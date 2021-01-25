Bị biến chứng dây rốn bám màng hiếm gặp, một sản phụ mang song thai may mắn thoát khỏi ‘tử thần’

Sống khỏe 25/01/2021 15:51

Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công một ca sản phụ mang song thai bị biến chứng dây rốn bám màng hiếm gặp.

Mới đây, sản phụ Nguyễn Thị H. (31 tuổi, Hậu Giang) nhập viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng đau bụng, huyết áp tăng. Chị đang mang song thai đã 37 tuần và đã có tiền sử sinh mổ 2 lần.

Cho đến ngày 20/1/2021, sản phụ có dấu hiệu suy thai kèm nguy cơ tiền sản giật. Sau hội chẩn khoa, các bác sĩ quyết định phẫu thuật khẩn cấp để lấy thai. Trải qua 1 giờ phẫu thuật thành công, 2 bé gái (nặng 2,2kg và 2,1kg) chào đời an toàn. Ngay sau đó, 2 bé đã được chuyển về phòng sơ sinh để được chăm sóc tích cực.

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Trường hợp dây rốn bám màng hiếm gặp chỉ xảy ra 1% ở các sản phụ - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 25/1/2021, cả 3 mẹ con đều ổn định sức khỏe.

Chia sẻ về ca bệnh này, Tiến sĩ, Bác sĩ Lâm Đức Tâm, Phó Khoa sản Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, dây rốn bám màng trong trường hợp này là song thai có 1 nhau, 2 buồng ối. Bánh nhau có 2 dây rốn, trong đó dây rốn bên phải có chân rốn cách mép bánh nhau 3cm và nằm trên màng nhau. Đây là tình trạng bất thường về dây rốn khá hiếm gặp có khả năng gây nguy hiểm cho tính mạng của cả mẹ và thai nhi. Thông thường trong một thai kỳ, các mạch máu của thai nhi chạy qua dây rốn kết nối trực tiếp vào giữa nhau thai của người mẹ. Khi có hiện tượng dây rốn bám màng, dây rốn của thai nhi sẽ chèn bất thường vào rìa của bánh nhau dọc theo màng nhau - ối khiến các mạch máu của thai nhi phải hoạt động mà không có sự bảo vệ của nhau thai cho đến khi chúng kết nối với nhau tại dây rốn.

Trường hợp dây rốn bám màng đặc biệt nguy hiểm trong giai đoạn chuyển dạ. Nhất là khi xuất hiện những cơn gò tử cung, có thể làm rách màng ối, đứt dây nhau và cắt đứt nguồn máu nuôi thai, dẫn đến thai bị ngạt và mất tim thai đột ngột khi vẫn còn trong bụng mẹ. Ngoài ra, các bất thường của vị trí bám còn làm gia tăng nguy cơ các bệnh lý như nhau bong non, nhau tiền đạo, tiền sản giật.

Các mẹ bầu cần lưu ý đây là biến chứng thai nghén cực nguy hiểm, chỉ chiếm khoảng 1% các trường hợp mang thai. Hiện nay, vẫn chưa có biện pháp để ngăn ngừa tình trạng này, vì vậy các mẹ bầu hãy thường xuyên thăm khám thai định kì để có thể phát hiện bệnh càng sớm càng tốt, từ đó nhanh chóng tìm ra phương pháp xử lý kịp thời.

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Từ khóa:   sức khỏe mẹ bầu phương án phẫu thuật song thai

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