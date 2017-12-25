Theo nghiên cứu, chỉ cần dựa vào hình dáng, kích thước và sự thay đổi màu sắc khác nhau của vòng 3 cũng có thể chẩn đoán được tình trạng sức khỏe của nhiều bộ phận trong cơ thể.

Nếu bạn đang trong tình trạng này thì cần tăng hàm lượng estrogen trong cơ thể bằng cách cân bằng các khoáng chất, bổ sung các thực phẩm giàu protein và axit folic trong thực đơn hàng ngày.

Những người lớn tuổi thường có vòng 3 hình chữ V, vì vào thời điểm này chất béo đã bắt đầu phân tán và di chuyển đến nhiều bộ phận khác trong cơ thể vì lượng estrogen bị suy giảm.

Bên cạnh đó, cơ thể lúc này cần được giảm bớt lượng chất béo, để tránh gây tác động nghiêm trọng đến hệ tuần hoàn.

Vòng 3 hình tròn

Người sở hữu vòng 3 tròn trịa chứng tỏ sức khỏe khá ổn định. Ngoài ra, điều này cũng cho thấy hàm lượng chất béo vừa đủ bao phủ quanh mông và không di chuyển đến những bộ phận khác của cơ thể.

Để giữ vòng 3 luôn căng tròn, bạn nên cân bằng chế độ dinh dưỡng kết hợp với tập luyện để giữ vóc dáng cân đối, không tích tụ chất béo quá nhiều.

Vòng 3 hình tròn - Ảnh minh họa: Internet

Vòng 3 nặng nề

Mông xệ xuống gây nặng nề, cồng kềnh là dấu hiệu cảnh báo đôi chân của bạn đang không được khỏe.

Trường hợp này, chuyên gia cảnh báo bạn nên đi kiểm tra để các bác sĩ chẩn đoán và điều trị. Vì rất có thể phần hông đang tích tụ nhiều mỡ thừa và tạo áp lực cho đôi chân.

Vòng 3 phẳng lì

Vòng 3 chùng xuống và thấp, đó là dấu hiệu cho thấy có thể các cơ trong người đang suy yếu, đặc biệt là cơ lưng, phần quan trọng giúp chống đỡ cơ thể.

Do đó, trường hợp phần mông phẳng và thấp hơn các bộ phận khác thì nguy cơ cao xương sống đang gặp vấn đề không tốt.

Vòng 3 có hình trái tim

Mông hình trái tim - Ảnh: Internet

Vòng 3 hình trái tim ngược cho thấy lượng mỡ thường lưu trữ khá nhiều ở vùng đùi chứ không tập trung ở mông. Bên cạnh đó, đây cũng là dấu hiệu cảnh báo lượng mỡ có thể ở những người này sẽ dễ dàng bị đánh tan hơn.

Những ai có hình dạng mông thế này thường có thân hình hấp dẫn, phần thắt lưng khá thon gọn.