, đợi khoảng 5-10 phút cho nhụy hoa phai ra nước, mùi thơm của hoa cỏ khô bốc lên thì cho thêm vào cốc 1 thìa mật ong nguyên chất, khuấy đều là có thể uống ngay.

Cách uống nhụy hoa nghệ tây cho cơ thể hấp thu tốt nhất

FDA khuyến cáo, không nên sử dụng quá 0.1gr saffron mỗi ngày (tương đương 50 sợi) và không vượt quá 3gr cho mỗi tháng. Nếu sử dụng quá 15gr saffron có thể gây tình trạng ngộ độc cực kỳ nguy hiểm đối với sức khỏe. Liều lượng dùng saffron cũng cần cân đối hàng ngày và duy trì dài hạn để đạt kết quả tốt, bền vững nhất.

Nhụy hoa nghệ tây có thể sử dụng ở cả người lớn và trẻ em, tuy nhiên với phụ nữ mang thai, cần tham khảo kỹ ý kiến của bác sĩ, không nên tự ý sử dụng.

Nhụy hoa nghệ tây có nhiều công dụng trong điều trị bệnh, ổn định huyết áp, đường huyết, hỗ trợ điều trị các bệnh lý liên quan đến cơ xương khớp, thần kinh,... và rất tốt trong làm đẹp, được giới quý tộc thời xưa ưa chuộng. Với giá thành khá đắt đỏ, người tiêu dùng nên cân nhắc lựa chọn những loại nhụy hoa nghệ tây phù hợp, tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng và lưu ý dùng lâu dài để đạt được hiệu quả như mong muốn.