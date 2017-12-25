Bí quyết nhìn mông bắt bệnh chuẩn không cần chỉnh ngay tại nhà

Sống khỏe 25/12/2017 15:36

Chỉ cần nhìn vào hình dáng vòng 3, bạn có thể chẩn đoán được tình trạng sức khỏe của bản thân và những người xung quanh vô cùng chính xác.

Theo nghiên cứu, chỉ cần dựa vào hình dáng, kích thước và sự thay đổi màu sắc khác nhau của vòng 3 cũng có thể chẩn đoán được tình trạng sức khỏe của nhiều bộ phận trong cơ thể.

Vòng 3 hình chữ V

Bí quyết nhìn mông bắt bệnh chuẩn không cần chỉnh ngay tại nhà - Ảnh 1
Mông hình chữ V - Ảnh minh họa: Internet

Những người lớn tuổi thường có vòng 3 hình chữ V, vì vào thời điểm này chất béo đã bắt đầu phân tán và di chuyển đến nhiều bộ phận khác trong cơ thể vì lượng estrogen bị suy giảm.

Nếu bạn đang trong tình trạng này thì cần tăng hàm lượng estrogen trong cơ thể bằng cách cân bằng các khoáng chất, bổ sung các thực phẩm giàu protein và axit folic trong thực đơn hàng ngày.

Bên cạnh đó, cơ thể lúc này cần được giảm bớt lượng chất béo, để tránh gây tác động nghiêm trọng đến hệ tuần hoàn.

Vòng 3 hình tròn

Người sở hữu vòng 3 tròn trịa chứng tỏ sức khỏe khá ổn định. Ngoài ra, điều này cũng cho thấy hàm lượng chất béo vừa đủ bao phủ quanh mông và không di chuyển đến những bộ phận khác của cơ thể.

Để giữ vòng 3 luôn căng tròn, bạn nên cân bằng chế độ dinh dưỡng kết hợp với tập luyện để giữ vóc dáng cân đối, không tích tụ chất béo quá nhiều.

Bí quyết nhìn mông bắt bệnh chuẩn không cần chỉnh ngay tại nhà - Ảnh 2

Vòng 3 hình tròn - Ảnh minh họa: Internet 

Vòng 3 nặng nề

Mông xệ xuống gây nặng nề, cồng kềnh là dấu hiệu cảnh báo đôi chân của bạn đang không được khỏe.

Trường hợp này, chuyên gia cảnh báo bạn nên đi kiểm tra để các bác sĩ chẩn đoán và điều trị. Vì rất có thể phần hông đang tích tụ nhiều mỡ thừa và tạo áp lực cho đôi chân.

Vòng 3 phẳng lì

Vòng 3 chùng xuống và thấp, đó là dấu hiệu cho thấy có thể các cơ trong người đang suy yếu, đặc biệt là cơ lưng, phần quan trọng giúp chống đỡ cơ thể.

Do đó, trường hợp phần mông phẳng và thấp hơn các bộ phận khác thì nguy cơ cao xương sống đang gặp vấn đề không tốt.

Vòng 3 có hình trái tim

Bí quyết nhìn mông bắt bệnh chuẩn không cần chỉnh ngay tại nhà - Ảnh 3
Mông hình trái tim - Ảnh: Internet

Vòng 3 hình trái tim ngược cho thấy lượng mỡ thường lưu trữ khá nhiều ở vùng đùi chứ không tập trung ở mông. Bên cạnh đó, đây cũng là dấu hiệu cảnh báo lượng mỡ có thể ở những người này sẽ dễ dàng bị đánh tan hơn.

Những ai có hình dạng mông thế này thường có thân hình hấp dẫn, phần thắt lưng khá thon gọn.

4 bài tập giúp vòng 3 căng tròn có thể luyện tập ở bất cứ đâu

4 bài tập giúp vòng 3 căng tròn có thể luyện tập ở bất cứ đâu

Vòng 3 lép kẹp là vấn đề khiến nhiều chị em lo lắng thiếu tự tin. Để cải thiện số đo vòng 3 hiệu quả, bạn hãy chăm chỉ tập luyện theo những động tác này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   nhìn mông đoán bệnh tự chẩn đoán bệnh tại nhà hình dáng vòng 3 hình dáng vòng 3 báo hiệu sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 35 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 1 giờ 5 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 2 giờ 5 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 2 giờ 5 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 2 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 2 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?