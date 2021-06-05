Bí quyết ngâm chân từ thảo dược Cung Đình

Vua chúa quan lại (Vương tôn quý tộc) thường xuyên ngâm chân trước khi đi ngủ với nhiều loại thảo mộc ngâm trong nước ấm với muối hoặc một số vị thuốc Y học cổ truyền như lá lốt, ngải cứu…để cải thiện sức khỏe và chữa trị một số loại bệnh.

Bởi vậy khi ngâm chân chính là việc ôn ấm để làm tăng dương khí. Khí là động lực để huyết lưu thông trong lòng mạch ngược lại huyết là nơi nương tựa khí, điều hòa thì lục phủ ngũ tạng, cân cơ não bộ được nuôi dưỡng đầy đủ nhờ đó mà cơ thể cường tráng khỏe mạnh.

Trong Đông y đôi bàn chân được mệnh danh là trái tim thứ 2 của cơ thể vì nó là vị trí của rất nhiều huyệt đạo quan trọng. Theo chiều vận hành âm dương của lý luận y học cổ truyền thì âm đi lên và dương đi xuống, âm phải thăng và dương phải giáng làm cho âm dương giao hòa. Khi hai bàn chân thường xuyên tiếp đất (thuộc âm), lại thêm sự ẩm ướt từ môi trường sẽ làm cho âm càng tăng. Dương khí hao tổn suy yếu rất dễ bị bệnh khi gặp âm tà, là nguyên nhân gây ra các bệnh đau nhức xương, viêm khớp, huyết áp cao, rối loạn chức năng của cơ quan hô hấp, tiêu hóa, tuần hoàn...

Ngâm chân không chỉ thúc đẩy công năng của tỳ, can, thận mà còn thúc đẩy lưu thông tuần hoàn máu, công năng của ngũ tạng. Khi công năng của ngũ tạng điều đạt thì chức năng truyền tống của lục phủ cũng thông suốt.

Chính bởi vậy khi ngâm chân thường sẽ mang lại cảm giác khoan khoái, dễ chịu, tạo giấc ngủ sâu là vì thế. Theo kinh nghiệm dân gian, phương pháp này trị cước chân, đau tức chân, chữa phong tê thấp ở người già, thư giãn, bảo vệ sức khỏe.

Ngâm chân như thế nào để đạt hiệu quả?

Khi ngâm chân phải ngâm ngập cổ chân, trên mắt cá khoảng 2cm để thuốc tác động lên các huyệt nguyên, huyệt tỉnh, các đường kinh, can, tỳ, thận, bàng quang, kinh đởm, kinh vị… làm cho khí huyết trong kinh mạch này lưu thông.

Tại Huế còn lưu truyền bài thuốc ngâm chân bằng thảo dược của thời vua chúa nhà Nguyễn. Nguyên liệu thảo dược thường được các Thái Y trong cung sử dụng như quế khấu, tràm, gừng, quế, đinh hương, long não, ngải cứu, lá lốt, thiên niên kiện… Trong thảo dược có chứa nhiều hoạt chất, tỏa hơi kết hợp cùng độ ấm vừa phải của nước giúp cơ thể cân bằng, tác động tích cực lên các khớp xương bàn chân và đầu mút dây thần kinh ở bàn chân sẽ tác động ngược lên toàn cơ thể.

Ai nên sử dụng thảo dược ngâm chân Cung Đình?

Ngày nay, nhiều bài thuốc Đông Y đã bị thất truyền nhưng phương pháp ngâm chân bằng thảo dược vẫn luôn là một liệu pháp mang đến nhiều lợi ích bất ngờ, rất tốt cho sức khỏe của người cao tuổi, người ít vận động như dân văn phòng hay người bị mắc các bệnh viêm khớp, mất ngủ, ngủ không sâu giấc, chân tay lạnh, mồ hôi chân tay, huyết áp cao, phụ nữ mang bầu, tăng cường sức khỏe cho mọi đối tượng..

Chính vì những tác dụng tuyệt vời đó, tinh dầu thảo dược ngâm chân Cung Đình ra đời, là tổ hợp bao gồm nhiều tinh dầu quý hiếm như: Tràm, Gừng, Quế, Đinh hương, Long não…. Sản phẩm được bào chế thành dạng lỏng theo phối thức độc đáo giúp tinh dầu khuếch tán đều và hòa tan vào nước, toàn bộ bàn chân được tiếp xúc với tinh dầu thảo dược.

Các chức năng chính của thảo dược ngâm chân

Một số tác dụng phải kể đến của tinh dầu thảo dược ngâm chân Cung Đình như: - Giúp tăng cường sức khỏe, lưu thông máu giảm đau nhức bàn chân.

- Hỗ trợ, điều trị các triệu chứng phong thấp, chân tay lạnh, tán dương, ấm can phế, tỳ, vị.

- Giúp lưu thông kinh mạch, tuần hoàn khí huyết.

- Kháng viêm, ngừa nấm, khử mùi hôi chân.

- Thư giãn thần kinh, kích thích ngủ ngon.

- Đồng thời còn trị nấm ở kẻ chân, móng chân, hiệu quả cao trong quá trình điều trị các bệnh lý nấm ăn chân.

Thường xuyên sử dụng thảo dược ngâm chân Cung Đình có thể kích thích các huyệt đạo của bàn chân, thúc đẩy hoạt động của khí huyết, điều hòa các cơ quan trong cơ thể, làm giảm tắc kinh mạch và mạch máu, tăng cường trao đổi chất, từ đó có thể đạt được mục đích tăng cường các chức năng cơ thể và loại bỏ bệnh tật.

Chỉ cần chuẩn bị một chậu nước ấm nhiệt độ từ 45-50 độ, hòa tan 10ml tinh dầu thảo dược vào chậu nước ấm, ngâm đôi bàn chân từ chậu rồi ngâm trong vòng 20 phút. Trong quá trình ngâm dùng tay xoa bóp nhằm kích thích lòng bàn chân để tăng cường thông kinh, hoạt lạc cho các huyệt đạo. Thời gian ngâm tốt nhất là buổi sáng sau khi ngủ dậy và buổi tối trước khi đi ngủ. Bởi Cổ nhân ngày xưa đã có câu:

"Dưỡng thụ hộ căn, dưỡng nhân hộ cước

Sau ăn mười bước, trước ngủ một chậu ngâm"

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