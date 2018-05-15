Bỏ túi ngay bài thuốc làm sạch phổi bảo vệ sức khỏe cực hiệu quả

Sống khỏe 15/05/2018 09:40

Hút thuốc lá rất có hại cho sức khỏe là điều hẳn ai cũng biết. Nguy cơ các bộ phận của đường hô hấp bị ung thư do thuốc lá gây ra rất cao. Bạn đã thấy rõ những tác động xấu đến sức khỏe do hút thuốc lá và muốn loại bỏ hết độc tố trong phổi? Bạn đang tìm bài thuốc làm sạch phổi, ngăn ngừa nguy cơ ung thư hiệu quả? Vậy thì đừng bỏ qua những thông tin hữu ích chia sẻ sau đây nhé!

1. Hút thuốc lá có tác hại gì?

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Hút thuốc lá gây nguy hại cho sức khỏe -Ảnh: Internet

Hút thuốc lá gây nguy hại cho sức khỏe. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm cụ thể những nguy cơ xấu mà thuốc lá gây ra.

Khi bạn hút thuốc lá, có đến 4.000 hóa chất độc hại lấp đầy phổi, nguy hiểm phải kể đến là hắc ín, nicotine, chì, cadmium và benzene bám vào thành phổi. Trong đó nicotine và hắc ín là 2 thủ phạm công kích mạnh nhất và gây nhiều nguy hiểm nhất.

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Hắc ín khiến lá phổi trở nên xám đen -Ảnh: Internet

Nicotine là chất không màu, dễ gây nghiện, kích thích thần kinh, giảm lượng oxy trong máu. Khi đi vào, phổi nicotine sẽ chuyển thành màu nâu vô cùng độc hại.

Hắc ín hay còn gọi là nhựa thuốc chính là tác động khiến lá phổi của người hút thuốc lá trở nên xám đen. Chất độc này gây ung thư cho bất kì mô nào mà nó tiếp xúc trong cơ thể.

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Hút thuốc lá gây tác động xấu đến sức khỏe người xung quanh -Ảnh: Internet

Không chỉ bạn mới chịu những tác động xấu cho sức khỏe mà gia đình, những người xung quanh cũng bị ảnh hưởng rất nhiều.

2. Bài thuốc làm sạch phổi bảo vệ sức khỏe

Bỏ túi ngay bài thuốc làm sạch phổi bảo vệ sức khỏe cực hiệu quả - Ảnh 4

Loại bỏ độc tố từ thuốc lá để hạn chế ảnh hưởng của độc tố và tăng cường

hoạt động của phổi -Ảnh: Internet

Để hạn chế ảnh hưởng của nicotine và hắc ín đến phổi và tăng cường hoạt động của phổi hơn, bạn cần nhanh chóng loại bỏ độc tố này ra khỏi phổi.

Bạn có thể tham khảo bài thuốc làm sạch phổi bảo vệ sức khỏe sau:

Bài thuốc 1: Hỗn hợp Tỏi + Gừng + Bột nghệ

Nguyên liệu cần chuẩn bị

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Bài thuốc làm sạch phổi của người hút thuốc -Ảnh: Internet
  • 400gr tỏi
  • 1 miếng gừng tươi.
  • 2 thìa cà phê bột nghệ hoặc nước nghệ tươi
  • 1 lít nước sạch
  • 400gr đường nâu

Cách thực hiện

  • Bóc vỏ tỏi, đem rửa sạch và cắt làm bốn.
  • Bắc nồi nước lên bếp. Cho đường nâu vào nấu sôi.
  • Lúc nước bắt đầu sôi bạn cho thêm tỏi và gừng vào nấu chung. Cuối cùng là cho bột nghệ vào nấu.
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Lọc sạch phổi bằng tỏi, gừng, bột nghệ -Ảnh: Internet
  • Vặn lửa nhỏ nấu tiếp. Chờ cho đến khi lượng nước trong nồi giảm còn một nữa thì bạn tắt bếp, để nguội. Cho vào tủ lạnh để bảo quản.

Cách dùng:

  • Uống hỗn hợp thu được mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2 muống canh. Dùng trước khi ăn sáng và sau bữa tối khoảng 2 tiếng. Chỉ trong vòng 3 ngày bạn sẽ cảm nhận sự thay đổi của cơ thể. Kiên trì dùng trong 2 tuần sẽ giúp thải độc tố trong phổi hiệu quả.
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Đi bộ mỗi ngày giúp tăng hiệu quả làm sạch phổi cao hơn-Ảnh: Internet
  • Để tăng cao hiệu quả hơn, bạn nên kết hợp bài thuốc làm sạch phổi cho người hút thuốc với rèn luyện cơ thể với các bài tập thể dục thể thao mỗi ngày. Đây là cách tăng cường sức khỏe cho cơ thể và phổi. Nếu không có nhiều thời gian để luyện tập thì bạn có thể dành 30 phút đi bộ mỗi ngày.
  • Tắm nước ấm để giúp cơ thể thải độc tố tốt hơn.

Cách 2: Dùng nước ép chanh + cà rốt

Nguyên liệu cần chuẩn bị

  • 2 quả chanh
  • Cà rốt
  • 300 ml nước
  •  Rau củ quả giàu kali như chuối, rau dền, khoai lang, cà chua
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Nước ép chanh, cà rốt giúp lọc phổi -Ảnh: Internet

Cách thực hiện

  • Vắt lấy nước cốt chanh và hòa với 300ml nước, uống vào buổi sáng trước ki ăn.
  • Giữa bữa ăn sáng và bữa trưa, uống nước ép cà rốt để giúp làm kiềm hóa máu trong 3 ngày liên tiếp.
  • Trong bữa trưa, uống khoảng 400ml nước ép các loại rau củ quả giàu kali để làm sạch phổi.
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Uống nước ép từ rau củ giàu kali giúp làm sạch phổi -Ảnh: Internet
  • Trước khi đi ngủ, tiếp tục bổ sung cho cơ thể 400ml nước ép bằng các loại trái cây giàu kali.
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Bài thuốc làm sạch phổi hiệu quả -Ảnh: Internet

Thay vì cằn nhằn khó chịu hay buộc người hút thuốc lá phải bỏ thuốc lá, bạn hãy dành thời gian thực hiện 2 bài thuốc làm sạch phổi bảo vệ sức khỏe trên.

Tuy nhiên, để nhanh chóng có một lá phổi thật khỏe và ngăn chặn sự tấn công của các căn bệnh nguy hiểm trong tương lai, điều quan trọng nhất vẫn là người hút thuốc phải cai thuốc nhé!

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