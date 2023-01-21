Bệnh tiểu đường, một căn bệnh do lối sống, phát triển do các lựa chọn sức khỏe kém bao gồm ăn quá nhiều đường và thiếu tập thể dục, bao gồm cả các hoạt động khác các vấn đề cơ bản.

Có nhiều quốc gia có bệnh nhân tiểu đường tăng đột biến. Ấn Độ được mệnh danh là thủ đô bệnh tiểu đường của thế giới. Với gần 80 triệu người mắc bệnh tiểu đường, con số này dự kiến ​​sẽ tăng lên 135 triệu vào năm 2045.

Chuyên gia dinh dưỡng Lovneet Batra đã chia sẻ năm lầm tưởng về bệnh tiểu đường được đồn đại là đúng nhưng không phải vậy. Cô ấy đã lên Instagram và viết, "Bệnh tiểu đường ngày càng trở nên phổ biến, và do đó, cũng có những huyền thoại và quan niệm sai lầm liên quan về nó. Hãy để chúng tôi chia sẻ một số sự thật để giúp bạn hiểu rõ hơn về bệnh tiểu đường."

Căn bệnh mãn tính này xảy ra khi tuyến tụy không sản xuất đủ insulin, một loại hormone điều chỉnh lượng đường trong máu hoặc cơ thể không có khả năng sử dụng insulin hiệu quả.

Lầm tưởng 1: Tập thể dục là không an toàn

Lovneet Batra đã viết, "Tập thể dục thường xuyên là một phần quan trọng trong việc kiểm soát bệnh tiểu đường. Tập thể dục giúp cải thiện độ nhạy cảm của cơ thể bạn với insulin và nó sẽ giúp bạn giảm mức A1C, đây là yếu tố giúp xác định mức độ bệnh tiểu đường."

Lầm tưởng 2: Có thể ngừng dùng thuốc trị tiểu đường khi lượng đường trong máu đã được kiểm soát

Cô ấy giải thích rằng những người mắc bệnh Tiểu đường Loại 2 có thể kiểm soát lượng đường trong máu của họ nhưng không nên ngừng dùng thuốc.

"Một số người mắc bệnh tiểu đường loại 2 có thể kiểm soát lượng đường trong máu mà không cần dùng thuốc bằng cách giảm cân, ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên. Vì bệnh tiểu đường là một trong những bệnh mãn tính phát triển nhanh nhất, theo thời gian, ngay cả khi bạn tuân thủ mọi điều cần thiết để giữ gìn sức khỏe, bạn vẫn có thể cần dùng thuốc để kiểm soát lượng đường trong máu. Tuy nhiên, luôn nên tham khảo ý kiến ​​chuyên gia", cô viết.

Lầm tưởng 3: Bệnh tiểu đường không nguy hiểm đến tính mạng

Loveneet Batra giải thích rằng bệnh tiểu đường là một căn bệnh do lối sống, có thể là nguyên nhân chính gây ra bệnh tim và đột quỵ nếu không được kiểm soát.

"Bệnh tiểu đường là một căn bệnh nguy hiểm, nhưng nếu được chăm sóc đúng cách, bạn có thể làm cho cuộc sống của mình dễ dàng hơn và sống lâu. Càng tìm hiểu về bệnh này, bạn càng có thể tự chăm sóc bản thân tốt hơn và ngăn ngừa các biến chứng. Không nên sợ hãi mà coi thường bệnh Tiểu đường là căn bệnh ảnh hưởng lớn thứ hai ở Ấn Độ và là nguyên nhân chính gây ra bệnh tim và đột quỵ trên thế giới" cô chia sẻ.

Lầm tưởng 4: Bệnh nhân tiểu đường có thể ăn đồ ăn nhẹ hoặc kẹo không thêm đường thân thiện với bệnh nhân tiểu đường

Bất kỳ loại đồ ăn nhẹ nào, ngay cả những loại được cho là không thêm đường, đều chứa chất làm ngọt nhân tạo. Lovneet Batra viết: "Mặc dù những món ăn nhẹ hoặc kẹo này có xu hướng có giá trị dinh dưỡng thấp nhưng chúng lại chứa nhiều chất béo. Do đó, nên kiểm tra nhãn dinh dưỡng trước khi ăn những thứ này và cũng nên dùng chúng ở mức độ vừa phải".

Theo Indiatoday