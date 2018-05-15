Ăn thả gia không lo béo với những món ăn đêm ít calo không sợ tích mỡ

Đúng là tỷ lệ trao đổi chất của cơ thể bạn thường giảm đi khi ngủ, nhưng không có nghĩa là nó sẽ ngừng hoàn toàn, bởi vậy, bạn vẫn đốt cháy calo khi ngủ. Dưới đây là một vài cách chống đói ban đêm lành mạnh, giúp bạn xác định những món gì có thể ăn đêm mà không sợ béo.

Trở về sau một ngày dài làm việc tới tối muộn hoặc bữa ăn tối quá sớm khiến bạn nhanh đói, đừng từ chối những món ăn đêm không béo giúp ổn định dạ dày bạn ngay lập tức. Ăn đêm giúp bạn có một giấc ngủ sâu hơn vì không bị những cơn đói hành hạ, tránh được những rối loạn của quá trình trao đổi chất trong cơ thể.

Không nên bỏ qua bữa ăn đêm nếu bạn thấy đói bụng - Ảnh: Internet

Quả bơ và bánh mì đen

Bánh mì đen nướng hoặc áp chảo cùng một chút bơ nghiền có muối tiêu rắc lên trên là một món ăn đêm hoàn hảo đối với những cô nàng sợ béo. Bánh mì đen không chứa nhiều carbs có hại như bánh mì thông thường, đồng thời bơ chứa chất béo tốt không chỉ giúp bạn ngon miệng hơn mà còn là nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng, hỗ trợ tiêu hóa.

Trứng ốp la rau củ

2 quả trứng tráng ăn kèm với rau củ hấp là bữa ăn đêm có lượng calo thấp, tỷ lệ carb và protein khỏe mạnh giúp bạn vừa đủ no nhưng không gây đầy bụng. Nên nhớ đừng cho quá nhiều muối để tránh cho cơ thể bị tích nước, đồng thời một chế độ ăn ít muối sẽ rất tốt cho sức khỏe, tránh các bệnh phù nề.

Trứng ốp kèm rau củ là bữa ăn đêm nhẹ nhàng không gây béo - Ảnh: Internet

Sữa chua và trái cây tươi

Thay vì ăn kem hay ăn một miếng bánh ngọt chứa quá nhiều tinh bột và đường gây béo phì thì bạn nên ăn sữa chua không đường cùng với trái cây tươi, sẽ rất tốt cho da và hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Mùa hè nóng nực, ăn sữa chua ướp lạnh là biện pháp giải nhiệt hiệu quả, giúp bạn ngủ ngon giấc hơn.

Nếu sợ sữa chua không đường khó ăn thì đường lo, vị ngọt tự nhiên có trong hoa quả tươi sẽ giúp bạn cân bằng vị giác. Bạn cũng có thể xay nhuyễn hoa quả tươi cùng sữa chua không đường để làm thành món sinh tố hấp dẫn. Nếu vẫn chưa thấy món ăn đủ ngọt, bạn có thể thêm vào đó 1 thìa mật ong.

Trái cây luôn là món ăn tốt cho sức khỏe và không béo - Ảnh: Internet

Ngũ cốc và sữa

Chìa khóa để bạn có một bữa ăn đêm ngon miệng là chọn cho mình một loại ngũ cốc phù hợp với sở thích. Tránh các loại ngũ cốc và sữa có đường sẽ làm cơ thể bạn tích mỡ, đồng thời làm tăng lượng đường trong máu khiến bạn thấy khó ngủ hơn sau khi ăn.

Yến mạch

Một bát yến mạch trộn với trái cây tươi và một chút mật ong sẽ là một bữa ăn đêm vừa phải giàu chất xơ và vitamin. Yến mạch chứa nhiều chất xơ hòa tan giúp giảm đáng kể lượng đường trong máu, làm chậm tiến trình chuyển hóa carbs thành đường, vì vậy chúng giúp bạn có một giấc ngủ ngon và sâu hơn.