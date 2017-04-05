Cách giảm mỡ bụng 'thần tốc' giúp các chị em nhanh chóng lấy lại vóc dáng mơ ước

Do thói quen lười vận động và chế độ ăn uống không hợp lí, béo bụng đã nỗi ám ảnh của rất nhiều chị em. Chính vì thế, giảm mỡ bụng bằng cách nào để hiệu quả là câu hỏi được quan tâm nhất hiện nay của phái đẹp. Ngoài cách thông thường là tập gym hoặc uống thuốc, các phương pháp giảm mỡ bụng tự nhiên đang là lựa chọn số 1 nhờ hiệu quả nhanh chóng và hiệu quả cho những người bận rộn.

Cách giảm béo bằng muối hột rang này giúp đào thải độc tố và lượng nước dư thừa trong cơ thể, tăng cường trao đổi chất, ngăn cản quá trình tích tụ mỡ. Nhờ vậy, nó sẽ giúp giảm mỡ bụng rất hiệu quả.

1kg muối hột

Miếng vải mỏng

Cách thực hiện:

Rang muối hột, đợi nguội bớt rồi bọc vào miếng vải mỏng.

Đắp túi muối rang lên bụng và bắt đầu massage theo chiều kim đồng hồ và từ dưới lên trên.

Làm cách giảm mỡ bụng này trước khi đi ngủ 1 tiếng, thực hiện đều đặn 3 lần/tuần.

2. Giảm mỡ bụng cấp tốc bằng gừng và mật ong

Nếu bạn còn đang phân vân nên giảm mỡ bụng bằng cách nào để nhanh chóng thì hãy thử ngay hỗn hợp thức uống này. Chỉ cần 3 phút chế biến, bạn sẽ có ngay nước gừng và mật ong để đốt cháy năng lượng từ bữa ăn. Đồng thời, nó còn giúp làm đẹp da và cải thiện sức khỏe.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

1 củ gừng

1 muỗng cà phê mật ong (250 ml)

Cách thực hiện:

Pha mật ong với nước nóng rồi cho vào vài lát gừng giã nát hoặc xắt mỏng.

Nên uống nước gừng khoảng 30 phút trước bữa ăn để giảm mỡ bụng hiệu quả nhất.

3. Cách giảm mỡ bụng bằng rượu gừng nghệ

Trong tinh dầu gừng có chứa chất gingerol giúp làm nóng vùng bụng, tiêu mỡ bụng cực kì hiệu quả. Rượu có vai trò hỗ trợ tinh dầu gừng thấm vào dưới da giúp tăng cường khả năng phân hủy mỡ. Đồng thời, nghệ còn giúp tái tạo da, giúp làn da mịn màng, không bị rạn nứt sau khi giảm mỡ bụng.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

1 kg gừng

1 kg nghệ

3 lít rượu trắng

Cách làm:

Rửa sạch gừng và nghệ, cạo vỏ rồi giã nát.

Cho gừng và nghệ đã giã dập vào lọ. Đổ rượu trắng vào ngập khoảng 2 đốt tay. Sau đó, đậy kín và bảo quản ở chỗ thoáng mát để tránh hư hỏng.

Sau 1 tháng, rượu gừng nghệ sẽ chuyển sang màu vàng tươi và có thể sử dụng để massage giảm mỡ bụng.

Lưu ý, cần rửa sạch vùng bụng rồi mới thoa rượu và massage để giúp các hợp chất thấm sâu vào dưới da, đánh tan mỡ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo.