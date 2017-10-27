Cách kiểm tra thận khỏe hay yếu ngay tại nhà chỉ trong 1 phút, ai cũng nên thử ngay

Sống khỏe 27/10/2017 17:29

Phương pháp dưới đây sẽ giúp bạn kiểm tra sức khỏe của thận chỉ trong một phút, hãy dành chút thời gian để thử ngay nhé.

Thận là một trong những bộ phận quan trọng nhất của cơ thể. Khi cơ quan này bị tổn thương, sức khỏe của bạn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hãy kiểm tra xem thận khỏe hay yếu với bài kiểm tra siêu đơn giản dưới đây nhé!

Chuẩn bị

Ly nước sạch (nên dùng ly thủy tinh để dễ quan sát)

Thực hiện

Cho 1 ít nước tiểu vào ly nước sạch. Việc của bạn là hãy quan sát xem nước trong ly thay đổi như thế nào.

Nếu nước trong, sạch sẽ chứng tỏ cơ thể khỏe mạnh. Khi nước bị vẩn đục hoặc có váng mỡ nổi trên mặt là dấu hiệu của bệnh thận hư.

Tiếp theo, bạn nên theo dõi xem mình có các triệu chứng dưới đây không nhé!

+ Đi tiểu đêm nhiều hơn 3 lần trong khi vẫn uống nước bình thường.

+ Đái giắt, đi tiểu nhỏ giọt.

+ Mắt sưng khi ngủ dậy vào buổi sáng.

+ Thường xuyên mỏi lưng.

+ Tóc rụng nhiều.

+ Khó ngủ nhưng luôn thèm ngủ, thiếu tập trung.

Nếu có 3 trong những biểu hiện trên cộng với kết quả kiểm tra nước tiểu tại nhà có bất thường thì tốt nhất bạn nên đến viện làm kiểm tra ngay để đảm bảo sức khỏe.

Dưới đây là các phương pháp duy trì sức khỏe cho thận:

Dùng các thực phẩm bổ thận

Vừng đen, mộc nhĩ, quả óc chó, lá hẹ, tôm... là những thực phẩm rất tốt cho thận mà bạn có thể bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày. Ngoài ra, uống nước đậu đen cũng là một cách bồi bổ thận đơn giản mà an toàn.

Cẩn trọng khi dùng thuốc

Cách kiểm tra thận khỏe hay yếu ngay tại nhà chỉ trong 1 phút, ai cũng nên thử ngay - Ảnh 1
Hãy cẩn trọng khi dùng thuốc - Ảnh minh họa: Internet

Các loại thuốc, nhất là kháng sinh nếu dùng nhiều thì có thể tạo nên một số phản ứng phụ gây tổn thương đến thận. Chính vì thế bạn nên cẩn trọng khi dùng thuốc. Tốt nhất hãy đến gặp các bác sĩ chuyên khoa để được kê đơn chứ không nên tự ý mua thuốc chữa bệnh.

Uống đủ nước

Uống đủ 1,5-2,5 lít nước/ngày sẽ giúp thận bài tiết độc tố tốt hơn từ đó giúp giảm gánh nặng cho cơ quan này và tăng cường sức khỏe.

Mát xa dưỡng thận

Cách kiểm tra thận khỏe hay yếu ngay tại nhà chỉ trong 1 phút, ai cũng nên thử ngay - Ảnh 2
Mát xa giúp thận khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Phương pháp mát xa dưỡng thận rất đơn giản, ai cũng có thể thực hành. Bạn chỉ cần xoa hai bàn tay vào nhau cho đến khi lòng bàn tay nóng lên, đặt hai bàn tay lên thắt lưng. Tiếp đó mát xa lên xuống khắp vùng thắt lưng khoảng 200 lượt. Mỗi ngày thực hiện 2 lần vào sáng và tối sẽ giúp tăng cường sức khỏe, bổ thận mà không cần dùng thuốc.

Bổ thận cho chàng, ngăn ngừa bệnh phụ khoa cho nàng nhờ một bài tập đơn giản

Bổ thận cho chàng, ngăn ngừa bệnh phụ khoa cho nàng nhờ một bài tập đơn giản

Chỉ cần dành vài phút để thực hành bài tập này mỗi ngày, các bệnh về thận, tuyến tiền liệt, phụ khoa sẽ không có cơ hội tấn công bạn và người thân.

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