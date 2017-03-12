Bạn sẽ sốc khi biết bao nhiêu phụ nữ đang 'diễn sâu' trên giường

Sống khỏe 12/03/2017 09:13

Bạn có biết bao nhiêu phụ nữ giả vờ cực khoái khi quan hệ tình dục không? Con số sẽ gây sốc cho bạn, theo Dailystar.

Đối tác của mình có đang giả vờ ‘lên đỉnh’ không là thắc mắc của không ít nam giới. Đàn ông thường tự hào về bản lĩnh giường chiếu, vì thế nếu biết bạn gái/vợ không thỏa mãn trên giường, họ sẽ rất thất vọng. Chính vì thế, nhiều phụ nữ đành giả vờ ‘sung sướng’ để xoa dịu cái tôi quá lớn của đối tác. Trên thực tế, không ít lần chị em ngậm ngùi nhìn đối tác về đích trong khi mình chưa hề cảm thấy gì.

Nếu bạn từng xem bộ phim nổi tiếng When Harry Met Sally, bạn sẽ thấy nhân vật Sally (do minh tinh Meg Ryan thủ vai) giả vờ cực khoái ‘chuẩn’ như thế nào. Cô đã chứng tỏ rằng nếu muốn, phụ nữ hoàn toàn có thể qua mặt nam giới.

Bạn sẽ sốc khi biết bao nhiêu phụ nữ đang 'diễn sâu' trên giường - Ảnh 1
Nữ diễn viên Meg Ryan trong phim When Harry met Sally - Ảnh: Internet

Vậy bao nhiêu phụ nữ thực sự giả vờ ‘lên đỉnh’ khi sex? Nhóm nghiên cứu tại DrEd – dịch vụ bác sĩ trực tuyến tại Anh – đã khảo sát hàng ngàn đàn ông và phụ nữ khắp châu Âu và Mỹ để xem bao nhiêu người giả vờ cực khoái khi quan hệ tình dục. Họ cũng đặt câu hỏi xem những người tham gia thường xuyên làm điều này như thế nào, lí do và cảm nhận của họ sau đó.

Hơn 2/3 phụ nữ (68%) thừa nhận họ đã ‘diễn sâu’ trong khi 27% nam giới cũng thú nhận đã giả vờ ‘lên đỉnh’. Chỉ 9% phụ nữ cho biết họ luôn thăng hoa khi sex, trong khi 44% đàn ông làm được điều này.

46% đàn ông cho biết họ đạt cực khoái gần như mỗi lần ‘yêu’, trong khi 40% phụ nữ cũng làm được điều này. 34% phái đẹp chỉ ‘lên đỉnh’ đôi lúc, 12% cho biết họ hiếm khi đạt được điều này và 5% chưa bao giờ nếm trải cảm giác thăng hoa. Trong khi đó, tỷ lệ này ở đàn ông lần lượt là 8%, 1% và 0.6%.

Gần 1/10 phụ nữ gần như luôn giả bộ ‘lên đỉnh’ khi sex, 24% thỉnh thoảng mới giả vờ, 34% cho biết hiếm khi làm điều này và 32% chưa bao giờ giả vờ.

Đa số đàn ông (70%) cho hay họ chưa bao giờ 'diễn sâu'. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là 31% phụ nữ và nam giới thừa nhận họ giả vờ thăng hoa trong 1 mối quan hệ lâu dài. 15% phụ nữ và 20% đàn ông cho biết họ giả vờ cực khoái sau hôn nhân.

Nghiên cứu cũng tiết lộ ảnh hưởng xấu khi phát hiện đối tác giả vờ ‘sung sướng’. Điều này khiến mối quan hệ của họ bị rạn nứt nghiêm trọng. 2/5 đàn ông cho biết họ đã cãi nhau với đối tác khi phát hiện nàng ‘diễn sâu’. 15% phụ nữ cho hay bạn trai/chồng họ đã chia tay khi phát hiện họ làm điều này.

Vì thế, cả hai cần trung thực và nói chuyện với nhau nếu thấy chưa thỏa mãn. Giao tiếp là cách an toàn nhất để đảm bảo đời sống phòng the không nguội lạnh.

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