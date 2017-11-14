Bạn có biết bệnh trĩ nên ăn gì và kiêng gì là tốt nhất?

Sống khỏe 14/11/2017 16:49

Một trong những nguyên nhân gây nên bệnh trĩ chính là thói quen ăn uống không khoa học. Chính vì vậy, bạn cần biết bệnh trĩ nên ăn gì và kiêng gì để điều trị và phòng ngừa căn bệnh này hiệu quả.

Xây dựng chế độ ăn uống khoa học sẽ giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động tốt, phân không bị vón cục, dễ đào thải ra ngoài. Điều này đồng nghĩa với việc, bệnh trĩ sẽ dần thuyên giảm, nếu ở mức độ nhẹ có thể khỏi hẳn. Do đó, bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu cụ thể về khi bị bệnh trĩ nên ăn gì và kiêng gì là tốt nhất, tránh xa được sự “phiền toái” của căn bệnh này.

Bệnh trĩ nên ăn gì và kiêng gì là tốt nhất?

Khi bị bệnh trĩ bạn nên uống nhiều nước, bên cạnh uống nước lọc có thể uống nước ép rau má, cà rốt, diếp cá... tốt cho việc điều trị bệnh trĩ, giúp giảm sưng đau bằng cách củng cố các tĩnh mạch. Ngoài ra, khi bị bệnh trĩ thì bạn nên ăn và kiêng một số thực phẩm sau:

Khi bị bệnh trĩ nên ăn:

  • Thực phẩm giàu chất xơ: Những loại thực phẩm này sẽ tham gia trữ nước trong ruột, làm phân dễ bở, dễ dàng khi di chuyển để tống ra ngoài. Những thực phẩm giàu chất xơ bạn nên ăn như: đậu phụ, ngũ cốc, ngô, lê, táo, đu đủ, mâm xôi, cam, chuối, bơ, bông cải xanh, cải bắp…

Khi bị bệnh trĩ nên ăn thực phẩm giàu chất xơ.
Khi bị bệnh trĩ nên ăn thực phẩm giàu chất xơ. Ảnh internet

  • Thực phẩm nhuận tràng: Giúp thanh nhiệt, giải độc, hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, bạn sẽ không phải rặn mạnh khi đi đại tiện. Các thực phẩm nhuận tràng tốt cho người bệnh trĩ như: mồng tơi, rau đay, rau dền, rau diếp cá, rau lang...
  • Thực phẩm nhiều chất sắt: Nếu đi ngoài ra máu thường xuyên, cơ thể sẽ mệt mỏi và suy nhược. Chính vì thế, chế độ ăn của người bệnh luôn cần được bổ sung các thực phẩm giàu sắt như gan gà, cua hấp, cá ngừ, mận, mơ khô, nho khô, hạt hướng dương, hạt điều, hạnh nhân, mè, khoai tây luộc, rau bó xôi... để quá trình tạo máu diễn ra liên tục, cung cấp lượng máu ổn định cho cơ thể.

Khoai lang là thực phẩm nhuận tràng bạn nên ăn khi bị bệnh trĩ.
Khoai lang là thực phẩm nhuận tràng bạn nên ăn khi bị bệnh trĩ. Ảnh internet

Khi bị bệnh trĩ nên kiêng:

  • Hạn chế ăn muối: Vì muối có khuynh hướng giữ nước lại trong cơ thể, làm các tế bào và mạch máu căng ra, bệnh trĩ có cơ hội phát triển nặng hơn.
  • Không ăn những thực phẩm và gia vị có tính chất cay nóng như: ớt, hạt tiêu, hành... sẽ gây kích ứng niêm mạc dạ dày, ruột, ợ nóng, tạo cảm giác đau rát khó chịu khi phân đi qua hậu môn.
  • Không ăn thực phẩm được chiên rán nhiều dầu mỡ. Bởi chúng chứa nhiều chất béo gây khó tiêu và làm cơ thể dễ bị nóng trong. Điều này có thể khiến cho bệnh trĩ bị nặng hơn.
  • Ngoài ra, bạn cần kiêng uống cà phê, bia rượu... để tránh bị kích ứng hậu môn, gây ngứa rát và khó chịu.

Khi bị bệnh trĩ nên kiêng ăn đồ cay như ớt, hạt tiêu..
Khi bị bệnh trĩ nên kiêng ăn đồ cay như ớt, hạt tiêu... Ảnh internet

 

Một số lưu ý khi mắc bệnh trĩ bạn nên biết

Bên cạnh việc bạn cần biết khi bị bệnh trĩ nên ăn gì và kiêng gì thì cũng nên lưu ý một số điều sau đây:

Tập thói quen đi đại tiện vào một khung giờ nhất định, hình thành phản xạ có điều kiện.
Tập thói quen đi đại tiện vào một khung giờ nhất định, hình thành phản xạ có điều kiện. Ảnh internet

  • Tập thói quen đi đại tiện vào một khung giờ nhất định, hình thành phản xạ có điều kiện. Không rặn khi đi đại tiện để tránh áp lực làm giãn thành tĩnh mạch, bệnh trĩ trở nên nặng hơn.
  • Sau khi đi vệ sinh nên rửa bằng nước sạch thay vì dùng giấy vệ sinh.
  • Thường xuyên vận động, hạn chế ngồi hoặc đứng một chỗ, để bệnh trĩ không có cơ hội hình thành.
  • Tập thể dục thường xuyên, khoảng 30 phút mỗi ngày là tốt nhất.
  • Đi ngủ đúng giờ, không thức khuya, sinh hoạt điều độ để nhanh chóng “tạm biệt” bệnh trĩ trong thời gian sớm nhất. 

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