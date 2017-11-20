Bật mí cách trị gàu bằng Aspirin “cực kỳ lợi hại” hiệu quả chỉ sau vài lần áp dụng

Sống khỏe 20/11/2017 08:20

Trị gàu bằng Aspirin luôn mang lại hiệu quả cải thiện tốt cho bạn, vừa đảm bảo an toàn mà rất tiết kiệm. Vì vậy, chỉ sau vài lần thực hiện cách này, các mảng gàu sẽ giảm rõ rệt, da đầu sạch sẽ, tóc cũng chắc khỏe hơn, ít bị gãy rụng.

Aspirin là loại thuốc có nhiều công dụng, không chỉ trị mụn, chăm sóc da chống nắng... mà còn có thể trị gàu rất tốt. Hiện nay, xu hướng làm đẹp từ thiên nhiên đang “lên ngôi”, nên cách trị gàu bằng Aspirin cũng được ưa chuộng hơn cả. Vì vậy nếu bạn đang gặp rắc rối do gàu gây ra thì hãy áp dụng ngay cách này nhé!

Công dụng tuyệt vời của cách trị gàu bằng Aspirin

 

Aspirin có tác dụng trị gàu hiệu quả.
Aspirin có tác dụng trị gàu hiệu quả. Ảnh internet

Aspirin là loại thuốc có tác dụng giảm đau, giảm sốt và một công dụng không ai ngờ đến nữa là trị gàu rất hiệu quả. Bởi do Aspirin chứa các hoạt chất tương tự như axit salicylic – một chất trị gàu cực kỳ hiệu quả thường có trong thành phần của các loại dầu gội trị gàu hiện đang bán trên thị trường. Khi thoa lên tóc và da đầu Aspirin sẽ hoạt động trị gàu bằng cách ngăn chặn và tiêu diệt các loại vi khuẩn, nấm gây nên các mảng bám, hình thành gàu.

Loại thuốc này thích hợp với mọi da đầu, hoàn toàn không gây kích ứng. Nên phái đẹp có thể yên tâm sử dụng loại thuốc này để trị gàu. Nên đây được xem là tuyệt chiêu trị gàu của những người phụ nữ hiện đại.

Hướng dẫn thực hiện cách trị gàu bằng Aspirin

Khi trị gàu bằng Aspirin muốn có hiệu quả tốt nhất, bạn hãy thực hiện theo các hướng dẫn sau đây nhé!

Nguyên liệu cần có:

  • Thuốc Aspirin: 2 - 3 viên
  • Dầu gội đầu: 150ml đến 200ml.
  • Dụng cụ: Thìa và chén sạch.

Nghiền nát Aspirin thành bột mịn và trộn đều với lượng dầu gội để trị gàu.
Nghiền nát Aspirin thành bột mịn và trộn đều với lượng dầu gội để trị gàu. Ảnh internet

Cách thực hiện:

  • Bạn hãy cho Aspirin vào một cái chén rồi nghiền nát thành bột mịn và trộn đều với lượng dầu gội trị gàu đã chuẩn bị sẵn ở trên.
  • Làm ướt da đầu, sau đó thoa đều hỗn hợp lên chân tóc, da đầu. Sau đó massage nhẹ nhàng theo chuyển động vòng tròn khoảng 5 phút để các dưỡng chất có đủ thời gian phát huy tác dụng điều trị.
  • Dùng khăn quấn quanh đầu, ủ khoảng 15 phút rồi xả lại với nước và dầu gội thông thường.
  • Thường xuyên thực hiện đều đặn 2 lần/tuần, sau thời gian 1 tháng bạn sẽ thấy gàu “một đi không trở lại”.

Lưu ý: Tùy vào lượng dầu gội bạn sử dụng để điều chỉnh lượng Aspirin cho phù hợp. Tuyệt đối bạn không nên lạm dụng dùng nhiều thuốc Aspirin và nôn nóng đẩy nhanh số lần thực hiện để gàu nhanh biến mất, điều này gây phản tác dụng trị gàu.

Một số lưu ý khi trị gàu bằng Aspirin

Khi trị gàu bằng Aspirin, bạn tuyệt đối không nên bỏ qua các lưu ý sau:

Không nên để đầu bẩn để hạn chế hình thành gàu.
Không nên để đầu bẩn để hạn chế hình thành gàu. Ảnh internet

  • Bạn cần chú tâm hơn vào chế độ ăn uống. Một chế độ ăn uống khoa học, bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng sẽ giúp bạn “đẩy lùi” gàu nhanh chóng. Vì vậy, hàng ngày bạn cần uống đủ nước, ăn nhiều rau xanh và trái cây tươi.
  • Hạn chế để đầu bẩn, hãy gội đầu đều đặn để loại trừ gàu nhanh chóng. Đồng thời, bạn nên thường xuyên rửa sạch chiếc lược thường dùng.
  • Buổi tối trước khi đi ngủ, bạn cần đảm bảo rằng tóc đã khô hoàn toàn, để da đầu không bị ẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho nấm hoạt động.
  • Khi gội đầu không nên gãi mạnh, khiến da đầu bị tổn thương. Hạn chế nhuộm tóc xịt keo tóc... khiến cho da đầu khô, thiếu độ ẩm, gây nên các mảng bám bong tróc, ngứa ngáy, khó chịu.

Hy vọng với những thông tin mà bài viết cung cấp, phái đẹp đã biết được cách trị gàu bằng Aspirin như thế nào là tốt nhất, để “tạm biệt gàu” mãi mãi. 

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