Ăn mỗi ngày 1 thìa hỗn hợp làm từ lá chùm ngây và thứ gia vị quen thuộc này, cơ thể nhận loạt lợi ích không ngờ

Sống khỏe 26/11/2018 17:48

Nghệ và lá chùm ngây đều là những thực phẩm thiên nhiên chứa những dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe. Đặc biệt, khi kết hợp chúng với nhau sẽ tạo thành “thần dược” trị bách bệnh.

Lá chùm ngây chứa hàm lượng lớn các khoáng chất như canxi, sắt, magiê, phốt pho, kali, natri cùng nhiều vitamin C, A, B… cần thiết cho cơ thể. Thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng này có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh dạ dày, bảo vệ hệ tim mạch, giảm cholesterol, huyết áp cao, béo phì, tăng sức đề kháng...

Trong khi đó, nghệ chứa nhiều protein, chất xơ, niacin, natri, kali, canxi, sắt, magiê kẽm, vitamin C, E,K cùng khả năng kháng khuẩn vượt trội. Bên cạnh đó, loại gia vị quen thuộc này còn giàu chất chống oxy hóa có khả năng kháng virus, kháng khuẩn, kháng nấm, chống ung thư và ngăn ngừa đột biến.

Khi kết hợp hai loại thảo dược này với nhau đã tạo ra bài thuốc mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe.

Ăn mỗi ngày 1 thìa hỗn hợp làm từ lá chùm ngây và thứ gia vị quen thuộc này, cơ thể nhận loạt lợi ích không ngờ - Ảnh 1
Lá chùm ngây giàu giá trị dinh dưỡng có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm hỗn hợp từ lá chùm ngâybột nghệ

Bạn chuẩn bị khoảng 10 lá chùm ngây và 2 thìa bột nghệ. Lá chùm ngây rửa sạch, sau đó nấu nhừ rồi cho thêm vào 2 thìa cà phê bột nghệ. Dùng hỗn hợp này sau bữa sáng liên tục trong khoảng 1 tháng, bạn sẽ thấy cơ thể khỏe mạnh bất ngờ.

Bài thuốc từ lá chùm ngây và bột nghệ có tác dụng gì?

- Hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường: Nhờ chứa hàm lượng riboflavin dồi dào mà hỗn hợp này có khả năng điều chỉnh lượng đường trong máu, từ đó giảm các triệu chứng của bệnh tiểu đường một cách hiệu quả.

- Tăng khả năng miễn dịch: Nghệ và lá chùm ngây đều rất giàu vitamin C nên sẽ giúp hệ miễn dịch được tăng cường, phòng ngừa được những bệnh thường gặp, nhất là khi thời tiết đang giao mùa.

- Ngăn ngừa táo bón: Hỗn hợp giàu chất xơ và vitamin này sẽ giúp thúc đẩy nhu động ruột hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời làm mềm phân giúp ngăn ngừa táo bón.

Ăn mỗi ngày 1 thìa hỗn hợp làm từ lá chùm ngây và thứ gia vị quen thuộc này, cơ thể nhận loạt lợi ích không ngờ - Ảnh 2
Bài thuốc từ lá chùm ngây và nghệ giúp hỗ trợ điều trị nhiều bệnh - Ảnh minh họa: Internet

- Giảm cholesterol: Một số enzym có lợi trong lá chùm cây có tác dụng ngăn niêm mạc dạ dày hấp thu thêm cholesterol, giảm lượng cholesterol trong cơ thể. Chính điều này sẽ giúp bảo vệ tim mạch và ngăn ngừa bệnh cao huyết áp.

- Giảm đau bụng kinh: Các chất chống oxy hóa và flavanoid trong nghệ và lá chùm ngây có khả năng giảm viêm trong tử cung, giúp điều trị đau bụng kinh hiệu quả.

- Cải thiện “chuyện yêu”: Lá chùm ngây được biết như một loại "xuân dược” có tác dụng cải thiện chuyện chăn gối. Nguyên nhân là do các chất chống oxy dồi dào trong lá chùm ngây có khả năng làm tăng ham muốn.

*Thông tin mang tính tham khảo, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng

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