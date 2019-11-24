Bỏ túi 5 bí kíp trị nghẹt mũi đơn giản mà hiệu quả này, chẳng cần lo về mùa lạnh sắp tới

Sống khỏe 24/11/2019 05:26

Nghẹt mũi lâu dài dẫn đến khó thở, khiến cổ họng bị ho, ngứa rát. Vào mùa đông tình trạng này dễ xảy ra ở cả người lớn và trẻ nhỏ. Hãy bỏ túi những bí kíp trị nghẹt mũi đơn giản mà hiệu quả này.

Áp dụng ngay 5 cách trị nghẹt mũi dưới đây sẽ giúp bạn vượt qua mùa đông dễ dàng, không cần phải lo lắng về việc sụt sịt suốt ngày. 

1. Bổ sung đủ nước cho cơ thể

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Uống đủ nước giúp trị nghẹt mũi hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Nghẹt mũi khiến bạn khó chịu thậm chí là khó thở. Bổ sung đủ nước cho cơ thể giúp làm mỏng dịch nhầy ngăn cản sự tắc nghẽn. Một người trưởng thành cần uống ít nhất 1,5-2 lít nước mỗi ngày.

Nhu cầu nước của trẻ em thường cao hơn. Do đó bạn có thể bổ sung nước cho cả gia đình bằng thức ăn hoặc đồ uống. Nhu cầu nước hàng ngày của cơ thể phụ thuộc vào thời tiết và tình trạng vận động của bạn. 

2. Uống trà gừng trị nghẹt mũi mùa lạnh

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Uống trà gừng giúp bạn phòng ngừa tình trạng nghẹt mũi - Ảnh minh họa: Internet

Uống trà gừng trị nghẹt mũi là phương pháp dân gian được sử dụng bao đời nay. Trà gừng với đặc tính cay nồng, ấm nóng sẽ mang đến hiệu quả nhất định trong việc giảm chứng nghẹt mũi, chảy nước mũi.

Bên cạnh đó trong trà gừng chứa nhiều vitamin C và các khoáng chất tốt cho cơ thể. Uống loại trà này thường xuyên giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.

3. Súc miệng bằng nước muối mỗi ngày

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Thói quen súc miệng bằng nước muối ấm hàng ngày giúp ngừa nghẹt mũi - Ảnh minh họa: Internet

Súc miệng bằng nước muối ấm là một trong những cách trị nghẹt mũi mùa lạnh đơn giản, rẻ tiền.

Bạn chỉ cần pha loãng một chút muối ăn với nước ấm. Sử dụng nước này để súc miệng vào mỗi tối trước khi đi ngủ. Thường xuyên thực hiện thói quen này bạn sẽ nhận thấy hiệu quả thần kỳ của nó trong việc đánh tan dịch nhầy, làm giảm cơn ho.

4. Uống nước chanh mỗi sáng

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Uống nước chanh đúng cách có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Chanh là loại trái cây chứa hàm lượng vitamin C cao. Đây là dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, đặc biệt là khi bạn bị cảm cúm. Do đó chanh là sự lựa chọn tuyệt vời cho việc điều trị nghẹt mũi. Chanh không chỉ có tác dụng loại bỏ dịch nhầy mà còn có khả năng tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Bên cạnh đó các thành phần trong chanh còn hỗ trợ cải thiện sức khỏe. Chỉ cần mỗi ngày uống một ly nước chanh mật ong vào sáng sớm, cơ thể bạn sẽ tốt lên trông thấy.

5. Sử dụng dung dịch vệ sinh mũi

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Vệ sinh mũi có thể giúp phòng ngừa tình trạng nghẹt mũi - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên xịt mũi bằng dung dịch vệ sinh là cách tốt nhất để cải thiện tình trạng nghẹt mũi. Dung dịch này có khả năng phục hồi và tăng cường sức khỏe niêm mạc, giúp cho đường thở của bạn luôn thông thoáng mà vẫn đảm bảo độ ẩm an toàn cho mũi.

Hy vọng với 5 phương pháp trị nghẹt mũi này, bạn sẽ không còn phải lo lắng khi mùa lạnh sắp đến nữa. 

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