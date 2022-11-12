Cà chua tuy bổ nhưng sẽ phản tác dụng, mất hết dinh dưỡng nếu ăn không đúng cách

Sống khỏe 12/11/2022 17:33

Dưới đây là 6 sai lầm thường thấy của nhiều người khi ăn cà chua, nếu bạn đang mắc phải là sửa đổi ngay để tránh mắc bệnh nhé!

Không ăn cà chua xanh

Cà chua chưa chín có chứa số lượng lớn các yếu tố "alkaloid" nếu tiêu thụ sẽ dễ gây ngộ độc thực phẩm nhiều hơn. Các triệu chứng ngộ độc do ăn cà chua xanh thường là buồn nôn, nôn mửa, tiết nước bọt, yếu sức, mệt mỏi và các triệu chứng khác... thậm chí trường hợp nghiêm trọng có thể đe dọa tính mạng.

Còn khi cà chua chín, các chất độc hại trong cà chua có tên là "alkaloid" sẽ giảm dần và sẽ biến mất trong cà chua chín đỏ. Vì vậy, với những quả cà chua màu xanh lá cây chưa chín, tuyệt đối không nên thưởng thức.

Cà chua tuy bổ nhưng sẽ phản tác dụng, mất hết dinh dưỡng nếu ăn không đúng cách - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không nên ăn cà chua khi đói

Cà chua chứa rất nhiều pectin và nhựa phenolic. Khi ăn cà chua lúc đói, những chất này có thể dễ dàng phản ứng với axit, hình thành các cục không hòa tan, gây ảnh hưởng đến dạ dày, khiến khó chịu. Dạ dày phải tiêu thụ những chất này có thể gây ra đau bụng, nôn mửa và thậm chí là sốc.

Tuyệt đối không ăn cà chua chung với dưa chuột

Ở Việt Nam, cà chua và dưa chuột luôn là “đôi bạn không thể xa rời”, thường xuất hiện chung trong các món rau trộn, cơm tấm hay bánh mì. Nhưng khoa học đã chứng minh không nên ăn cà chua và dưa chuột cùng chung một lúc. Vì trong dưa chuột có một loại enzyme có tên là catabolic - chất có khả năng vô hiệu hóa vitamin C có trong các loại thực phẩm khác, đặc biệt là cà chua.

Do đó, để bảo toàn vitamin C có trong cà chua, bạn không nên cho hai thực phẩm này xuất hiện cùng lúc trong bữa ăn.

Cà chua tuy bổ nhưng sẽ phản tác dụng, mất hết dinh dưỡng nếu ăn không đúng cách - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không nên ăn hạt cà chua

Hạt cà chua cũng như hạt ổi, trong đường ruột, không tiêu hoá được. Trong quá trình vận chuyển thức ăn của đường ruột, người ta sợ nó lọt vào ruột thừa dễ gây viêm ruột thừa.

Không nên cho trẻ ăn những thực phẩm có nhiều hạt, đặc biệt là những hạt có kèm theo chất camen dễ gây táo bón, trẻ lại nhiều giun thì dễ biến chứng thành thắt ruột do giun, không lợi cho sức khoẻ.

Không nên ăn cà chua khi bạn uống thuốc chống đông máu

Cà chua chứa rất nhiều vitamin K. Tác dụng chính của vitamin K là xúc tác cho sự tổng hợp của prothrombin và coagulin trong gan. Vì vậy, nếu bạn ăn cà chua khi dùng thuốc chống đông, nó sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của các loại thuốc này.

Tránh ăn cùng với các loại thức ăn có nhiệt lượng cao

Khi sử dụng cà chua, bạn nên tránh các loại thức ăn có nhiệt lượng cao để tránh nạp nhiều calo vào cơ thể và gây tăng cân.

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Vitamin và khoáng chất là những chất dinh dưỡng cần thiết tạo điều kiện cho cơ thể hoạt động lành mạnh. Từ việc giúp chống lại các bệnh nhiễm trùng, tăng cường sức mạnh của xương đến việc điều chỉnh các chức năng của não và nội tiết tố, các chất dinh dưỡng đóng một vai trò rất quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tổng thể của chúng ta.

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