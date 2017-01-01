Bạn đang vứt 'tiên dược' giảm cân, làm đẹp da, ngừa tiểu đường và ung thư mà không biết

Sống khỏe 01/01/2017 19:57

Rất nhiều người đang vô tình bỏ qua 1 'thần dược' ngừa ung thư, tiểu đường, giúp giảm cân và làm đẹp da mà không hay biết, theo naturehealthandbeauty.

Ổi là cây ăn trái hiện diện khắp mọi vùng miền tại nước ta. Loại quả này rất được yêu thích không chỉ vì ngon mà còn vì giàu dinh dưỡng và ngừa được nhiều bệnh. Tuy nhiên, có lẽ bạn chưa biết rằng lá ổi cũng có nhiều công dụng tuyệt vời không kém. Nhiều nghiên cứu xác nhận giá trị phòng và chữa bệnh thần kỳ của nó. 

Bạn đang vứt 'tiên dược' giảm cân, làm đẹp da, ngừa tiểu đường và ung thư mà không biết - Ảnh 1
Công dụng của lá ổi ít ai ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Sau đây là những công dụng kỳ diệu của lá ổi mà bạn chớ nên bỏ qua:

Giảm cân

Để giảm cân, các carbohydrate phải được phân giải trong gan để cơ thể sử dụng. Lá ổi ngăn sự chuyển hóa carbohydrate thành đường, qua đó hỗ trợ bạn giảm cân nhanh.

Có lợi cho người tiểu đường

Theo 1 nghiên cứu được thực hiện bởi Viện trung ương Yakult (Nhật), trà làm từ lá ổi có thể hạ glucose huyết ở bệnh nhân tiểu đường bằng cách giảm hoạt động của enzyme alpha-glucosidease.

Ngoài ra nó còn ngăn sự hấp thụ sucrose và maltose của cơ thể, do đó hạ mức đường huyết. Uống trà lá ổi trong 12 tuần giúp giảm mức đường huyết mà không tăng sản xuất insulin.

Hạ mỡ máu

Nghiên cứu chứng minh uống trà lá ổi 3 tháng có thể giảm cholesterol xấu và triglyceride mà không có ảnh hưởng tới cholesterol tốt. Ngoài ra, lá ổi còn giúp thanh lọc gan.

Cải thiện hệ miễn dịch

Do hàm lượng vitamin C cao, ổi đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện hệ miễn dịch. Hệ miễn dịch là cơ chế phòng thủ của cơ thể bảo vệ bạn khỏi bệnh tật và viêm nhiễm. Bên cạnh đó, khả năng kháng viêm của ổi giúp bạn phòng ngừa nhiều bệnh tật.

Ăn 1 quả ổi mỗi ngày giúp cơ thể tránh được những bệnh phổ biến như ho, cảm cúm. Bạn cũng có thể làm sinh tố ổi hoặc salad, hoặc uống 1 ly trà làm từ lá ổi hàng ngày.

Giảm nguy cơ ung thư

Đặc tính chống ung thư và khối u của ổi đến từ các hợp chất như lycopene, quercetin, vitamin C và nhiều polyphenol trong đó. Những hợp chất này là chất chống oxy hóa mạnh giúp trung hòa các tổn hại do gốc tự do gây ra trong cơ thể, vốn có thể gây ung thư.

Theo 1 nghiên cứu năm 2010 đăng trên tạp chí Dinh dưỡng và Ung thư Mỹ, các nhà nghiên cứu kết luận chiết xuất ổi có thể giúp giảm kích cỡ khối u tuyến tiền liệt. Trên thực tế, việc hấp thu chiết xuất ổi thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới.

Ngoài ra, nó còn có khả năng phòng ngừa nhiều loại ung thư khác như ung thư vú, miệng, da, dạ dày, ruột kết và phổi.

Trị sốt xuất huyết

Lá ổi được xem là phương thuốc tự nhiên trị sốt xuất huyết. Đó là vì chiết xuất lá ổi có thể tăng số lượng tiểu cầu trong máu. Cách dùng: đun sôi 9 lá ổi với 5 chén nước cho đến khi nước chỉ còn chừng 3 chén. Lọc lấy nước và để nguội rồi uống 3 lần/ngày.

Giảm dị ứng

Lá ổi ngăn sự sản xuất histamine. Ngoài ra, các hợp chất trong lá ổi còn giúp bạn phòng ngừa dị ứng hiệu quả.

Giúp da khỏe mạnh

Ổi, nhất là ổi ruột đỏ, chứa đặc tính chống oxy hóa mạnh. Các chất này giúp trung hòa gốc tự do có thể gây tổn hại cho cơ thể ở cấp tế bào. Vitamin C trong ổi kích thích sản xuất collagen và elastin, các protein cấu trúc giúp da săn chắc và đàn hồi.

Hơn nữa, đặc tính làm se của ổi chưa chín và lá ổi giúp cải thiện kết cấu da, bảo vệ nó khỏi ảnh hưởng của tia cực tím và ngăn ngừa mụn. Bạn có thể đun lá ổi và ổi chưa chín rồi tắm rửa. 

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