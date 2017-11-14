Xây dựng chế độ ăn uống khoa học sẽ giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động tốt, phân không bị vón cục, dễ đào thải ra ngoài. Điều này đồng nghĩa với việc, bệnh trĩ sẽ dần thuyên giảm, nếu ở mức độ nhẹ có thể khỏi hẳn. Do đó, bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu cụ thể về khi bị bệnh trĩ nên ăn gì và kiêng gì là tốt nhất, tránh xa được sự “phiền toái” của căn bệnh này.

Bệnh trĩ nên ăn gì và kiêng gì là tốt nhất?

Khi bị bệnh trĩ bạn nên uống nhiều nước, bên cạnh uống nước lọc có thể uống nước ép rau má, cà rốt, diếp cá... tốt cho việc điều trị bệnh trĩ, giúp giảm sưng đau bằng cách củng cố các tĩnh mạch. Ngoài ra, khi bị bệnh trĩ thì bạn nên ăn và kiêng một số thực phẩm sau: