Ăn gì để trì hoãn kinh nguyệt an toàn và hiệu quả?

Sống khỏe 28/11/2018 15:08

Ăn gì để trì hoãn kinh nguyệt một cách an toàn và đảm bảo hiệu quả cao nhất? Dưới đây là những biện pháp được đa số chị em phụ nữ tin tưởng lựa chọn.

Sắp có một chuyến đi du lịch đáng nhớ hay một mùa lễ hội biết bao mong chờ nhưng dự tính ngày “đèn đỏ” lại trúng vào dịp đó. Ăn gì để có thể trì hoãn kinh nguyệt tạm thời mà không gây rối loạn nội tiết? Chị em phụ nữ có thể tham khảo những phương pháp kéo dài chu kỳ kinh nguyệt dưới đây. Ăn gì để hoãn ngày kinh sẽ không còn là mối lo quá lớn đối với chị em phụ nữ nữa.

Kéo dài chu kỳ kinh nguyệt bằng phương pháp tự nhiên

Ăn chanh làm trễ kinh

Chanh có vị chua nhờ chứa một lượng lớn axit có tác dụng làm trì hoãn ngày đèn đỏ của phụ nữ. Chị em nếu muốn chu kỳ kinh nguyệt của mình đến muộn hơn có thể ăn một vài lát chanh mỗi ngày trước 1 tuần dự đoán chu kỳ kinh nguyệt sẽ diễn ra.

Ngoài ra, uống 1 cốc chanh mật ong ấm vào mỗi buổi sáng sau khi thức dậy cũng là một cách giúp kỳ kinh chậm lại một cách tự nhiên. Đây cũng là một biện pháp thải độc, giảm mỡ hiệu quả giúp chị em thon gọn hơn, cảm thấy nhẹ nhàng, dễ chịu và ít cáu gắt hơn trước ngày đèn đỏ.

Chanh có tính axit giúp lùi kỳ đèn đỏ chậm hơn một vài ngày

Chanh có tính axit giúp lùi kỳ đèn đỏ chậm hơn một vài ngày

Uống giấm táo pha loãng

Tương tự như chanh, trong giấm táo cũng chứa một lượng axit tự nhiên lớn giúp đẩy lùi chu kỳ kinh nguyệt. Việc cần làm là xác định thời điểm diễn ra chu kỳ kinh nguyệt, sau đó tiến hành uống giấm pha loãng trước khoảng 5 ngày để lùi kỳ kinh.

Cách pha giấm táo để uống như sau: pha 2 thìa cà phê giấm táo với 200ml nước ấm uống trước mỗi bữa ăn 30 phút, ngày 3 lần. Lưu ý, không nên để cơ thể bị đói trong những ngày này vì có thể gây tổn thương cho dạ dày.

Uống nước ép mùi tây

Lá mùi tây có tác dụng lùi ngày kinh rất tốt, lại là một loại cây chứa hợp chất chống oxy hóa tốt cho cơ thể. Cách làm rất đơn giản, chỉ cần rửa sạch, ngâm muối loãng, sau đó đun nước lá mùi tây với 300ml nước. Sau khi đun sôi, cho cả nước và lá mùi tây vào máy xay sinh tố để xay nhuyễn rồi lọc lấy phần nước ép. Uống nước ép lá mùi tây trước ngày dự kiến có kinh ít nhất 1 tuần để đảm bảo hiệu quả.

Ăn súp đậu lăng

Dùng đậu lăng để thay đổi chu kỳ kinh nguyệt là một biện pháp khá phổ biến trong dân gian giải đáp cho câu hỏi ăn gì để lùi ngày có kinh. Súp đậu lăng không gây ảnh hưởng tới dạ dày mà còn là bữa phụ rất bổ dưỡng cho sức khỏe. Tuy nhiên, phương pháp này cần phải thực hiện trước ngày đèn đỏ ít nhất 2 tuần để đạt hiệu quả.

Cách làm súp đậu lăng trì hoãn ngày kinh như sau: Ngâm rửa sạch 100g đậu lăng, sau đó đun nhỏ lửa với 300ml nước cho đậu nhừ. Đun khoảng 20 phút rồi bắc ra để nguội, đem xay đậu lăng và nước trong máy xay sinh tố rồi lại đun tiếp trong khoảng 10 phút, nêm nếm thêm gia vị vừa ăn là có thể dùng ngay.

Súp đậu lăng vừa ngon, bổ dưỡng lại có tác dụng trì hoãn ngày đèn đỏ

Súp đậu lăng vừa ngon, bổ dưỡng lại có tác dụng trì hoãn ngày đèn đỏ

Nhai đậu xanh sống

Đậu xanh còn nguyên vỏ chưa đãi, rửa sạch nhẹ nhàng rồi lấy 9 hạt ra nhai mỗi ngày trước khi kinh nguyệt đến khoảng 4-5 ngày.

Uống cà phê đen đặc

Cà phê đen đặc có tác dụng trì hoãn kỳ kinh nhưng có tác dụng phụ là khiến rong kinh, mặt nhiều mụn và gây ố vàng răng. Chị em chỉ nên sử dụng cà phê đen nguyên chất pha đặc uống trước ngày kinh từ 1 đến 2 ngày để không gây ảnh hưởng tới sức khỏe và làn da.

Ăn rau răm

Rau răm cũng có thể gây nóng trong và mọc mụn, nên ăn trước kỳ đèn đỏ khoảng 1 tuần. Rau răm là loại gia vị ăn cùng trứng vịt lộn rất ngon, tuy nhiên khi sử dụng với lượng lớn, nên lưu ý bổ sung thêm các loại trái cây giải nhiệt, uống nhiều nước.

Sử dụng gelatin

Trộn gelatin với nước ấm để uống trước 1 ngày khi chu kỳ kinh nguyệt đến có thể trì hoãn kỳ đèn đỏ vài giờ.

Trì hoãn kinh nguyệt bằng thuốc

Nếu lo sợ ăn những gì nêu trên không có tác dụng mạnh để lùi ngày kinh thì có thể sử dụng thuốc để đảm bảo chắc chắn có thể trì hoãn ngày kinh, giúp kỳ nghỉ diễn ra thuận lợi và không cần lo lắng.

Không nên quá lạm dụng các loại thuốc làm trễ kinh khi không thực sự cần thiết

Không nên quá lạm dụng các loại thuốc làm trễ kinh khi không thực sự cần thiết

Trì hoãn kinh nguyệt bằng thuốc làm trễ kinh

Ngoài hiệu thuốc có bán rất nhiều các loại thuốc giúp làm trễ kinh có chứa thành phần Progesterone an toàn và hiệu quả. Có thể sử dụng loại thuốc này để trì hoãn kinh nguyệt theo ý muốn, tuy nhiên không nên tự ý dùng thường xuyên và kéo dài mà cần tham khảo ý kiến của bác sĩ.

Trì hoãn kinh nguyệt bằng thuốc tránh thai hàng ngày

Thuốc tránh thai hàng ngày cũng có thể giúp trì hoãn kinh nguyệt vài ngày, chỉ cần uống trước kỳ kinh khoảng 3 ngày và uống mỗi ngày 1 viên vào một thời điểm cố định. Không nên quá lạm dụng thuốc tránh thai vì có thể gây tác dụng phụ là làm rong kinh.

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